RobertoCano se fue en contra de dos de sus compañeros después MasterChef después de su eliminación: “Se quedan dos personas que no cocinan”

Comienza una semana con declaraciones clave para la causa por violencia de género contra Alberto Fernández

El próximo jueves declarará como testigo la ex secretaria del ex presidente, María Cantero, quien recibió los mensajes de Fabiola Yañez donde se relataban los golpes. También lo hará el ex intendente de la Quinta de Olivos. Se trata de dos personas muy cercanas a la ex pareja