Gustavo Petro calificó como un “cálculo débil” el dinero robado en la Ungrd por caso de corrupción

El escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) implicó la desviación de miles de millones de pesos. Parte de los recursos públicos llegaron a manos del ex subdirector de manejo de desastres de la entidad Sneyder Pinilla, que recibió $5.342 millones, según detalló la Fiscalía General de la Nación.

De la totalidad del dinero que fue entregado a Pinilla, $3.000 millones los habría recibido el expresidente del Senado Iván Name; $1.000 millones, el expresidente de la Cámara de Representantes Andrés Calle; y $742 millones el exdirector de la Ungrd Olmedo López. Pinilla, finalmente, se habría quedado con $342 millones y otros $276 millones fueron catalogados como comisión.

Esta repartición de recursos fue puesta en duda por el primer mandatario, que en X reiteró que hubo más casos de corrupción dentro de la entidad, por lo que habría más dinero robado. “Esto en mi opinión es un cálculo débil. Primero porque considera que la corrupción fue solo por el contrato de carrotanques. Las evidencias que entregamos a la fiscalía es que fue peor la corrupción en el contrato de “caregato””, aseveró el jefe de Estado en X.

En efecto, Olmedo López confesó que los actos de corrupción en la entidad repercutieron en la pérdida de $380.000 millones. Cabe resaltar que, tanto López como Pinilla actualmente están negociando para alcanzar un principio de oportunidad con el fin de tener beneficios en sus procesos penales, a cambio de entregar información a la justicia referente al entramado.

Por otro lado, el primer mandatario afirmó que si las exigencias hacia las personas involucradas en la red ilegal son débiles, buscarán enlodar a “gente inocente”. En ese sentido, explicó que en la medida en que se identifique la cifra exacta del dinero que hurtaron, revelarán más verdades.

“El pueblo de Colombia no solo necesita cárcel, sino que se devuelva hasta el último peso hurtado. No podemos llegar a que paguen poca cárcel y salgan a disfrutar el botín. La lucha contra la corrupción implica que la corrupción no tenga éxito, que el ladrón no se quede con el botín”, precisó Gustavo Petro.

Los salpicados

El polémico caso de corrupción en la Ungrd ha generado indignación por la presunta participación de varios congresistas y de altos funcionarios del Gobierno Petro, entre ellos, el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla; el exministro del Interior Luis Fernando Velasco; la exconsejera presidencial para las Regiones Sandra Ortiz; y el ahora exdirector de la Dirección Nacional de Inteligencia Carlos Ramón González.

De hecho, González renunció a su cargo el 26 de julio de 2024, por medio de una carta enviada la presidente de la República, asegurando que, aunque dejaba la dirección de la DNI, su inocencia es “irrefutable”.

“Ante los últimos acontecimientos conocidos a través de los medios de comunicación, mi posición en este cargo se hace políticamente insostenible e incompatible con cualquier investigación, he considerado separarme del cargo para tranquilidad de los investigadores y de la opinión pública”, aseveró el exfuncionario en la misiva.

El jefe de Estado aceptó la renuncia de González al considerar que no puede permanecer en el cargo mientras se adelanta una investigación en su contra. Por otro lado, en una intervención que hizo en un evento público llevado a cabo en Buenaventura (Valle del Cauca) el 18 de julio, defendió al ministro Ricardo Bonilla, luego de conocerse su presunta participación en el entramado.

“Es un ministro honesto, no se ha robado un peso, no tiene dineros, no es un hombre rico, no se vuelve el dueño del café, no privatiza en su favor, no entrega Isagen a un solo contratista, como hicieron en el pasado (...), si no intenta que quede espacio presupuestal para la gente trabajadora y pobre de Colombia”, sostuvo el mandatario de Colombia.