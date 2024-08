Hallaron a una recién nacida abandonada en un cafetal de Caldas: los perros alertaron a la Policía

La bebé fue hallada por unos animalitos que alertaron a las autoridades - crédito Pixabay

Una bebé recién nacida fue abandonada por su propia madre, de acuerdo con el reporte entregado por el Departamento de Policía de Caldas, en hechos que ocurrieron durante el domingo 18 de agosto de 2024.

La patrullera Yésica Andrea Guapucha fue una de las primeras en llegar al resguardo indígena Cañamomo y Lomaprieta, ubicado en el municipio de Riosucio, Caldas, en el momento en el que descubrieron a la pequeña.

De acuerdo con el reporte oficial, la menor de edad fue descubierta gracias a los ladridos de unos perros que alertaron a las autoridades locales. La uniformada encontró a la niña, a la que decidió nombrar Milagros debido a la situación que vivió antes de su rescate.

Ante esta situación también se pronunció Jorge Andrés Gómez Escudero, secretario de Gobierno de Caldas, informó que la bebé había sido dejada en una finca del resguardo por su madre. Sin embargo, los motivos para el abandono aún se desconocen.

La historia generó esperanza entre las autoridades - crédito @Policia_Caldas / X

Tras el rescate, la menor fue trasladada a un centro médico donde se confirmó que su estado de salud es estable. Las autoridades están en proceso de localizar a la madre para esclarecer los detalles del abandono y hacer que pague por este hecho, en dado caso a que haya lugar.

“En un cafetal de Riosucio, la comunidad y la Policía Nacional unieron fuerzas para salvar a una bebé abandonada. Hoy, la pequeña Milagros está en recuperación, rodeada de amor y cuidado”, declaró el reporte oficial del Departamento de Policía de Caldas.

Cabe mencionar que en Colombia el abandono de menores es considerado un delito grave; incluso, existen sanciones, dependiendo de las circunstancias. De acuerdo con la ley colombiana, todos los niños tienen derecho a crecer en un ambiente familiar seguro y a no ser separados innecesariamente de sus familias.

La menor de edad fue rescatada por las autoridades - crédito @isamg6 / X

Organizaciones como Aldeas Infantiles Colombia se refirieron a la importancia de este caso y pidieron tomar con seriedad los casos de abandono de menores de edad, debido a que consideran que esta es una forma de maltrato infantil que incumple los derechos fundamentales de los menores.

Este tipo de instituciones destacan que los niños en situación de vulnerabilidad a menudo carecen de lo necesario para su bienestar, incluyendo alimentación, vivienda y educación. Incluso, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf) también ha reiterado en varias oportunidades que el abandono infantil es una violación grave de los derechos de los niños.

Los expertos sostienen que es imprescindible asegurar que todos los niños, niñas y adolescentes crezcan en un entorno familiar protegido y con sus necesidades básicas cubiertas, por lo que piden a los padres responsabilidad, no solo en la tenencia de hijos, sino en su cuidado durante toda la vida, pero especialmente en los primeros años de vida.

Las autoridades piden cuidar a los menores de edad - crédito Pixabay

La comunidad de Riosucio y las autoridades se mostraron conmocionadas por el terrible hallazgo, por lo que describieron el rescate como un milagro, lo que hizo que llamaran a la menor de tal forma, pues la situación se convirtió en un símbolo de esperanza y supervivencia, recordando la importancia de la vida y la necesidad de proteger a los menores en situación de vulnerabilidad.

Entre tanto, los internautas criticaron la situación y pidieron que se haga justicia, teniendo en cuenta que la mujer dejó a su hija sola, sin pensar en que no tenía ninguna herramienta para defenderse. Además, de no tener en cuenta que podría darla en adopción en dado caso de que no quisiera que creciera a su lado.