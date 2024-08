Aura Cristina Geithner reveló qué piensa su pareja de su trabajo en la creación de contenido para OnlyFans: “Yo puse mis reglas”

Aura Cristina Geithner habló de su pareja sentimental y su trabajo con la página azul - crédito @crissgeithner /Instagram

La actriz y modelo Aura Cristina Geithner, conocida por sus papeles en telenovelas y series colombianas, como La potra zaina y Sangre de lobos, entre otras, ha vuelto a captar la atención del público con una reciente revelación sobre su vida personal y profesional.

Durante su estadía en el programa Buen día, Colombia, del Canal RCN, Geithner habló abiertamente sobre su incursión en la plataforma para adultos OnlyFans, donde ha estado generando contenido erótico y sexy durante casi cuatro años.

Además, sorprendió al confesar que está saliendo con alguien actualmente, y compartió cómo su pareja maneja su actividad en esta plataforma.

Aura Cristina Geithner, a sus 56 años, ha sabido reinventarse en la industria del entretenimiento, explorando nuevas facetas de su carrera que le han permitido mantener una conexión cercana con su audiencia y cada vez cuenta más detalles al respecto.

Aura Cristina Geithner se refirió a su situación sentimental actual y confesó que está saliendo con alguien - crédito @crissgeithner/ Instagram

Desde abril de 2021, la actriz ha estado activa en la página azul, una plataforma que, según ella misma, le ha brindado la oportunidad de conocerse mejor y experimentar con diferentes estilos y temáticas. Además, es un espacio en el que tiene la oportunidad de trabajar bajo sus propias condiciones.

“Yo tengo un protocolo dentro de la plataforma, es más, mis fans o mis usuarios que están ahí desde que comencé, lo saben. La plataforma obviamente no tiene restricciones y cualquier persona puede hacer lo que quiera. Tú pones tus propias reglas, y yo puse mis reglas”, afirmó Geithner, destacando que ha sido un espacio donde ha podido expresarse con total libertad y sin incomodidades.

Geithner explicó que este recorrido en la plataforma le ha permitido descubrir qué la favorece y cómo sacar el máximo provecho de su imagen.

“Nosotras modelamos, pero yo soy sensual y les gusta. Yo hago mi propio material, entonces he aprendido a conocerme y sé lo que me beneficia y lo que no. Entonces he aprendido a utilizar outfits diferentes, ya sea de lencería, disfraces; incluso, me he disfrazado de conejita”, comentó Aura Cristina.

Uno de los aspectos más sorprendentes que reveló durante la entrevista fue el tema de enviarle su ropa íntima a algunos usuarios y cobrar por eso. Algo que, según explicó, la idea surgió a petición de sus seguidores.

Aura Cristina Geithner habló de su nueva pareja, su trabajo en OnlyFans, las ganancias que le quedan y lo que piensa su novio de su contenido - crédito @buendiacolombia/IG

“Eso fue por petición de unos usuarios mexicanos que me decían: ‘Ay, nos encantaría tener una prenda tuya y guardarla’. Entonces se me ocurrió poder elegir esas tanguitas lindas de encaje, obviamente totalmente limpias, perfumarlas y enviarlas, pero eso se cobra, y les pongo una foto mía sexi autografiada dándoles las gracias por apoyarme”, contó Geithner.

Aunque la actriz prefirió no revelar cifras exactas sobre sus ganancias, tanto de la venta de su ropa interior como de lo que le queda con su trabajo en OnlyFans, aseguró que es “demasiado”, incluso mucho mejor que cuando ejercía como actriz, que era un oficio en el que ganaba muy bien.

Sin embargo, uno de los momentos más esperados de la entrevista fue cuando la actriz habló sobre su vida sentimental. Geithner, que siempre ha sido reservada respecto a sus relaciones personales, admitió que está saliendo con alguien en este momento y al ser cuestionada sobre cómo su pareja maneja su trabajo en OnlyFans, la actriz respondió con una mezcla de humor y sinceridad: “Es un hombre ya maduro, hecho y derecho, ¿qué le va a importar?”.

Aura Cristina reveló que su novio es maduro y que no le importa su trabajo en OnlyFans - crédito @crissgeithner/IG

La actriz ha demostrado que es posible mantener una carrera exitosa en una plataforma como OnlyFans sin comprometer su vida personal ni tener que exponerse. Su enfoque en establecer límites claros y manejar su imagen con control y profesionalismo ha sido clave para su éxito en este nuevo capítulo de su vida.

Geithner sigue siendo un ejemplo de cómo la reinvención y la adaptación son esenciales en la industria del entretenimiento. Es evidente que su popularidad y relevancia continúan creciendo, demostrando que, incluso después de décadas en el ojo público, aún tiene mucho que ofrecer a sus seguidores y a la industria.