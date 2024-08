Yeison Jiménez lloró en pleno concierto por la salud de su bebé: “Me está dando muy duro”

El artista de música popular lloró en pleno concierto - crédito @yeison_jimenez/Instagram

El lunes 19 de agosto, el cantante de música popular Yeison Jiménez compartió la noticia sobre el delicado estado de salud de su hijo Santiago Jiménez Restrepo, que nació el 4 de junio de este año.

El pequeño estuvo hospitalizado en Bogotá debido a una severa bronquitis y ha sido internado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI): “Estoy un poquito aburrido, muchachos, les cuento que Santiaguito lleva cuatro días en UCI y en cuidado intermedios (...) Es un tema que me está dando muy duro. Está estable. Tiene una bronquiolitis, está en Bogotá y ha sido una mierda todo esto”, expresó en su momento en sus redes sociales.

Las complicaciones de salud del bebé del cantante hicieron que Jiménez se llenara de angustia, sin embargo, reveló que debía cumplir sus compromisos profesionales.

El cantante habló con sus fanáticos sobre la situación de su hijo hospitalizado - crédito @Yeisonjimenezcolombia/TikTok

En una de sus presentaciones recientes, durante las Fiestas del Regreso de Anserma, en Caldas, no pudo contener las lágrimas y expresó su tristeza y estrés ante la situación por la que está pasando su familia: “Esto me tiene muy estresado. Siempre quise ser el papá que no tuve. No poder acompañarlo, ahora me duele muchísimo”, comentó el artista entre lágrimas.

Durante su actuación, con la voz entrecortada, pidió disculpas al público asistente por no estar en su mejor momento y explicó las dificultades que ha atravesado para poder dormir dadas las actuales circunstancias. Además, un acto que sorprendió a sus seguidores es que se pegó una cachetada: “Yo les pido disculpas, ha sido difícil dormir, ahora también me acosté a dormir esta tarde y es difícil porque mi bebé apenas tiene dos meses y sí, es complicado”.

Los seguidores del caldense le enviaron mensajes de apoyo por la difícil situación que atraviesa: “Ay mi hermano Yeison Jiménez se me aguaron los ojos 🫂😭, debe ser duro mi hermano 🙏🙏 hoy declaró que con la ayuda de Dios tu hijo estará bien, en mis oraciones estará la salud de tu hijo”; “Esas lágrimas, se llaman amor de papá”; “Me ha echo llorar, me imagino como está, pero Dios es grande, el mejorará pronto🙏”; “Esa cachetada me dolió más a mí 😞 ánimo!!! Dios es grande y lo va a sacar de esta situación... todas los mejores deseos y las mejores energías para ti y para Santi”.

Así va la recuperación del bebé recién nacido de Yeison Jiménez - crédito @yeison_jimenez/IG

Horas después de su presentación, Yeison Jiménez actualizó a sus seguidores sobre el estado de salud de su hijo, asegurando que, aunque Santiago seguía en la clínica, se encontraba estable: “Bebito va muy bien, gloria a Jesús, y gracias a todos por los bonitos mensajes”.