Suenan campanas de boda por el amorío entre Alejandro Estrada y Dominica Duque: “No creo que Alejo se case más, quedó curado”

Jorge Rausch propuso casar a Alejandro Estrada y Dominica Duque - crédito @MasterChefcelebrityco/Instagram

Alejandro Estrada ha acaparado las miradas de los televidentes y seguidores de MasterChef Celebrity Colombia, pues su escandalosa separación de Nataly Umaña lo dejó en boca de casi todo el país, pues lo consideraban un caballero y esposo “ejemplar” para la actriz ibaguereña.

No obstante, la tusa le duró muy poco y durante su participación en el afamado reality de cocina se le ha visto muy cercano a la periodista y presentadora Dominica Duque, que no ha sido ajena a los halagos, dedicaciones y atenciones del cucuteño.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Alejandro Estrada ha tenido un trato especial con Dominica Duque - crédito cortesía Canal RCN

Su relación amorosa ya no sería un secreto para nadie, debido a que un paparazzi de Lo sé todo Colombia, habría captado a la pareja muy romántica en un restaurante de Bogotá.

Ahora, luego de que trabajaron por primera vez juntos en el programa, y que gracias a eso lograron ganarse el pin de inmunidad, los demás participantes y los jurados se han convertido en cómplices de este amorío que habría surgido en la cocina más importante del mundo, y hasta ya le estarían planeando la boda a la pareja de artistas.

Todo surgió a raíz de la entrada triunfal de la pareja tras ganarse el pin de inmunidad, en la que los demás participantes emularon la típica melodía (marcha nupcial) que se escucha en las ceremonias de matrimonio por la iglesia católica; esto, gracias a la broma propuesta por Carolina Cuervo, según reveló Ilenia Antonini.

Los rumores de un noviazgo entre Alejandro Estrada y Dominica Duque siguen fuertes en 'Masterchef Celebrity' - crédito Cortesía Canal RCN

Esta situación generó risas e incomodidad en la pareja, especialmente de la paisa de 30 años, que no entendía lo que ocurría. “Mientras yo iba caminando yo no entendía nada porque estaban y yo era como cuando a uno le cantan el cumpleaños y no sabe para donde mirar”, expresó Duque.

Así las cosas, los jueces también quisieron hacer parte de los preparativos del posible matrimonio de la pareja, agregando que, al ser jueces, perfectamente podrían realizar el casamiento informal, mientras se deciden por la ceremonia oficial.

“Faltó alguien tirando arroz. A ver aquí ya nos quedó claro que aquí estamos en un proceso de matrimonio o algo así”, expresó Adria Marina. Mientras que Jorge Rausch fue que se ofreció para casarlos. “Nosotros somos jueces, por lo tanto, si quieren bajen y los casamos, de una vez”, dijo.

Sin embargo, Duque fue enfática en afirmar que las cosas no se deben tomar tan apresuradamente, debido a que Estrada no ha hecho lo suficiente para llegar a este punto. “Apenas va una cartica y una dedicación de postre. ¡Cálmense! ¡Bájenle dos! Todavía no, yo creo que hay que esperar”, sostuvo.

Cabe recordar que una de las primeras que pidió casamiento entre la pareja fue Cony Camelo, que entre risas sugirió que la relación marcha a buen ritmo por lo que esa puede ser una posibilidad. No obstante, recordó la situación que vivió Estrada con su exesposa, por lo que afirmó que puede que no sea uno de los planes del actor de 44 años. “Que se casen, que se casen [dijo riendo, pero aclaró] yo no creo que Alejo se case más, ese man quedó curado”, apuntó.

Nataly Umaña y Alejandro Estrada tuvieron una escandalosa separación - crédito cortesía Canal RCN

En efecto, las reacciones al respecto no se hicieron esperar, en especial de aquellos que están de acuerdo con quien sería la nueva pareja de Estrada, pero otros critican que la paisa no sepa cocinar y este hasta este punto de la competencia. “Una cosa es que Dominica no cocine y otra la relación con Alejo, que sean felices, no sean tan envidiosos”; “No es Master Chef, es La casa de los famosos 2, la venganza de Alejandro”; “Que pereza. Todo el programa con esa tontería, y Dominica hablando todo el tiempo”; “Hasta cuando es el final de esta novela , hasta le regalan balcón.. Programa de cocina, no de telenovela, bájenle las rayitas que dice Dominica , otra semana en balcón y los mejores cocineras abajo cocinando (sic)”, fueron algunos comentarios al respecto.