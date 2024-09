La ‘Gorda’ Fabiola y Polilla tuvieron tres bodas: hasta el ‘Elvis Presley’ los casó

La pareja de comediantes se casaron en tres ocasiones - crédito Caracol Televisión

El matrimonio de la ‘Gorda’ Fabiola y Nelson Polanía, conocido popularmente como ‘Polilla’, fue uno de los más queridos en la televisión colombiana.

La muerte de la comediante samaria, el jueves 19 de septiembre, dejó un vació en los corazones de los fanáticos de la también actriz, a quienes ella hacía reír.

Polanía compartió una emotiva anécdota sobre su relación con Fabiola Posada horas antes de que se anunciara su fallecimiento el 19 de septiembre. En una entrevista con Los 40 Principales, en el programa Los Impresentables, el comediante reveló que durante sus 28 años de relación, se casaron en tres ocasiones, cada una con un motivo especial.

Polilla y la gorda Fabiola tuvieron un matrimonio católico cuando tenían 19b años juntos - crédito @gorditafabiola/Instagram

La primera boda se celebró en Miami, Estados Unidos, y surgió de la necesidad de tramitar la visa para su hijo David. Polilla explicó que se casaron por lo civil para facilitar el proceso: “Yo me casé primero por lo civil para sacarle la visa a mi hijo, porque en esa época no la tenía, ya que no estábamos casados, entonces le pedí matrimonio a la ‘Gorda’ en un programa de Marta Susana en Miami. Me dijeron: ‘¿Por qué no se casa con la ‘Gorda’?’. Yo respondí: ‘Claro, ¿por qué no?’ Pedí matrimonio en el programa y nos dieron la luna de miel: diez días en Miami”, comentó entre risas.

La segunda ceremonia tuvo lugar en Las Vegas, también en Estados Unidos, donde fueron casados por un imitador de Elvis Presley. Polilla describió este evento como una experiencia única y divertida. “Ya después nos casamos en Las Vegas, como a los siete años, un matrimonio muy bacano, nos casó un Elvis Presley, fue muy chévere”, añadió el humorista.

Finalmente, en 2016 la pareja celebró su matrimonio religioso en el país, cuando la samaria anuló su primer compromiso con Mauricio Valencia: “Un día le dije a la Gorda: ‘Oye, ¿tú no has hecho la nulidad de tu matrimonio?’ Porque ya estaba separada, pero no había hecho la nulidad, y un padre nos había dicho que ya se podía hacer. Entonces yo le dije: ‘Gorda, sepárese, haga la nulidad del matrimonio y casémonos’. Ella dijo: ‘Ay, ¿de verdad?’ Y así fue, hizo la nulidad y nos casamos”.

La pareja de comediantes se casó en tres ocasiones distintas - crédito @polilla_feliz/Instagram

La boda se celebró en una fundación que apoyaban, destinando todo el dinero recaudado a la caridad: “Después ya nos casamos por la iglesia acá en Colombia porque ella era separada, pero no había hecho como la nulidad del matrimonio, entonces cuando supimos que ya la podía hacer, nos casamos (...) lo hicimos en una fundación que apoyamos mucho, la Fundación del Padre Antonio, que es la Casa de Emaús. Nos casamos ahí, pedimos lluvia de sobres y recogimos buen dinero”, expresó Polilla en la entrevista.

Este matrimonio fue celebrado cuando la pareja de comediantes tenían 19 años de relación y, además, fue transmitido en vivo a través de las redes sociales de ellos: “Fue un día bonito y especial para los dos. El padre Antonio de la fundación Fumdir nos dio la bendición al lado de muchos amigos. Hoy día vemos las imágenes y las disfrutamos mucho más”, recordó el bogotano en sus redes sociales junto a un video donde se les observa bailar la canción Mi bendición, del artista Juan Luis Guerra.

La pareja renovó sus votos matrimoniales en el programa ‘Sábados felices’ - crédito @polilla_feliz/Instagram

En la entrevista, Polilla recordó cómo comenzó su relación con La Gorda Fabiola. Ambos se conocieron en el programa de humor Sábados Felices, donde Fabiola ya era una estrella consagrada. Tras un cambio de director en el programa, Polilla decidió trabajar junto a ella, y así inició su romance: “Yo me fui a vivir con ella cuando quedó embarazada, todo lo que pasó fue como raro, tuvimos un romance muy bonito, nos íbamos a rumbear mucho a Villavicencio y tenemos tres matrimonios encima”, contó el bogotano.

La pareja, que compartió 28 años de vida y trabajaron juntos, celebró sus bodas de plata hace tres años. Polilla destacó la complicidad y el amor que siempre los unió, tanto en el escenario como en la vida real. “Con mi gordita pasamos las bodas de plata hace tres años, cumplimos 28 años haciendo comedia, 28 años viviendo juntos y casándonos (…) Es un amor raro, porque yo empecé en Sábados felices y en esa época ella ya era conocida, yo estuve en el programa solamente como seis meses porque llegó un nuevo director y cambió toda la estructura y yo me fui a trabajar con la gorda y fue cuando empezó todo”, afirmó.

La ceremonia se transmitió en televisión junto a sus compañeros de set - crédito @polilla_feliz/Instagram

Asimismo, renovaron sus votos matrimoniales en el programa Sábados felices en 2019. La ceremonia tuvo lugar en el set del programa que los catapultó a la fama y donde se han convertido en personajes muy queridos por los televidentes colombianos. Las imágenes y videos del evento, compartidos en redes sociales, capturaron la emoción del momento y la alegría de la pareja, rodeada de amigos y colegas que consideran como una familia.