Avianca está interesada en comprar Aerolíneas Argentinas: en qué va la negociación

Avianca, Latam y Azul Líneas Aéreas, así como el empresario Germán Efromovich, son las cuatro compañías aéreas que han mostrado interés en adquirir Aerolíneas Argentinas, en medio de un complicado contexto que está atravesando aerolínea argentina.

La información se confirmó tras unas declaraciones del presidente de la compañía estatal, Fabián Lombardo, quien comentó sobre el deseo del gobierno de Javier Milei de privatizar la empresa. Esta noticia se publicó a pesar de que la aerolínea ha sido eliminada de la lista de empresas a privatizar, según la Ley Bases y Punto de Partida para la Libertad de los Argentinos.

En una entrevista con Radio La Red, citada por el diario La Nación Costa Rica, Lombardo señaló que varias “compañías internacionales” manifestaron su interés en la adquisición, y agregó que ha mantenido comunicaciones con grupos comerciales de aeronavegación que desean conocer el estado del proceso de privatización.

“Proyectamos una provatización con base en lo que sucedió en el pasado. Hoy la industria evolucionó muchísimo. Quienes se interesan en Aerolíneas Argentinas son grupos de la aeronavegación comercial. Hay compañías internacionales que están interesadas en la compañía y eso me consta a mí porque me llamaron y me lo dijeron. Están interesados en saber cómo sigue la privatización”, dijo el directivo, según informó TuriNews.

Entre los interesados, se mencionaron nombres, además de Latam y Avianca, como Germán Efromovich, y un grupo nacional compuesto por una agencia de viajes, hoteles y transporte, en colaboración con un socio europeo.

Avianca podría enfrentarse a difícil situación económica de la aerolínea estatal argentina

A su vez, Avianca enfrenta un escenario de incertidumbre económica. La noticia de los posibles compradores que privatizarían la empresa se divulgó días después de que Lombardo declarara la posibilidad de una importante pérdida económica, debido al paro de pilotos y tripulantes de cabina que paralizó 319 vuelos y afectó a más de 37 mil pasajeros.

De hecho, en abril de 2024, afirmó que, por un “déficit operativo profundo” y otras difíciles circunstancias, tendría que “tomar decisiones difíciles”, según dijo en una entrevista con Infobae Argentina.

En cuanto a la huelga, que duró 24 horas, se estima que generó una pérdida de aproximadamente 3 millones de dólares.

“Les pedimos disculpas a los pasajeros. Los sindicatos están pidiendo porcentajes de aumento que el Gobierno no puede dar. Es importante destacar que dos de los gremios aceptaron la propuesta, y más del 30% de los empleados está cobrando con aumento”, dijo.

Incluso, en pronunciamientos televisivos, destacó que ese paro dejó una “pérdida irreparable”, pues percibieron “una caída de reservas en el tráfico doméstico de un 20% y más del 10% en el internacional”.

“El presidente Milei nos pide que la compañía no le cueste un peso a los argentinos, y eso es lo que estamos intentando, pero además ya hay interesados en su privatización”, explicó con mayor detalle Lombardo.

(Crédito: @OscuraColombia / X)

