Presidente de la Corte Constitucional se refirió a las marchas convocadas por el Gobierno nacional: “No es la forma como trabaja la Corte”

El presidente de la Corte Constitucional, José Fernando Reyes, aseguró que las marchas convocadas por el presidente de la República, Gustavo Petro, en defensa de la reforma pensional no incurre en las decisiones de los magistrados del alto tribunal.

En entrevista con El Tiempo, el magistrado también se refirió al supuesto golpe de Estado dicho por el mandatario, y que estaría relacionado con las decisiones que podría tomar la Corte con la campaña ‘Petro Presidente’.

El jurista expresó su preocupación, porque según él, no se está acatando las decisiones de la Corte Constitucional. “Desde hace tres o cuatro años venimos muy preocupados porque evidentemente hay un alto nivel de incumplimiento, es decir, las sentencias de la Corte no están siendo acatadas”, aseveró.

Por tal motivo, precisó que hicieron un convenio “con la Procuraduría para crear una delegada para el cumplimiento de las sentencias porque ellos cuentan con una herramienta disciplinaria para hacer que las personas, los gobernadores, los alcaldes y en general todos los ciudadanos que incumplen las sentencias”.

Reyes afirmó que se encuentran evaluando un desacato, pero resaltó que la intención es ofrecer a todas las partes una oportunidad de justificación.

El presidente de la Corte Constitucional detalló que hay un “conflicto de competencias” con los tribunales que pueden investigar la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022, la cual, al parecer, sobrepasó los topes electorales. El Consejo Nacional Electoral está por definir si formula cargos a la campaña.

“En un conflicto de jurisdicciones la Corte Constitucional dijo que, conforme a la Constitución, ese asunto le correspondía investigarlo al Consejo Nacional Electoral. Y lo otro, pues eso es un asunto del debate público y otros tendrán que opinar sobre eso”, indicó el jurista.

El magistrado también se refirió a los cuestionamientos del presidente Petro contra la Corte, resaltando que alto tribunal respeta la libertad de expresión y opinión.

“Hay dos cosas, una la sustancia y otra el modo. La sustancia es que todas las personas, incluido el Presidente, pueden disentir de las sentencias, pueden manifestar su desacuerdo. Inclusive, pueden llegar a atribuirle desvalores, como lo dice el profesor Rodrigo Uprimny”, afirmó Reyes.

Y agregó: “El modo es el que no puede ser. Hay gente que critica a las Cortes, y en particular a la Constitucional, a través de una serie de epítetos, de insultos y de descalificaciones que lo único que enseñan es la falta de razones y de argumentos. El insulto es la expresión del mediocre, esa es una apelación que algunos usan”.

Por tal razón, el magistrado José Fernando Reyes fue claro en decir que no importa la cantidad de personas convocadas por el mandatario para estudiar una demanda, refiriéndose a la reforma pensional, sino que todo depende de los argumentos que se ajusten a la Constitución Política.

“Lo que la Corte no va a considerar es el número de gritos que vengan desde la plaza, para decirle cómo tiene que fallar, pues eso no es una forma de examinar una ley. No es la forma como trabaja la Corte ni los jueces”, aseveró.

El presidente de la Corte Constitucional resaltó que la libertad de expresión y la libertad de ideas siempre serán respetadas en alto tribunal, razón por la cual afirmó que los colombianos pueden marchar sin ninguna complicación en la plaza pública.

“Mientras haya opinión pública, mientras haya marchas, eso demuestra que hay una democracia palpitante. Eso sí, sin violencia, sin negar los derechos ajenos”, indicó el magistrado a El Tiempo.

Por último, José Fernando Reyes aseguró que la Corte Constitucional debe ocuparse de las tutelas que se han interpuesto en toda Colombia, así como las que ha seleccionado para su análisis y posterior decisión.

“Los magistrados del Consejo de Estado, pues están bajo su sombrilla y ellos tendrán que considerar lo que a bien tengan. Lo propio sobre el Presidente. El Presidente tiene derecho a opinar sobre las sentencias, sobre lo que le parece. Todos los ciudadanos tenemos libre examen y libre crítica de los fallos”, puntualizó.