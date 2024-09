J Balvin reveló impresionante cambio de look: “El comentario más chistoso gana algo”

El cantante sorprendió a sus seguidores usando su cabello al natural - crédito @marcjacobs/Instagram

J Balvin volvió a ser tendencia en redes sociales, después de compartir cómo se ve su cabello al natural cuando se retira las trenzas que suele usar. La revelación fue por medio de su cuenta de Instagram, en la cual se le vio lucir un cabello al estilo afro que desató los comentarios de sus seguidores en la publicación.

Algunos de sus fans más fieles aseguran que esta podría ser parte de la nueva imagen del cantante de Medellín para continuar con la promoción de su reciente proyecto musical titulado Rayo.

El cantante paisa escribió en la descripción de su post: “¿Reina, qué se dice? ¿Qué hay para hacer?, el comentario más chistoso gana un dm con sorpresa y un tratamiento para el pelo para que no quede como el mío”, además, añadió que luce como el youtuber mexicano Luisito Comunica.

El post del reguetonero, que ya acumula casi 300 likes en la red social, también tuvo una gran interacción en la sección de comentarios en donde bromearon sobre la nueva apariencia de Balvin, además de aceptar el reto en que deben hacer el comentario más cómico. “Se parece al novio de Selena Gómez”, “Ay ese cabello nada que ver bebé”, “Se parece el hombre manos de tijera”, “Parece una lechuga”, “el Pibe Valderrama”, “La Mona Jiménez”, “Balvin Calderón”, fueron algunos de los más de 7 mil comentarios que tiene el post.

Aunque el cantante recibió comparaciones de todo tipo, el comentario que más llamó la atención fue el que asegura que se parece a Benny Blanco, productor musical y actual novio de Selena Gómez, pues el look de sus rizos y la ropa que lució el paisa dio un aire muy similar. “Pensé que era Benny, se parecen mucho”.

Los seguidores del intérprete de Mi Gente esperan que muy pronto publique cuál es el comentario que consideró más gracioso, pues sus fanáticos aseguran que el premio puede contemplar un boleto para alguna de las fechas que está haciendo por la promoción de su álbum.

El nuevo álbum de J Balvin

Un nuevo proyecto musical del reguetonero vio la luz el 9 de agosto, el sexto proyecto musical del reguetonero que se inspira en su vida antes de ser famoso con el título Rayo, que hace referencia al primer carro que tuvo antes de llegar a la fama, un Volkswagen Gol de 1998.

“La historia de Rayo es muy especial. Fue mi primer carro, mi padre me lo regaló con todo el esfuerzo del mundo para empezar a moverme en mi carrera, visitar los estudios, los colegios y llegar a las entrevistas”, escribió en un post en el que presentaba su proyecto.

El álbum, que cuenta con la participación de Feid, Ryan Castro, Blessd, Bad Gyal, Carim León, entre otros artistas, ha significado un nuevo renacer en la carrera del Niño del Medellín, pues lo ha vuelto a poner en el ojo del público, éxito impulsado por su colaboración Doblexxo junto al Ferxxo.

Balvin aclaró por qué Karol G y Maluma no están en el proyecto

Aunque el proyecto cuenta con grandes colaboraciones, varios de sus fanáticos cuestionaron la ausencia de La Bichota y de Maluma, pero en una entrevista para el canal de YouTube Alofoke, Balvin reveló las razones por las que ellos no están en su proyecto.

“¿Por qué Karol G no sale en el disco?, porque no, Maluma tampoco. Ellos no están... no sé, ¿por qué si deberían? y Maluma es un hermanito mío y Karol, también, pero cuando uno tiene una amistad tan real, está por encima de cualquier negocio, entonces mejor esperemos el momento para sorprender a la gente, así como hicimos con Feid”, dijo el artista.