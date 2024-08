‘Yo soy Betty, la fea’: Jorge Herrera reveló la inspiración detrás de Don Hermes

Jorge Herrera interpretó a 'Don Hermes Pinzón', en 'Yo soy Betty, la fea', y retomó el papel en 'Betty la fea, la historia continúa' - crédito Canal RCN

En medio de reacciones divididas por parte de los seguidores en redes sociales, Betty la fea: la historia continua sigue con su estreno de dos capítulos nuevos cada jueves en Prime Video. Pese al entusiasmo inicial en los meses previos, mientras se realizaban las grabaciones, la continuación de la historia ideada por el fallecido libretista Fernando Gaitán no parece tener la misma aceptación de la telenovela emitida por el Canal RCN entre 1999 y 2001.

Con todo, el gran atractivo de esta continuación de las andanzas de Beatriz Pinzón Solano y lo que sucede dentro de Ecomoda es el regreso de buena parte de su elenco original. Además de los protagonistas, Ana María Orozco y Jorge Enrique Abello, retomaron sus papeles Mario Duarte, Lorna Cepeda, Natalia Ramirez, Julian Arango, Estefania Gómez, Julio Cesar Herrera, a los que se sumaron varios nuevos como Rodrigo Candamil, Zharick León y Juanita Molina.

Entre los que retornaron del elenco original se incluye Jorge Herrera, uno de los de carrera más longeva dentro del reparto. Aunque su carrera en la televisión inició a finales de los 80 y se desarrolló durante los 90 con su presencia en producciones como Los Victorinos, El último beso o La elegida, el papel que consagró al vallecaucano en la televisión colombiana llegó después, cuando fue el elegido para interpretar a Don Hermes, el padre de la protagonista en Yo soy Betty, la fea.

Con su carácter seco y sobreprotector, se volvió uno de los personajes más queridos de la producción, especialmente con la popularización de su frase “El diablo es puerco”, que pronunciaba cada vez que había una tentación en la historia que podía afectar a su hija.

Recientemente, en una entrevista para el diario El País de su Cali natal, el actor contó que el personaje tuvo dos orígenes muy concretos, pues tomó elementos tanto del padre de Fernando Gaitán, como de su propio papá. “El personaje se armó sobre la base del papá de Fernando Gaitán, el escritor, y de mi padre, que era de una severidad y de una sobreprotección con sus hijas mujeres impresionante, exagerada, mucho peor que Hermes”, explicó, añadiendo que fue su abuela la que originó la frase de cabecera de su personaje.

Herrera también habló de su relación con Ana María Orozco, y contó que tuvo que ser una especie de figura paternal para ella durante los años en que se emitió la telenovela original, por cuenta de las dificultades que tenía para lidiar con su fama en ese momento.

“En medio de la grabación de la novela, ella llegó a sentirse tan mal, tan incómoda, tan estresada con la forma como era asediada que se quería ir de la novela en pleno apogeo. Entonces, me tocó comportarme como papá en la vida real y hacerla entrar en razón”, explicó. Para convencerla de que se quedara, Herrera organizó un almuerzo entre ella y el director Mario Ribero, con el fin de hacer que reformulara su intención de abandonar las grabaciones, cosa que finalmente ocurrió.

Pese a que el actor admitió en la entrevista que su constante actividad en televisión y teatro le impidió y todavía hoy le impide pasar todo el tiempo que quisiera con sus tres hijos, aseguró que no es tan sobreprotector con sus hijos como lo es Don Hermes. “No hubiera podido. Son muy independientes”, afirmó.

Por último, el actor habló del impacto de Don Hermes entre los televidentes, y aunque reconoció tener algunas sensaciones encontradas al respecto, en general se siente complacido de formar parte del elenco. “Es un poco ambivalente permanecer con un personaje durante tantos años. A mí a veces hasta se me olvida y la gente todos los días, por donde yo quiera que esté en el mundo, adonde yo vaya, me lo están recordando (...) Pensé que nunca más me iba a encontrar haciendo de papá de Betty y fue muy sorprendente y muy grato volver a ver a Ana María tan feliz, haciendo este personaje otra vez”, concluyó.