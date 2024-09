Yina Calderón reveló a sus seguidores que canceló una de sus transmisiones por enfermedad de su hermana

La influenciadora canceló su streamig por la salud de su hermana Leonela - crédito @yinacalderonoficial/Instagram

La creadora de contenido y empresaria de fajas, Yina Calderón, despertó preocupaciones entre sus seguidores después de informar que no iba a poder realizar su transmisión en vivo que usualmente hace en redes sociales, por una grave complicación en la salud de su hermana Leonela Calderón.

Yina explicó desde sus redes sociales que tenía un streaming planeado para la noche del 16 de septiembre con Epa Colombia y otra influencer, “teníamos un en vivo esta noche con La Madre que vuelve a las redes y con Epa Colombia, pero lastimosamente mi hermana Leonela, que ustedes saben que es el ser humano que más amo, está enferma”, dijo.

La empresaria dijo en el video que ya todo estaba listo para el en vivo junto a las otras creadoras de contenido, incluso explicó que el set de grabación estaba preparado, “no puedo grabar, entonces debo ir por ella, no puedo transmitir y el set ya estaba listo, le pido una disculpa a la Epa Colombia, a la Madre Laura, a ustedes también como televidentes, pero mi hermana está primero que todo, entonces tengo que ir, espero poder transmitir otro día”, agregó.

La influencer canceló su streaming por su hermana Leonela - crédito @rechismes / Instagram

Aunque la publicación fue replicada en otras redes sociales para informar a los seguidores del cambio de planes, varios internautas celebraron que no pudo hacer su programa. “Tú tranquila... no te preocupes, no es necesario que lo hagas de nuevo”, “Que Dios las guarde y se le olvide donde jajajaj mentira que se mejore”, “Que tu hermana se mejore pronto. Pero tranquila, no te preocupes, no tenemos afán”.

Después de la alarmante historia, la empresaria de fajas ha guardado silencio, por lo que no se conoce qué tipo de enfermedad tiene su hermana ni el estado actual, por lo que varios de sus seguidores le han preguntado en sus publicaciones.

Qué hace la hermana de Yina

Aunque Leonela ha sido mencionada por Yina en varias ocasiones, la hermana de la empresaria mantiene un perfil muy bajo y alejado de redes sociales. Sin embargo, en varias oportunidades se ha visto que ha aprovechado la fama de su hermana para emprender en algunos negocios junto a Yina.

La hermana de Yina se mantiene alejada de la opinión pública - crédito montaje @YinaCardelonOriginal y @LeonelaCalderonOme / Intagram

Incluso en una oportunidad se hicieron socias para montar un SPA que después les clausuraron, por lo que se especula que aún hace negocios más discretos y alejados de la opinión publica

Yina da su opinión sobre la pobreza de algunos actores colombianos

Yina Calderón lanzó duras críticas a los actores que se quejan por no encontrar trabajo cuando llegan a una avanzada edad o porque, como lo han confesado muchos artistas, no les pagan lo justo por sus actuaciones.

La empresaria de fajas dijo que considera que los famosos llegan, incluso, a quebrarse porque no ahorran durante su juventud. “Marica, los actores sabiendo que tienen un ciclo, es decir, que los contratan hasta cierta edad y lo que se ganan se ponen a comprarse bolsos caros y toda esa mierda y no ahorran, es culpa de los actores por no guardar plata”.

“Yo le decía a mi hermana que la culpa no es de la actuación, la culpa es de ellos porque cuando ganaron plata no la ahorraron y piensan que no les va a llegar la vejez, ellos no montan una empresa, no montan un emprendimiento y cuando se dan cuenta están sin nada”, dijo.

La empresaria asegura que los actores llegan a su vejez sin plata por no invertir en otros negocios - crédito @launicapola / TikTok

En medio de la transmisión en vivo de Yina también confesó que su papá fue quien la impulsó a crear empresa en el momento en el que tuvo fama. “Mi papá me dijo a mí que yo todo el tiempo no iba a generar contenido porque van a llegar nuevos influencers y yo me voy a envejecer marica, y en ese momento me tendré que largar”.

“Pero mientras llega ese día lo que yo tengo que hacer es ahorrar, montar un negocio o una empresa, también uno puede comprar unos bienes para vivir de la finca raíz o de pronto vivir de los arriendos, hay varias opciones, pero los actores no ahorran y cuando llegan a los 60, pues ya no les dan trabajo y eso no es culpa de la televisión, porque ya todo el mundo sabe cómo es”, añadió la empresaria de fajas.