Expareja de Lorna Cepeda reveló la verdad tras no participar en el casamiento de su hija

La actriz Lorna Cepeda, destacada por su participación en la telenovela Yo soy Betty, la fea, donde interpretó a Patricia Fernández, también conocida como ‘la Peliteñida’, se casó en 2001 con Eduardo Paz en una boda religiosa con cuarenta invitados en una capilla en el norte de Bogotá, según información de la revista TvyNovelas.

Después de dos años, el matrimonio de Paz y Cepeda se terminó. En el programa Se dice de mí, la cartagenera indicó que decidió casarse por los prejuicios de la época debido a que era una mujer soletera embarazada.

Asimismo, reveló que “quedó un poquito asustada con el tema del matrimonio” puesto que catalogó su pasada relación como “horrible” y que “realmente no lo conocía”.

Lorna Cepeda reapareció en la redes y agradeció el apoyo de sus seguidores - crédito @lornacepeda/Instagram

Según la colombiana, no entendía cómo el papá de su hija la tratara “tan mal en la vida, tan feo, tan horrible”, y agregó en una entrevista citada por Superlike que en su primer matrimonio “había mucha inmadurez en ese matrimonio. Fue algo predestinado al fracaso desde el principio.

Años después, la actriz compartió una publicación del matrimonio de su hija Daniela, a quien tuvo de 19 años, donde envió un mensaje a su primogénita destacando que tomo el rol de padre al llevarla al altar: “No sabía realmente que iba a llorar tanto. No muchas mujeres entregan a sus hijas en el altar, en general lo hace el padre, pero lloré de felicidad”, escribió en sus redes sociales.

Lorna Cepeda escribió un conmovedor mensaje para su hija, a quien llevó al altar - crédito @lornacepeda/Instagram

Infobae Colombia público una nota relacionada con el matrimonio de la hija mayor de la actriz, y el exesposo de la cartagena dio su versión de su inasistencia en ese momento.

“Desde 2008 le prometí a mi hija que no iba a hablar de su madre y he cumplido, pese a las continuas mentiras e infamias que repite, mientras se niega sistemáticamente a hablar conmigo y que me diga frente a frente las historias falsas que repite, haciéndose la heroína, a la prensa y que ha repetido a mis hijos (...) Si yo no participé del casamiento de mi hija fue porque ella hizo de todo para que eso no sucediera (...) Son 21 años de infamias para no asumir su culpa en nuestro divorcio”, expresó Paz para este medio.

Daniela, la primogénita de Lorna Cepeda, contrajo matrimonio en marzo de 2019 - crédito @lornacepeda/Instagram