Yina Calderón criticó la relación de Isabella Ladera y Beele:“Si se lo hizo a usted se lo va a hacer al otro”

En medio de un evento en el que participó la creadora de contenido Yina Calderón, se pudo ver por algunos videos publicados en redes sociales que la empresaria aprovechó el momento y, con micrófono en mano, decidió enviar un contundente mensaje en el que cuestionó a ciertas mujeres que se meten con hombres casados, además de recordar que ese fue el caso de Isabella Ladera y Beéle.

Desde hace unos meses, el cantante barranquillero ha estado en el centro de la controversia después de que su expareja publicara pruebas que exponían su infidelidad con la modelo venezolana Isabella Ladera. Por esta razón, Yina Calderón decidió abordar el tema e invitar a Camila Rodríguez, ex del artista, para que hablara en medio del evento sobre lo que sentía.

“Traicioneras mentirosas, si se lo hizo a usted se lo va a hacer al otro, y esto es para todas las que creen que siendo moza va a lograr el imperio... ¿Ustedes han escuchado a Beéle? Bueno, pues Beéle engañó a su esposa. ¿Qué se siente ser la esposa de toda la vida y apoyarlo para esto?”, dijo la influencer mientras invitaba a Camila para que dijera unas palabras en el escenario.

En medio de la intervención de la empresaria de fajas, el público alentó a la exesposa del cantante a subir al escenario para que contara lo que sintió cuando se enteró de la infidelidad, teniendo en cuanta que sostiene una relación antes de que Beéle alcanzara la fama. “Cuando uno hace las cosas con amor y con respeto y a pesar de todas las circunstancias, uno no se arrepiente de lo que hizo. La verdad me pongo muy nerviosa estando parada aquí, primera vez que estoy en público y gracias Yina”, dijo Camila.

El video, que ya acumula cientos de likes en diferentes redes sociales, desató una ola de comentarios de los internautas en donde le piden a Camila que no se haga amiga de Yina Calderón. “Camila tan bajo caíste”, “qué estrés Yina que quiere opinar en todo y ahora arrastró a Camila”, “qué pena esas nuevas amistades”, fueron algunos de los comentarios.

Las duras respuestas que se han enviado Camila y Beéle en redes sociales

En medio de una trasmisión por TikTok hace unos días, Camila respondió a Beéle y a su nueva pareja, en donde asegura que está tranquila porque ya no tiene sentimientos por él. “Yo no he querido abrir mi boca, porque no me quiero meter con las cosas que a ti te duelen, así como has hecho tú conmigo”, dijo la influencer.

Aunque confesó que se ha mantenido al margen de la situación, también aseguró que en algún momento se va a cansar de su actitud y revelar algunos de sus secretos. “Pero un día me voy a salir de mis chiros y voy a decir todo, y no andes diciendo que tú no fuiste infiel, porque han salido como 20 viejas después de que yo hablé”.

“En su momento yo lo perdoné, pero ya se me quitó el amor, me enamoré de mí y pude recuperar mi amor propio, tampoco entiendo como una mujer tan regia (Isabella Ladera) cayó en ese juego. Pero lo que si se es que no voy a caer en hablar mal del papá de mis hijos porque ellos después tendrán internet”, dijo Camila.

Declaraciones que el cantante de Aloha no dudo en responder por medio de un en vivo de Instagram, en donde le exigió a su expareja que revelará los secretos que quisiera. “Camila, puedes hacerle creer a la gente lo que tú quieras, lo que tú quieras, pero más temprano que tarde, la gente se va a dar cuenta quién eres tú. Di lo que quieras, es más, ¿qué te falta por decir? Vas a decir que mi papá maneja taxi todavía o que mi mamá todavía vive en el barrio, eso todo el mundo lo sabe, más adelante la gente va a saber quién eres tú en verdad”, dijo el intérprete.

“Sabes qué es lo que quiero, que cuando mis hijos estén grandes, yo les voy a saber explicar esto, y después se lo voy a decir a todo el mundo, ya van a ver”, dijo el cantante.