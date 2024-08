Westcol reveló “las verdaderas razones” por las que Valeria Giraldo lo denunció: “Asolapada”

Westcol reveló conversaciones con Valeria Giraldo, exreina de Medellín - crédito el Swag Show/Yotube

El streamer Luis Villa, conocido en el mundo digital como Westcol, vive de polémica en polémica por sus declaraciones salidas de tono que llegan a atentar contra la integridad moral de algunas comunidades, que se sienten perjudicadas. Incluso, una de sus amigas e invitadas a sus transmisiones por plataformas digitales anunció acciones penales contra él.

Se trata de la ex señorita Medellín Valeria Giraldo, que en varias ocasiones compartió con el streamer paisa hasta el punto en que los relacionaron sentimentalmente. Sin embargo, este vínculo se desmoronó debido a que Giraldo denunció a Villa por haber generado una campaña de odio en su contra, lo que provocó que le llovieran amenazas a ella y su familia.

En el pasado, hubo rumores de que Westcol y Valeria Giraldo podrían haber sido pareja - crédito redes sociales

“No voy a descansar hasta que la justicia se encargue de hacerle pagar a esta persona todo lo que ha hecho, no solo contra mí, sino contra otras personas vulnerables”, sentenció la también abogada.

Ante esta nueva acción legal en su contra, el streamer expuso a sus seguidores una serie de conversaciones que tenía con la paisa, de 24 años, y que, según él, serían el verdadero motivo por el que ella lo denunció penalmente.

“No sé por qué, marica, me levanté enojado, y apenas me levanté tiré un batacazo, y que me da la miss Medellín, no por un rencor ni nada, sino porque me cansé de la gente asolapada, saben qué, la voy a quemar (...)”, comenzó diciendo Villa.

El streamer no ocultó su molestia por la denuncia en su contra - crédito @westcol/Instagram

Enseguida, el paisa, exnovio de Aida Victoria Merlano, publicó las capturas de pantalla de una conversación en la plataforma de mensajería instantánea WhatsApp en las que, aparentemente, se ve que Giraldo le pide visibilidad en sus redes sociales para pasar directamente al top ocho del reinado en el que participó en 2023.

“¡Bebé hola, espero que estés súper bien, bebé te escribo para pedirte ahora si con lo del reinado un inmenso favor, por favor! Ya habilitaron votaciones del reinado (esto sí es importante) porque la que gana por votos pasa directo al top 8 (sic)”, hizo parte del mensaje de la abogada.

Giraldo afirmó que por suerte había conseguido que 1.000 personas votaran por ella, pero que contaba con una contrincante muy fuerte que, según ella, había logrado 2.500 votos porque los estaba comprando y pagando a influenciadores. “Pero yo sé que con un empujón tuyo sobrepaso a todas de una, tu me podrías ayudar? Por favor”, complementó en el supuesto mensaje. No contenta con las súplicas, Giraldo le recordó: “Te extraño mucho y me encanta verte feliz”.

Sin embargo, y según lo que publicó Westcol, este la habría ignorado, de tal manera, que la mujer nuevamente le escribió con fecha del 24 de agosto de 2023 y el 28 de agosto de ese mismo año, sin obtener respuesta.

Ya para el primero de septiembre de ese año, Giraldo insistió en conseguir el “empujoncito” del paisa: “Hoy es el último plazo”, lamentó.

Valeria Giraldo le escribió a Westcol por un favor - crédito @Westcol/x

Según la versión del streamer, la modelo paisa se habría molestado por no haberla ayudado en aquella ocasión, razón por la que habría decidido instaurar la demanda. “Obviamente, evidentemente, la dejé en visto, por eso es que está así, tan exaltada porque, de pronto, no está acostumbrada a que un chico guapo y sexy la deje en visto, entonces cogí, la dejé en visto y hasta ahí nunca más volvió a decir nada, ella siguió hablando, tirando indirectas, pero no me importaba”, apuntó el creador de contenido.

Por último, Villa aseguró que tenía otro tipo de conversaciones con la abogada paisa, pero que no lo hacía público “por pesar”. “Yo no sé esa mujer cómo va a hacer, yo no sé cómo se le ocurre (...) Yo soy un pelado tranquilo, serio, que respeta la privacidad, pero es que ya después cuando llega a esos niveles, no hay nada que hacer”, declaró.

Westcol reveló conversaciones románticas con Valeria Giraldo - crédito @Westcol/X

Sin embargo, la versión de Giraldo es otra, al relatar que, “hace unos meses, Luis Fernando Villa, más conocido en redes sociales como Westcol, salió a decir cosas horribles de mí, a tratarme de la peor manera, diciéndoles a sus seguidores que cada que vieran una foto mía o que cada que me vieran sintieran todo tipo de cosas horribles, asquerosidades que no quiero ni mencionar. Lo que hizo esto fue que todos sus seguidores, como él sabe que hacen lo que él les diga, se fueran a mi perfil a escribirme todo tipo de cosas horribles hasta tratar de atentar contra mi vida, contra mi dignidad, contra mi familia, amenazándome de muerte y por eso fue que instaure una denuncia”.