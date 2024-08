La costa está entre “un apagón y una crisis social”, por las altas tarifas de energía, aseguró el gobernador del Atlántico

El gobernador del Atlántico, Eduardo Verano, alertó sobre el impacto de las altas tarifas de energía eléctrica en las familias de la región Caribe - crédito Colprensa

El gobernador del Atlántico, Eduardo Verano, alertó durante el 11° Foro Energético Andeg sobre un posible colapso económico debido a las elevadas tarifas de energía eléctrica que deben afrontar las familias en la región Caribe. El mandatario afirmó que esta situación está llevando a la región “entre un apagón y una crisis social”. Asimismo, aseveró que “debemos prevenir tanto el apagón como la crisis social”.

Verano destacó que el incremento de las tarifas de energía eléctrica es una realidad que afecta tanto a hogares como a empresas, subrayando la necesidad de colaborar para hallar un equilibrio entre la inversión en infraestructura y la carga financiera sobre los ciudadanos.

“No es un secreto que las tarifas están en aumento. Esto nos afecta a todos, desde los hogares hasta las empresas. Tenemos que trabajar juntos para encontrar un equilibrio entre la inversión necesaria en la infraestructura y la carga financiera para nuestros ciudadanos”, explicó Verano.

En relación con lo anterior, el líder de la administración del departamento del Atlántico comentó: “Eso lo tenemos que entender y dar señales claras al país de que podemos atraer una mayor cantidad de inversión porque tenemos preocupación por la cercanía entre lo generado y lo necesitado en materia energética”.

Gobernador del Atlántico dijo que las altas tarifas de energía podrían llevar a una crisis social - crédito Colprensa

“Podemos seguir hablando eternamente de la opción tarifaria, pero hasta que no se desembolse y se haga una realidad, evidentemente no existe. La plata que no entra al bolsillo no existe”, expresó el político en el foro.

Por otro lado, Luis Alberto Páez, presidente de la junta directiva de Andeg y de Termoyopal, en el evento antes mencionado, en el que habló el Gobernador del Atlántico, enfatizó la importancia de realizar una revisión exhaustiva del marco tarifario general, abordando cada uno de los seis componentes que conforman la fórmula tarifaria.

Asimismo, destacó la importancia de garantizar un espacio adecuado para que todos los actores interesados contribuyan al debate, con el objetivo de establecer una tarifa competitiva que asegure la viabilidad financiera de las empresas proveedoras de este servicio en la región Caribe.

“Debemos resaltar que el esquema de redistribución de ingresos es fundamental para apoyar a los usuarios que más lo necesitan, sobre todo, teniendo en cuenta la visión del Gobierno de Colombia como Potencia Mundial de la Vida”, comentó Páez.

En ese sentido, frente a las excesivas tarifas de energía, el presidente del Senado, Efraín Cepeda, instó al Gobierno a cumplir con sus compromisos, incorporando la opción tarifaria en el Presupuesto General de la Nación y avanzando en la renegociación a la baja de los contratos con las empresas Air-e y Afinia. De hecho, el legislador comentó que con respecto a este tema, 57 congresistas de la bancada caribe se reunieron para hablar al respecto.

Frente a las excesivas tarifas de energía, el presidente del Senado, Efraín Cepeda, instó al Gobierno a cumplir con sus compromisos, incorporando la opción tarifaria en el Presupuesto General de la Nación- crédito @EfrainCepeda/X

“Estas tarifas son insostenibles para los habitantes. Hacemos un llamado al Gobierno Nacional a que asuma los compromisos. Como bancada, estamos solicitando que se realice la renegociación de los contratos, no solo para las zonas apartadas y subnormales energéticamente, sino que se consideren los incrementos de contratos de generación para los estratos 1 y 2 en toda la Región Caribe”, expresó Cepeda.

A dicha reunión asistieron congresistas de la bancada Caribe del Senado y la Cámara de Representantes, por eso Efraín Cepeda destacó la asistencia récord en muchos años. Como resultado, se acordó presentar una proposición firmada por todos, en la que se alza la voz en defensa de los más de 11 millones de habitantes de la región. Cepeda subrayó que es imperativo encontrar soluciones viables a las impagables tarifas de energía.

“Tras reunión con cerca de 57 congresistas de la #BancadaCaribe de @senadogovco y @CamaraColombia, -asistencia récord en muchos años-, acordamos presentar proposición firmada por todos, en la que levantamos la voz por los más de 11 millones de habitantes de nuestra región, es imperativo encontrar soluciones viables a las impagables tarifas de energía”, dijo en su cuenta de X Cepeda.

Efraín Cepeda, presidente del Senado habla del aumento en tarifas de energía en la región Caribe - crédito @EfrainCepeda

En la reunión celebrada en el Salón de la Constitución del Capitolio Nacional, además de los miembros de la bancada Caribe, participó la presidenta ejecutiva de la Asociación Colombiana de Generadores de Energía Eléctrica (Acolgen), Natalia Gutiérrez.