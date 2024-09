Gustavo Petro insistió, apoyado en declaraciones de embajador de EE. UU., que lo quieren matar: “¿Quién es el mentiroso?”

Gustavo Petro no da su brazo a torcer e insistió en que existe un plan para matarlo - crédito Luisa González/REUTERS

En un discurso en el que lanzó duras pullas a todos los frentes, entre ellos a los que dudan de sus declaraciones sobre un supuesto plan para acabar con su vida, el presidente de la República, Gustavo Petro, se reafirmó en sus señalamientos: y, respaldado por las más recientes declaraciones del embajador de Estados Unidos en Colombia, Francisco Palmieri, insistió el jueves 19 de septiembre que en su contra se está fraguando un entramado con el único fin de asesinarlo.

Petro, que se despachó en contra de quienes lo han calificado como “paranoico”, tras sus constantes declaraciones desde el 20 de julio, día en que llegó tarde al desfile militar por el Día de la Independencia, efectuado en Bogotá; cuando se conocieron las primeras informaciones sobre los peligros que corría su integridad. Y, en uno de los apartes de su prolongada intervención, dejó en claro que, según él, sus afirmaciones sobre un presunto atentado para ultimarlo tienen asidero.

“Es que no fue el 20 de julio a tiempo, porque estaba tomándose unos tragos por la mañana. Y entonces, eso que dice que lo iban a matar, y de que había una operación, era una excusa, una mentira: de esa que hacen los adolescentes cuando llegan tarde a la casa y le dicen a la mamá. Y empezaron a decir cada vez que Petro está paranoico. ‘Es que Petro no está en sus cabales, es un loco’. O es un mentiroso”, afirmó en primer término Petro, con respecto a este tema en particular.

Luego, insistió que sus críticos “llevan dos meses diciendo la misma vaina”, cuando hay soporte de sus declaraciones. E hizo una breve mención de “la señora de siempre”, refiriéndose a la periodista Vicky Dávila, ante de referirse a las declaraciones que dan pie a sus denuncias. “¿Y qué dice el embajador de los Estados Unidos? Porque yo dije en ese entonces que la información me había llegado por la Embajada. ‘Mentiroso’ ¿Qué dijo hoy el embajador? Dijo: ‘es cierto que a Petro lo quieren matar’”, reiteró.

En desarrollo...