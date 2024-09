Así fue cómo Piter Albeiro compró su polémico Lamborghini: “Me paro en un escenario dos horas gano lo que necesito”

Piter Albeiro compartió que su compra del Lamborghini en 2013 generó controversia en las redes sociales - crédito @PITERALBEIRO/X

Alejandro Leiva, conocido en la televisión colombiana como Piter Albeiro, ha tenido un éxito rotundo en el mundo del entretenimiento por su participación en Sábados felices y por su gira nacional e internacional de sus stand up comedy.

Además, el comediante es un reconocido empresario y ganó el reality Masterchef Celebrity en 2018.

Durante una entrevista en el programa El Klub, que el director es su colega Jhovanoty, de la emisora Kalle, Piter Albeiro compartió anécdotas de su carrera y vida personal. Reveló que su primer “gusto caro” fue en 2003, cuando decidió comprarse un Mazda Miata rojo convertible: “Ese fue el primer lujo que me permití, decía para eso trabajo”, afirmó.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

El artista habló sobre sus primeras compras lujosas - crédito @PITERALBEIRO/X

El comediante destacó la independencia financiera que le ha permitido su trabajo como humorista: “El humor es más fácil porque yo soy mi propio producto. Es como un circo con un solo payaso, y soy yo el que hago absolutamente todo”, explicó. Comparó esta independencia con otros negocios que ha emprendido, como restaurantes, donde es necesario mantener inventarios y empleados: “Me paro en un escenario dos horas y en ese tiempo gano lo que necesito”, aseguró.

El santandereano también abordó los momentos polémicos de su carrera, como cuando adquirió su primer Lamborghini en 2013.

“Yo llegué a Estados Unidos en 2012 para empezar a buscar casa y organizar mi vida. Siempre he sido un apasionado por los carros; no tengo grandes propiedades, pero lo que sí tengo son autos que me encantan”, explicó.

El comediante en plena pandemia llenó el teatro Ritz de New Jersey con más de 3.450 asistentes - crédito @piteralbeiro/Instagram

La compra del Lamborghini generó controversia y críticas, especialmente después de que un periodista publicara erróneamente que había comprado su segundo carro de la misma marca.

“El escándalo vino cuando el periodista José Clopatofsky me contactó para hacer un especial para el Salón del Automóvil. Publicaron la noticia de que yo había comprado mi segundo Lamborghini, cuando apenas era el primero”, comentó y agregó que muchas personas especularon que él lavaba activos: “La gente comenzó a preguntarse de dónde sacaba tanto dinero. Parecía como si hubiera hecho algo terrible solo por comprar un auto”.

Sin embargo, reveló que sus lujos fueron años de esfuerzo y dedicación: “La gente piensa que uno vive de contar chistes, pero lo que no entienden es que detrás de cada presentación hay años de esfuerzo y dedicación. No es solo contar chistes, es un trabajo como cualquier otro”. Aunque esta polémica ha avanzado hasta las vías judiciales, en donde los que difamaron el nombre del comediante fueron citados por el fiscal 26 Juan Esteban Rojas.

Piter Albeiro aseguró que su independencia financiera proviene principalmente de su trabajo como humorista - crédito @PITERALBEIRO/X

Piter Albeiro recordó su regreso a los escenarios tras un descanso sabático. Mencionó que en 2018 ganó el reality gastronómico del Canal RCN y en 2019 lanzó el libro El sueño del millón de dólares. Sin embargo, fue en 2020 cuando enfrentó un gran reto financiero debido a la pandemia, pero logró superarlo con éxito.

En 2020, en plena pandemia por el covid-19, el humorista santandereano logró llenar el teatro Ritz de New Jersey con más de 3.450 personas, ganó 210.000 dólares en solo dos horas de espectáculo. Al día siguiente, repitió el éxito en Nueva York, vendiendo todas las entradas de un teatro con más de 2.000 espectadores.

En la misma conversación con el medio, fue transparente sobre su deseo de convertirse en un comediante internacional: “Yo me fui a Estados Unidos buscando expandir mi carrera. Como siempre digo, ‘los tiburones no nadan en lagos, sino en el océano’, y allá es donde quería estar”, relató. Durante la pandemia, demostró su disposición a hacer lo que fuera necesario para sacar adelante sus negocios, incluso lavar carros y entregarlos en el aeropuerto o llevar platos a la mesa en su restaurante.

“Cuando me quedé sin empleados por la pandemia, no tuve problema en lavar los carros yo mismo y entregarlos en el aeropuerto. Si estoy en el restaurante y veo que todos están ocupados, yo mismo llevo los platos a la mesa”, expresó el santandereano.