Estos son los tres hijos de la comediante fallecida la Gorda Fabiola

La Gorda Fabiola, cuyo nombre real es Fabiola Emilia Posada Pinedo, falleció sorpresivamente el jueves 19 de septiembre de 2024 a los 61 años. La noticia fue confirmada por su esposo, el también humorista Nelson Polanía, conocido como Polilla, a través del periodista Gabriel de las Casas.

La comediante, famosa por su participación en el programa Sábados felices, de Caracol Televisión, dejó un legado de humor y risas que quedarán en el corazón de generaciones de televidentes colombianos. Fabiola Posada había estado hospitalizada en una clínica de Bogotá debido a complicaciones de salud y la causa de su fallecimiento se debería a complicaciones derivadas de la diabetes, que afectaron su sistema respiratorio y cardiovascular.

Fabiola Posada tuvo tres hijos - crédito @alejavalenciapo/Instagram

La también actriz samaria tuvo tres hijos: Alejandra Valencia y Juan Sebastián Valencia, fruto de su primer matrimonio con Mauricio Valencia, y Nelson Polanía, hijo de su esposo, Nelson David Polanía. Fabiola y Mauricio se casaron en 1983, pero su relación terminó en 1997 debido a problemas económicos y de alcoholismo. A pesar de su separación, ambos mantuvieron una relación cordial por sus roles como padres.

Alejandra Valencia, la hija mayor, siempre se mostró muy cercana a su madre, compartiendo tiernos mensajes y fotografías en redes sociales. En una de sus últimas publicaciones, Alejandra escribió: “¡Vamos que vamos! ¡Con todas las ganas de seguirnos devorando el mundo! Te amo, mami”.

Además, se conoce que la hija mayor de la comediante se casó con el médico y cirujano general Jonathan Cortés, que fue clave en el tratamiento de la samaria hace cuatros años cuando estuvo hospitalizada.

Por otro lado, Juan Sebastián Valencia prefiere mantener una vida privada y alejada del ojo público. En 2013, Juan cuando tenía 24 años estuvo desaparecido y según las declaraciones de la humorista, en el programa de Los de la culpa, esto sucedió cuando fue a un partido con sus amigos y no volvió a dormir su casa, esto alertó a la samaria.

Fabiola se dedicó a buscarlo y hasta hizo la denuncia publica en los medios; sin embargo, su hijo estaba en el sótano de su casa: “A Polilla se le dio por bajar al sótano y él estaba en el cuarto de la empleada de servicio. El hijueputa había llegado borracho y se acostó fue ahí. La cuestión es que yo decía: ‘yo, una figura pública, ahí afuera están las cámaras de RCN y Caracol, cubriendo todo y el otro dormido borracho’. Me tocó hacer una rueda de prensa: ‘gracias, apareció mi hijo, como les agradezco, apareció con una alta dosis de burundanga’. De los osos más grandes de mi vida”. En la actualidad está casado con Manuela Ocampo Arango.

Después de su primer matrimonio, la gorda Fabiola encontró el amor nuevamente en el comediante bogotano. Juntos tuvieron a Nelson David Polanía, que ha seguido los pasos de sus padres en la industria del entretenimiento y es conocido por su pasión por crear contenido para redes sociales. En un emotivo mensaje publicado en Instagram un día antes del fallecimiento de su madre, David escribió: “¡Q’hubo! Hoy nuevamente celebro tu vida y obra, mamá: desde ser la despampanante la gorda Fabiola, hasta la mamá amorosa en casa. Gracias por ser una maestra de vida y por acompañarme en los momentos buenos y malos. Espero la vida y Diosito te siga brindando más años a mi lado. Te adoro, mami”.

El único hijo de la pareja de comediantes, de 23 años, decidió cambiarse el nombre debido al parecido y la confusión constante con su padre: “Mi papá y yo tenemos bastantes cosas en común: tenemos el mismo nombre, compartimos cumpleaños, compartimos hobbies, incluso nos parecemos físicamente. A veces, algunas personas piensan que yo soy mi papá o viceversa (...) Pasamos de la era de Nelson Polanía, que yo creo que duró bastante, a la era de David Polanía, ese es mi segundo nombre. Yo solo espero que ustedes me apoyen y me acompañen en este proceso, para que no se confundan más”, dijo el creador de contenido en un video publicado en la red social TikTok.

Nelson David está terminado de estudiar antropología en la Universidad Javeriana. Según su perfil en LinkedIn, tiene experiencia en “consolidación de bases de datos lingüísticas en Universo Ciencias Sociales (Uniciso)” y es CEO (director ejecutivo y dueño de la empresa) del emprendimiento La vitrina de aquí que apoya el “talento local”.