Beéle estrenó su nueva canción ‘Frente al mar’ con Isabella Ladera como protagonista del video: así reaccionaron en las redes sociales

El cantante barranquillero estrenó su séptimo sencillo del 2024

Para el artista urbano Brandon de Jesús López Orozco, conocido como Beéle, el 2024 ha sido un año de varios lanzamientos musicales, giras de conciertos, pero también lleno de polémicas por la separación de su esposa y madre de su dos hijos Camila Andrea Rodriguez.

La cantante e influencer expuso a Brandon en redes sociales al decir que él le había sido infiel con varias mujeres. Las declaraciones de Rodriguez sucedieron cuando el reguetonero ya se le había visto en lugares públicos junto a la modelo y bailarina venezolana Isabella Ladera, en Miami (Estados Unidos).

Isabella Ladera es la modelo protagonista del nuevo video musical del cantante Beéle - crédito Beéle/YouTube

Las controversias continuaron cuando la exesposa del cantante presentó una denuncia en la que describe consumo de drogas por parte del barranquillero, incluso, frente a sus hijos, violencia, humillaciones, abandono económico y hasta prohibiciones para que Camila trabajara.

“Además de haber sido invisibilizada en su propia casa, además de no tener absolutamente ningún recurso económico, de ser sometida a humillaciones, a veces con silencio, a veces con términos denigrantes, también tiene vetado el ingreso a determinados lugares de la casa”, dice un fragmento de la denuncia de Rodriguez en contra del intérprete de Loco, publicada por la Revista Semana.

En las redes sociales, Beéle fu tildado de infiel, además, de mal amigo y colega después de que el cantante Dekko lo acusó de robarle una canción. A pesar de todas estas controversias, el barranquillero continúa con su exitosa carrera musical y el jueves 26 de septiembre lanzó un nuevo sencillo titulado Frente al mar, una canción que fusiona ritmos afrobeat con letras sobre el amor.

El cantante urbano estrenó un nuevo sencillo llamado ‘Frente al mar’ - crédito @beele/Instagram

El lanzamiento también incluye un video musical que sorprendió a los seguidores del reguetonero. En el video, el cantante comparte escenas de besos en un entorno paradisíaco con la modelo e influencer venezolana Isabela Ladera, demostrando una química especial entre ambos. Además, muchos fanáticos del cantante afirmaron que este nuevo tema sería composición dedicada a Ladera.

El estreno de la canción y su videoclip generó cientos de comentarios por parte de los internautas, algunos criticaron y otros felicitaron al artista: “Se pasa de mala este canción y el video ni se diga 🙄🙄 tanta bulla para nada 🥱🥱”; “Morí 😍”; “Amo demasiado! No sé qué pase adentro pero ame con locura todo 🔥 wow mis otey”; “La canción fue pura bulla 😂 en resumen se la comió en varias poses frente al mar la primera vez que la conoció 😂”; “Ay no, sino es “frente al mar” es “hicimos de to”, se ve que le metiste full inspiración 🤢”; Lo único que puedo decir es que me tienen harta 🙂”; “Beéle utiliza a Isa para marketing pero algunos no están preparados para esa conversación..”, son algunas de las reacciones.

A pesar de los malos comentarios, el barranquillero expresó su gratitud a través de sus redes sociales, agradeciendo el apoyo de sus seguidores y animándolos a disfrutar de su nueva canción: “Gracias por tanto amor y tanto cariño a este vibe tan bonito que sale del cora. Disfruten mucho Frente al mar con todo el mood (modo) al 100! Bendiciones pa todo el mundo”, escribió Beéle.

La bailarina y modelo venezolana aparece en el video musical de la nueva canción del barranquillero - crédito Beéle/YouTube

El lanzamiento del tema llegó días después de algunos rumores de que Ladera había regresado con su exesposo y padre de su hija, el puertorriqueño Isander Pérez. Sin embargo, en una dinámica de preguntas y respuestas en su cuenta de Instagram, la modelo venezolana negó rotundamente cualquier reconciliación, afirmando que su relación con Pérez es estrictamente por el bienestar de su hija en común.

Pero la situación también generó especulaciones sobre el estado de su relación con el cantante Beéle puesto que varios seguidores de la pareja notaron que ambos dejaron de seguirse en redes sociales, lo que llevó a muchos a pensar que la relación podría haber llegado a su fin. La modelo, en respuesta a preguntas sobre su estado emocional, confesó estar afectada, escribiendo: “Tengo el corazón vuelto nada”.