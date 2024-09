Exgobernadora del Valle habla de la canción de Karol G con Andrea Bocelli: “No entiendo cómo entre colombianos se puede generar tanto odio”

Clara Luz Roldán defiende a Karol G por la canción que cantó junto con Andre Bocelli - crédito @ClaraLuzRoldan y @karolg / Instagram

La cantante Karol G y el artista italiano Andrea Bocelli han colaborado en una nueva versión de la canción Vivo por ella. Esta alianza se incluye en el próximo álbum de Bocelli, titulado Duets, que será lanzado el 25 de octubre por Decca Records y Sugar Music, con motivo de su 30 aniversario en la industria musical.

Este hecho fue mencionado por la exgobernadora del Valle del Cauca Clara Luz Roldán, a través de su cuenta en X, la cual destacó la interpretación de la cantante de música urbana y respondió a algunas críticas que esta colaboración desató en redes sociales, diciendo: “No entiendo cómo entre colombianos se puede generar tanto odio”.

La exmandataria departamental, que expresó en la publicación su admiración por la colaboración de Karol G con Andrea Bocelli en la interpretación de Vivo por ella, afirmó que no comprende cómo puede generarse tanto odio sin sentido entre colombianos hacia una artista como Karol G, quien es exitosa y altruista, genera empleo y ha llevado a Colombia a lo más alto en la industria musical.

“A mí sí me encantó que @KarolG interprete ‘Vivo por ella’ con Andrea Bocelli No entiendo cómo entre colombianos se puede generar tanto odio sin sentido por alguien como Karol G, que es altruista, exitosa, genera empleo, ha llevado a Colombia en lo más alto en la industria musical”, comentó Roldán en su mensaje.

De igual manera, la política destacó que aquellos que disfrutaron de la versión de Marta Sánchez con Andrea Bocelli también pueden apreciar cómo esta música clásica se transmite a nuevas generaciones mediante artistas cercanos a los jóvenes, como Karol G. Añadió que, para avanzar como país, es crucial dejar atrás tanto odio.

“Quienes disfrutamos la versión de Marta Sánchez con Bocelli, también podemos disfrutar que ahora esa música ‘clásica’ se transmita a nuevas generaciones con artistas cercanos a esos jóvenes, como Karol. Para avanzar como país debemos dejar tanto odio”, concluyó la exgobernadora del Valle del Cauca por medio de su cuenta de X.

Con respecto a la opinión de Bocelli sobre su colaboración con la colombiana, comentó que: “Esta canción ocupa un lugar muy especial en mi corazón, y es un gran honor reimaginarla con una de las nuevas artistas más talentosas y emocionantes del mundo, Karol G. Su hermosa voz ayuda a crear una celebración atemporal del amor y la música que encontrará nuevos fans y resonará a través de las generaciones”.

Por su parte, la propia Karol G comentó que siempre tuvo una conexión con la música del artista italiano. “Descubrí a Andrea cuando era adolescente. Estaba superconectada con su música, el poder de su voz y su forma única de crear música. Esta canción es un gran honor para mí, es una canción que siempre me ha gustado, y cuando me invitaron a cantar Vivo por ella me sentí como en casa. Es una canción que realmente siento dentro de mí, siento que va a ser un punto especial en mi carrera”, dijo la colombiana.

Desde que la canción y el video fueron lanzados en varias plataformas de audio, la Bichota ha recibido opiniones variadas de los usuarios en línea. No obstante, las reacciones más notables provinieron de reconocidos cantantes de baladas.

El cantante Ricardo Montaner fue el primero en expresar su admiración desde su cuenta en X diciendo que: “Ame la versión de Karol G con Andrea Bocelli de Vivo por ella, una interpretación con dignidad... Ella demuestra su vocación de superación y él es el maestro, felicidades”.

El cantautor colombiano Lucas Arnau también manifestó su aprecio por la versatilidad de Karol G. En un mensaje, destacó el esfuerzo y dedicación que la reguetonera ha demostrado a lo largo de su carrera. “Para mí Karol G se ha vuelto un referente muy importante de la música colombiana. Además de talentosa, ha sido muy disciplinada y ha conseguido llegar muy alto gracias a su dedicación y esfuerzo, es un orgullo para Colombia, y su colaboración con Bocelli es espectacular”, dijo Arnau.