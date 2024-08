Médico colombiano aclaró los mitos que existen sobre el desayuno: “Eso es mentira”

El colombiano afirmó que existen múltiples mitos que son mentira - crédito @drcarlosjaramillo

Con el auge de las redes sociales se han establecido como figuras relevantes para la sociedad los creadores de contenido, y existen influenciadores para todos los rubros, hasta en el ámbito de la salud.

Entre ellos se destaca el doctor Carlos Jaramillo, un médico cirujano que desde 2014 utilizas redes sociales para hablar de diferentes temas médicos, con los que afirma que busca que las personas tomen control de su salud y transformen su vida.

Es tal la fama que ha logrado Jaramillo que ha escrito varios libros y suma más de dos millones de seguidores en sus redes sociales, haciendo que sus posturas sean tomadas con importancia para algunas personas.

Es por ello que en una entrevista con el periodista Jaime Bayly, el colombiano decidió hablar de la importancia del desayuno y los mitos que se han generado sobre este tiempo de alimentación.

Jaramillo habló de la importancia del desayuno - crédito Colprensa/EditorialPlaneta

En primer lugar, Jaramillo recordó que el desayuno es el final del ayuno para una persona, resaltando que es por ello que su nombre no cambia a pesar de los diferentes idiomas y que esto no es tomado con la importancia que se debería.

Sobre esto, el colombiano criticó lo que ha sido establecido como un desayuno ideal para algunas personas, cuestionando los argumentos establecidos.

“Comer a las seis de la mañana cereal del tigre con yogur dulce, jugo de naranja y tostadas es lo más importante del día, porque o si no no voy a tener energía para vivir en el día, como si fuéramos un carro que necesita combustible para poder andar”, fueron las palabras de Jaramillo.

De manera automática, Jaramillo aseguró que estas afirmaciones son falsas y que han tomado popularidad por lo importante que es para el sector comercial. Buscando contradecir esta postura, el colombiano argumentó su pensamiento sobre ese tema.

“Eso es un invento de la industria, pero darle coherencia al primer alimento del día, dependiendo de la cantidad de horas que yo lleve ayunando y que ojalá ese primer alimento con una buena muy riqueza, principalmente a nivel proteico, eso es real”.

El colombiano tiene más de dos millones de seguidores en redes sociales - crédito Editorial Planeta

Para enfocarse en otros mitos que se han establecido sobre el desayuno, el periodista le preguntó a Jaramillo qué tan cierto es que es mejor comer solo la clara del huevo, puesto que se ha creado la creencia de que la yema es negativa para el organismo.

“El miedo en cuanto al colesterol, que hay que quitar la yema, porque la yema me produce acné y me va a tapar las arterias, eso es falso. ¿Comer yema de huevo es malo?, es buenísimo, tiene colina, folato, vitamina E, tiene un montón de cosas, pero la cuestión es que no hay que tenerle miedo al huevo, no hay que tenerle miedo a la yema”, respondió el colombiano.

Además de ello, Jaramillo también habló sobre los horarios de alimentación y el tiempo pertinente que debe haber entre comidas, principalmente en la transición de un día a otro.

Sobre este tema, el colombiano afirmó que comer tres veces al día es un invento industrial que busca adoctrinar a las personas, asegurando que es por ello considera que es un error determinar que hay horas específicas en el día para comer.

“12 horas es lo básico que deberíamos dejar de comer, los seres humanos estamos hechos para comer de día, uno lo que necesita es comer los requerimientos nutricionales, comer tres veces al día es un invento de la era industrial, eso tendrá 200 años, hoy tenemos que entender que requerimos unas cantidades nutricionales y yo me las puedo comer en dos comidas perfectamente”.