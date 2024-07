‘Maleja’ Restrepo habló acerca de sus problemas con el alcohol: “Era para evadir un poco lo que vivía”

Maleja Restrepo confiesa su lucha con el alcohol - crédito @maleja_restrepo/Instagram

El piloto de motocrós manizaleño Tatán Mejía habló de los problemas que enfrentó junto a su esposa y madre de sus dos hija Maleja Restrepo por culpa del alcohol.

El deportista explicó que en esa época le habló a la presentadora sobre cómo las bebidas alcohólicas estaba afectando su relación y el bienestar de la familia: “Yo le decía: ‘Mi amor, el alcohol no te hace bien y podría afectar nuestra relación. Nos llevamos bien y la pasamos bien, pero hay algo que no es sano para ti, para mí, ni para mis hijas”.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

La actriz explicó cómo su abuso de bebidas alcohólicas afectó negativamente su bienestar y la llevó a tomar la decisión de recibir terapia - crédito @los40principales/TikTok

Durante el mismo programa que Mejía reveló su situación de pareja, la actriz caleña fue abordada por la presentadora Valentina Taguado, del programa Impresentables, de la emisora Los 40 Principales, sobre la confesión que había hecho el manizaleño en una pasada entrevista: “Cuando Tatán Mejía estuvo aquí dijo que le emputaba cuando Maleja tomaba, dijo que se ponía cansona, que no le gustaba como se volvía, pero ¿cómo te vuelves?”

“Yo en mi vida tuve una relación muy cercana con el trago, yo creo que también tratando como de evadir un poco lo que vivía y empecé a tener una relación cercana, no me autorregulaba”, confesó la presentadora de programas como Play zone, Dura contra el mundo, TV Aventuras, Mientras no Estabas Latinoamérica, Exploradores por naturaleza, Tardes del sol, Latitud 4°13′' y Guerreros.

La actriz de 39 años admitió que recurría al alcohol con frecuencia - crédito @maleja_restrepo/Instagram

Restrepo, de 39 años, contó que solía recurrir al alcohol y no lograba autorregularse, lo que la condujo a buscar ayuda profesional. Esta decisión la tomó al darse cuenta del impacto negativo que su comportamiento tenía tanto en su salud como en sus relaciones personales más cercanas, principalmente en su matrimonio.

“Ya cuando empecé a caer en cuenta de que no le podía poner un límite y no podía parar, empecé a trabajarlo, por mí y porque también sentía que le estaba haciendo daño a personas que estaban a mi alrededor, a Sebas”, añadió la actriz.

Maleja Restrepo decidió buscar ayuda profesional para manejar su consumo del alcohol y no afectar a su familia - crédito @maleja_restrepo/Instagram

La caleña relató que a pesar de ser una persona alegre y divertida en su vida cotidiana, el alcohol hacía que estas características aumentarán de manera descontrolada: “Si soy eufórica, pues con trago soy muy eufórica y no de que me guste irme a sentar en las piernas a los hombres o que sea coqueta, es como que quiero bailar, saltar y brincar”.

Durante la entrevista, Maleja indicó que su relación con la bebida no era sencilla y que había optado por recibir terapia para aprender a manejar la situación, además, destacó la importancia de trabajar en ella misma para preservar su relación matrimonial y mantener la armonía familiar: “Por eso yo lo empecé a trabar porque para mí es muy importante mi relación y tengo que controlarme”.

Maleja destacó la importancia de la autorregulación y la terapia para controlar su consumo del alcohol - crédito @maleja_restrepo/Instagram

La actriz que participó en producciones como Enfermeras, Sala de urgencias, La selección, La madame y muchas más destacó la importancia de la autorregulación: “Uno en la vida debe autorregularse y esta era una cosa que me debía a mí, de aprender a hacerlo”. Además, mencionó que pasar por un proceso terapéutico fue beneficioso tanto para ella como para su familia, permitiéndole retomar control sobre su vida y mejorar su bienestar general: “Estuve en terapia un buen tiempo y fue muy bonito para la relación, para mí, para la familia y para todos”.

Asimismo, su esposo Tatán Mejía, en el mismo programa, indicó la terapia no solo le sirvió a Maleja para controlar su problema con las bebidas alcohólicas, sino fue beneficioso para “llegar a un acuerdo”. También mencionó que asisten a terapia cada seis meses o cuando es necesario, destacando que “las relaciones son como negocios, y a veces ella me dice: ‘mi amor por aquí se nos puede complicar’”.

La pareja de esposos asiste a terapia cada seis meses - crédito @maleja_restrepo/Instagram

Mejía aconsejó a sus seguidores que busquen ayuda profesional para resolver conflictos de pareja, en lugar de recurrir a familiares o amigos: “El profesional es el que dice las cosas como son, no desde el punto de empezar a juzgar a la pareja (...) Esta vaina funciona; buscar ayuda profesional es beneficioso tanto para cada persona como para la pareja”.