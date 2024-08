Hija de Jota Mario Valencia se pronunció ante el supuesto hijo no reconocido del fallecido presentador: “Cuento”

María José Valencia se refirió al supuesto hijo abandonado de Jota Mario Valencia - crédito @majovalab/Instagram y Sandro Castro/Facebook

Desde que murió en 2019, al fallecido presentador Jota Mario Valencia le han salido varios supuestos hijos extramatrimoniales; sin embargo, ninguno ha contado con suficientes pruebas que demuestren la paternidad del también escritor y director de televisión.

Cinco años después de enlutar al entretenimiento nacional, al conductor le resultó un presunto primogénito no recocido. No obstante, en esta ocasión, el aparente parecido de Sandro Raúl Castro Cruz quien según sus redes sociales dedica su vida a la vocación religiosa, dio fuerza a la versión que compartió asegurando que el periodista era su padre. María José Valencia salió a desmentir esta historia, tal y como lo ha hecho en oportunidades anteriores.

El relato del supuesto hijo de Jota Mario Valencia que en la actualidad tiene 50 años de edad se viralizó presentar su testimonio con declaraciones de familiares y por contar con un conmovedor origen. De acuerdo con lo que afirmó Sandro Castro, su mamá biológica lo regaló a una enfermera de la Clínica Marly, en Bogotá, quien se convirtió en su madre de crianza.

Tras la noticia del supuesto hijo no reconocido de una de la figuras más influyentes y recordadas de la pantalla chica que estuvo enfrente de importantes programas como Sábados Felices, María José fruto del amor del presentador y su primera esposa Marcela Abello con quien tuvo dos hijos, no se quedó callada y a través de su Instagram, negó tener otro hermano enfatizando: “Falso. Tengo UN solo hermano. El resto es puro cuento”, con estas contundentes palabras, la joven desmintió la veracidad de la narración expuesta por Sandro Raúl Castro.

Esta no es la única vez que la hija menor de Jota Mario se ha referido a rumores de supuestos hijos del presentador no reconocidos, pues en 2020, Alejandro Ávila, que en ese momento tenía 43 años de edad también afirmó que su madre le había confesado su romance con el fallecido conductor junto el día que conoció el descenso de Valencia el 6 de junio del 2019 como consecuencia de un paro cardiovascular, pero él hombre contó sus historias un años después.

Los supuestos hijos no reconocidos de Jota Mario Valencia

En un video grabado por él mismo, Sandro manifestó que “soy hijo de Jota Mario Valencia. Siempre he tenido las expectativas, porque mi señora madre de crianza, que trabajaba en la clínica Marly en el año 1974, como enfermera, me recibió con mucho amor y cariño”.

Según narró, una tía, hermana de su madre de crianza, escuchó en un medio de comunicación una entrevista donde Jota Mario confesaba haber tenido un desliz con una mujer, lo que resultó en el nacimiento de un varón que fue dado en adopción.

“Después de muchos años, me entero de que una tía, hermana de mi madre de crianza, le informa que en un medio de comunicación de la radio escuchó una versión de la entrevista de Jota Mario Valencia que informa que tuvo un desliz con una señora y el cual había tenido un varón y lo había regalado a una gran enfermera de la clínica Marly”, detalló Castro en el clip publicado en sus redes sociales.

En 2020, de acuerdo con información desvelada por la Agencia de Periodismo Investigativo, Ávila supo que, supuestamente, Valencia era su padre el mismo día de su deceso, pues, al parecer, su madre en medio de lágrimas, le reveló detalles del romance tras el acontecimiento. De igual manera, supuestamente su progenitora, identificada como Teresa de Jesús Ávila Fula, y el presentador se conocieron en el año 1975 cuando ella trabajaba en labores domésticas en una casa ubicada en el barrio La Soledad, en Bogotá.

“La esperaba a la salida de la casa y hacían paseos de barrio en donde fueron creando una relación clandestina en la que no estaba muy de acuerdo Teresa, pues ella quería una relación formal a la que no estaba dispuesto Jota Mario”, agregó ese año el supuesto hijo no reconocido de Jota Mario a las autoridades.