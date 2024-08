Sofía Vergara sorprendió a sus seguidores con foto retro en Instagram

Fans de Sofía Vergara elogiaron su figura y juventud en redes - crédito @sofiavergara/Instagram

Sofía Vergara impactó a sus seguidores con una publicación reciente en su cuenta de Instagram. Con una imagen digna de admiración, la destacada actriz y modelo colombiana recordó su juventud. En la fotografía, la barranquillera aparece sin ropa, sólo con una braga semitransparente de bikini y sosteniendo un ramo de flores, demostrando que sus famosas curvas permanecen tan impresionantes como siempre.

Los fans de Sofía Vergara compartieron mensajes de admiración por su figura y juventud, elementos que siempre han sido características distintivas de su imagen pública. Sin duda, imagen publicada por la actriz es una prueba más de su compromiso con la salud y el ejercicio, reflejo de una rutina de entrenamiento y buena alimentación que ella ha mantenido durante años. Esta habilidad para conservar su físico ha llevado a algunos a pensar que la foto podría ser reciente, aunque en realidad la etiqueta ‘TBT’ (Throwback Thursday) que utilizó revela que se trata de una imagen del pasado.

Recordemos que esta no es la primera vez que Sofía Vergara nos sorprende con imágenes de su juventud. Sus seguidores en redes sociales ya han tenido otras oportunidades para admirar fotografías antiguas, como aquellas en las que aparece en bikini durante los primeros años de su carrera como modelo en Colombia. En esos tiempos, Vergara apenas comenzaba su camino hacia la fama internacional que hoy disfruta.

La imagen publicada por Vergara lleva la etiqueta 'TBT' - crédito sofiavergara / Instagram

Sofía Vergara recibió críticas de famosa colega: “Me decepcioné”

Isabella Santodomingo, reconocida actriz colombiana admitió públicamente su decepción hacia su colega y compatriota Sofía Vergara por su participación en la serie Griselda. Aunque Santodomingo elogió el éxito y el recorrido de Vergara en la industria del entretenimiento, mostró su descontento por la temática de la producción.

Durante una conversación con la periodista española Eva Rey en su programa de entrevistas Desnúdate con Eva, Santodomingo expresó sus opiniones sobre el nuevo proyecto que protagonizó la barranquillera. A pesar de reconocer el éxito de su colega, se mostró crítica respecto a la decisión de darle vida de una narcotraficante colombiana que, a su juicio, perpetúa una imagen negativa del país a nivel internacional.

La actriz colombiana expresó su desaprobación respecto a la nueva serie de su colega. Conversó con la periodista Eva Rey sobre su opinión del impacto cultural - crédito desnudateconeva / TikTok

“La respeto mucho, siento que es la que más lejos ha llegado, es la mejor conectada es la que levanta un teléfono y todo el mundo le pasa, todo el mundo quiere trabajar con ella”, mencionó la actriz durante la entrevista. Sin embargo, Santodomingo no ocultó su decepción cuando se le preguntó por el papel de Vergara en Griselda, una serie que aborda la vida de una extinta criminal.

Santodomingo, también nacida en la capital del Atlántico, expresó su esperanza inicial cuando supo que Vergara se aventuraría en un papel dramático, alejándose de la comedia. Sin embargo, se sintió desalentada al descubrir que el proyecto continuaba una narrativa que ya ha sido explorada extensamente en el cine y la televisión.

‘’Me decepcioné un poquito, primero me alegré que haya decidido dejar de hacer comedia y hacer algo dramático dije: ‘ay que chévere que se lance, que explore otras cosas’, de verdad que me emocioné por ella, pero al mismo tiempo me decepcioné cuando me di cuenta que lo que escogió fue Griselda” relató Santodomingo.

Sofía Vergara, como Griselda, durante una escena de 'Griselda', la serie de Netflix sobre la famosa narcotraficante colombiana - crédito Elizabeth Morris / Netflix y EFE

En medio de la chara con la periodista extranjera, Isabella enfatizó la importancia de considerar el impacto cultural de las producciones mediáticas y la necesidad de proyectar una imagen más positiva y diversificada de Colombia. En su opinión, la continua representación del país a través de la esfera del narcotráfico y la criminalidad es perjudicial para la percepción internacional del país: “Siento que este enfoque tiene un impacto negativo en la percepción que se tiene de Colombia en el exterior”, afirmó.

La opinión pública ha estado dividida tras las declaraciones de Santodomingo. Mientras algunos apoyan su punto de vista sobre la necesidad de una representación más positiva de Colombia, otros lo interpretan como un acto de envidia o crítica innecesaria hacia el éxito de Vergara.