Cintia Cossio reveló la “propuesta indecente” que le hizo un niño de nueve años: “Quiere que hagamos un Jennifer Lopez”

La creadora de contenido mostró a un niño que no ocultó su deseo de que ella "lo mantenga" - crédito @chismescalientescol/Instagram

Cintia Cossio mantiene su actividad acostumbrada en redes sociales, mostrando su faceta como modelo y creadora de contenido, realizando bromas o siendo víctima de ellas con su hermano Yeferson, o bien viajando por el mundo. Lo que llamó la atención de sus 7,4 millones de seguidores fue la increíble proposición que recibió de un niño de nueve años.

No es sorpresa encontrar que la paisa reciba comentarios por su belleza (a veces subidos de tono), producto de la sensualidad que despliega en sus fotografías y videos en redes sociales, sino fuera de ellas, pues debido a la demanda que generó esa clase de contenido decidió hace tiempo abrir cuenta en Onlyfans.

Pero todo indica que ni siquiera ella estaba preparada para que un niño le hiciera una propuesta subida de tono, dejando abierta la pregunta de si este ya tenía conocimiento de su contenido para adultos.

Recientemente compartió en sus historias de Instagram un clip en el que narra la propuesta que un niño que la acompañaba le hizo. “Que cuando él crezca quiere que hagamos un Jennifer Lopez, que yo lo mantenga”, contó entre las risas, pero igualmente sorprendida. Cuando Cintia le replicó diciendo “cucho, usted tiene 9 años”, este le respondió “¿Qué importa?”, provocando risas todavía más fuertes de la creadora de contenido.

Adicionalmente, detalló en un texto lo que sucedió. “Me dijo que quería que lo mantenga y que yo fuera como su Jennifer Lopez. Le digo yo: ‘es que tú apenas tienes 9 y yo 27. A lo que él me responde: ‘¿y qué me importa que tenga 9? Yo no quiero esperar a tener más años’”, escribió la influenciadora que no se mostró molesta por la atrevida propuesta del niño.

Cintia Cossio explicó su manera de trabajar en Onlyfans

Cintia Cossio enfrenta críticas regularmente por crear contenido para adultos en la plataforma de Onlyfans siendo madre de un hijo menor de dedad - crédito @cintiacossio/Instagram

Pese a la sorpresa que le dejó el niño de 9 años, la paisa parece determinada a seguir trabajando todas sus líneas de negocio como lo viene haciendo hasta la fecha, lo que incluye el contenido para adultos. “Yo creo todo tipo de contenido porque abarco todo tipo de público. [decidí poner una apuesta económica] adquirir dinero no solo a través de Onlyfans sino de todas. Monetizo por Onlyfans, TikTok, Instagram y por Facebook”, contó durante una pasada entrevista en Tropicana.

Durante la charla, Cossio aseguró que obtiene buenos dividendos por sus publicaciones en Onlyfans, si bien evitó dar cifras concretas de sus ganancias afirmando que “el dinero daña corazones”. Eso sí, no tuvo problemas en dar algunos tips que le resultan fundamentales para ganar dinero en la que denominó la “azulita para adultos”.

Cossio afirmó en distintas oportunidades que su contenido para adultos lo hace por gusto, no porque necesite el dinero - crédito @soycintiacossio/Instagram

“Primero hay que aprender a conocer al público, no es como comparar, puede comenzar tanteando al público. Por ejemplo, yo no comencé con contenido sexual, es erótico mío; yo no hago nada con otras personas, y ahora es sensualmente sexual. Entonces es aprender a darle al público de uno lo que quiere”. Aunque admitió que pasa por días y momentos en los que se siente cansada del trabajo que realiza, se mantiene determinada en seguir con sus distintas líneas de negocio, afirmando que le gusta tener el control de todas ellas.

Cossio aprovechó para remarcar que el contenido para adultos que publica en dicha plataforma siempre lo hace por decisión propia y pensando siempre en lo que a ella le gustaría publicar, sin depender del criterio de alguien más. “A mí el tema erótico me gusta mucho, me encanta. Pero guardo con Only una gratitud muy bonita porque más allá con Only comenzó todo”, relató en otra oportunidad en Lo sé todo de Canal Uno.