El desempleo en Colombia sigue aumentando: la tasa de desocupación superó el 10% en junio de 2024

La tasa de desempleo en Colombia llegó al 10,3% en junio, según reveló el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), superando el 9,3% registrado en el mismo mes de 2023.

Este incremento de 1 punto porcentual refleja un estancamiento en el mercado laboral, y destaca la persistente problemática de la desocupación en el país.

La entidad informó que el número de desempleados en Colombia se elevó a 2,62 millones en junio de 2024, un aumento significativo respecto a los 2,372 millones registrados en el mismo periodo del año anterior. Este incremento de 248.000 personas destaca la creciente necesidad de estrategias efectivas para abordar la desocupación.

La desocupación afecta de manera desigual a las diferentes regiones del país. En las trece principales ciudades y áreas metropolitanas, la tasa de desempleo fue del 10,2%, representando un aumento de 1,4 puntos porcentuales en comparación con el año anterior.

En cambio, las zonas rurales y dispersas tuvieron una tasa del 7,7%, con un incremento de 1,1 puntos porcentuales. Estos datos reflejan una marcada disparidad entre áreas urbanas y rurales en términos de empleo.

La población en edad de trabajar asciende a 40,1 millones, de los cuales 22,9 millones están ocupadas, lo que significa que hubo una disminución de 130.000 personas en comparación con el año anterior.

Paralelamente, el número de personas fuera de la fuerza de trabajo aumentó en casi medio millón, alcanzando los 14,5 millones. Este grupo incluye personas que no trabajan por motivos de estudio, trabajos de cuidado no remuneradas, rentistas, o quienes simplemente no tienen interés en trabajar.

En cuanto a los sectores que impulsan el empleo en Colombia, algunos han mostrado un desempeño positivo, aunque no lo suficiente para contrarrestar la tendencia general de aumento en la tasa de desempleo. La agricultura, la construcción y el comercio han generando oportunidades laborales, pero los desafíos persisten en sectores como la manufactura y los servicios, que no han logrado mantener el ritmo de recuperación esperado.

La tasa de desocupación mostró cifras preocupantes en junio de 2024 tanto para hombres como para mujeres, de acuerdo con datos recientes. Para los hombres a nivel nacional, la tasa de desempleo fue del 8,4%, mientras que las mujeres enfrentaron una tasa notable más alta, del 12,9%. Esto refleja una brecha significativa de 4,5 puntos porcentuales entre ambos géneros, conforme reportan los medios locales.

Las cifras revelan además que las ramas de actividad que más contribuyeron al incremento en la población ocupada fueron las Industrias Fabricantes y el sector de Información y Comunicaciones , con contribuciones de 0,7 y 0,5 puntos porcentuales respectivamente, señalando el interés y crecimiento en estas áreas económicas en el país.

Sin embargo, la población ocupada general experimentó un descenso del 0,6% a nivel nacional, lo cual resalta una reducción en el empleo, especialmente aguda en las zonas urbanas que no son principales cabeceras, donde la variación fue del -1,6% , con una contribución negativa de -0,4 puntos porcentuales. Las principales ciudades y áreas metropolitanas, por otro lado, mostraron una ligera recuperación con una variación positiva del 0,5% y una contribución a la ocupación de 0,2 puntos porcentuales.

El análisis de junio de 2024 destaca ramas específicas con mayores porcentajes de distribución en la población ocupada. Entre ellas, el sector de Comercio y Reparación de Vehículos ocupó el primer lugar con el 17,6%, seguido por Agricultura, Ganadería, Caza, Silvicultura y Pesca, que representaron el 14,3%, y el segmento de Administración Pública y Defensa., Educación y Atención de la Salud Humana, que alcanzó el 11,7%.

De forma particularmente notable, el sector de Información y Comunicaciones fue el único que mostró un aumento estadísticamente significativo, integrando a 124 mil personas más en comparación con el mismo mes del año anterior.

La población desocupada también presentó un incremento significativo, con 247 mil personas adicionales a nivel nacional en junio de 2024 respecto al mismo mes del año anterior. Este aumento refleja un crecimiento del 10,4% en el total nacional y del 17,7% en las tres ciudades y áreas metropolitanas principales.

Paralelamente, se registró un incremento de 460 mil personas en la población fuera de la fuerza laboral, lo que significa una variación del 3,3% en junio de 2024 en comparación con junio de 2023. Esta tendencia se controlará de manera significativa en dominios como las otras cabeceras, con una variación del 7,9%, y en 10 ciudades incluyendo Tunja, Florencia, Popayán, Valledupar, Quibdó, Neiva, Riohacha, Santa Marta, Armenia y Sincelejo, donde se reportó una variación del 4,1%.

La informalidad laboral también mostró aumento en sus tasas durante junio de 2024 y lo largo del trimestre de abril a junio de 2024, aunque estas alzas no fueron significativas a nivel nacional. Sin embargo, las trece principales ciudades y áreas metropolitanas, así como los centros poblados y zonas rurales dispersas, mostraron tendencia alza en lo que respecto al empleo informal.

En términos de datos desestacionalizados, la tasa de desocupación preliminar a nivel nacional para junio de 2024 fue del 10,7%, mientras que en mayo de 2024 se registró en un 10,4%. Las 13 ciudades y áreas metropolitanas evidenciaron una tasa de desocupación desestacionalizada preliminar del 10,2% en junio de 2024, ligeramente inferior al 10,4% registrada en mayo de 2024.

Este panorama económico subraya los desafíos que enfrenta Colombia en términos de empleo, particularmente en cuanto a la equidad de género en el mercado laboral y la necesidad de políticas que efectivamente reduzcan las cifras de desempleo y promuevan el crecimiento en diversas ramas de la actividad económica.