Los éxitos de la Fania All-Stars llegan al Jorge Eliecer Gaitán con arreglos sinfónicos

La Fania All Stars es un ícono de la música latina que dejó una huella imborrable en la cultura musical desde su creación en la década de 1960. La orquesta, que fusionó ritmos afrocaribeños con elementos del jazz y la música popular estadounidense, fue fundamental en la popularización de la salsa.

Ahora, el Teatro Jorge Eliécer Gaitán será el escenario de un homenaje especial a una de las agrupaciones más relevantes en la historia de la música latina con el concierto Fania, tributo filarmónico, que conmemora los 60 años de la conformación de la disquera Fania en 1964.

El evento contará con la participación de la Son Havana All Stars y la Orquesta Filarmónica Metropolitana, que interpretarán grandes éxitos de la salsa, incluyendo temas icónicos como Pedro Navaja, Quítate la máscara, Quimbara y Anacaona, por lo que este tributo promete una experiencia única que combinará la energía de la salsa con la majestuosidad de la música filarmónica.

Los amantes de la música que estén interesados en asistir al concierto que se llevará a cabo el viernes 18 de octubre desde las 8:00 p. m. en el teatro Jorge Eliecer Gaitán ubicado en la Cra. 7 # 22 - 47, pueden adquirir sus entradas en la página de Tuboleta.com.

La creación de la Fania

La Fania All Stars se formó en Nueva York en 1964, bajo la visión del músico dominicano Johnny Pacheco y el abogado y empresario estadounidense de ascendencia italiana Jerry Masucci, que fundaron Fania Records en 1964.

Este sello discográfico se dedicó a grabar y promover música latina en una época en la que los géneros afrocaribeños no recibían mucha atención de las principales discográficas.

El grupo se consolidó como una plataforma para algunos de los músicos más talentosos de la época, incluyendo a íconos como Héctor Lavoe, Willie Colón, Rubén Blades, Celia Cruz y Cheo Feliciano, entre otros.

La Fania All Stars no solo ayudó a definir el sonido de la salsa, sino que también resonó profundamente en las comunidades latinas de la diáspora y en los países de habla hispana.

Uno de los momentos más significativos en la historia de la Fania All Stars fue el concierto de 1971 en el club nocturno Cheetah en Manhattan, un evento que fue grabado y lanzado como el álbum Live at the Cheetah y que marcó un punto de inflexión en la evolución de la salsa, dado que ofreció una mezcla sin precedentes de improvisación musical y energía que conectó profundamente con la audiencia.

Internacionalización de la salsa

A medida que la popularidad de la Fania All Stars crecía, el grupo comenzó a realizar giras internacionales, llevando la salsa a nuevas audiencias en América Latina, Europa y Asia.

En 1973, la orquesta dio un histórico concierto en el estadio de béisbol de los Yanquis, ante más de 40.000 personas, un evento que quedó inmortalizado en el documental Our Latin Thing.

El éxito del grupo en América Latina fue igualmente impresionante, dado que en 1974, la Fania All Stars se presentó en el estadio Poliedro de Caracas, Venezuela, ante un público de más de 50.000 personas.

Además, la participación de la agrupación en eventos de gran envergadura como el Zaire 74, un festival organizado en el contexto de la pelea de boxeo entre Muhammad Ali y George Foreman en el antiguo Zaire (actual República Democrática del Congo), demostró que la salsa no solo tenía seguidores en el mundo de habla hispana, sino que podía resonar más allá de esas fronteras.

Uno de los mayores legados de la Fania All Stars estuvo relacionado con su papel como plataforma para el desarrollo de algunos de los artistas más influyentes de la música latina.

Rubén Blades, por ejemplo, comenzó como un joven cantautor dentro de la agrupación y se convirtió en una de las figuras más importantes de la salsa consciente, fusionando el género con letras de corte social y político.

Por su parte, Willie Colón, inicialmente trombonista y director musical, también tuvo una carrera sobresaliente como productor y arreglista.

Celia Cruz, ya consagrada como la Reina de la Salsa, revitalizó su carrera internacionalmente gracias a su participación en la Fania All Stars. Su actuación con la orquesta no solo solidificó su lugar como una de las cantantes más queridas del género, sino que también ayudó a visibilizar a las mujeres dentro del ámbito de la música salsa.

Con la llegada de los años 80 y 90, la popularidad de la salsa como género dominante comenzó a declinar, desplazada por otros estilos como el merengue y el reguetón, aun así, la influencia de la Fania All Stars y su música ha perdurado.