Karol G cubre el primer año de salario de Mbappé con su éxito en el Bernabéu

La temporada del Real Madrid fue impresionante, no solo por los títulos en la Liga de España y la Champions League, también por albergar presentaciones de artistas de talla mundial como Taylor Swift - crédito Jesús Avilés/Infobae

El impresionante éxito financiero de la última parada del tour Mañana será bonito de Karol G en el estadio Santiago Bernabéu, dejó a muchos impresionados, especialmente a Florentino Pérez, presidente del Real Madrid. La cantante colombiana logró congregar a 270.000 espectadores durante sus cuatro días de actuaciones consecutivas, convirtiéndose en el espectáculo más exitoso desde la reinauguración del estadio.

Gracias a este evento, Pérez vio ingresados en las arcas del club merengue un total de 18 millones de euros, lo que no solo es motivo de celebración para los hinchas y directivos, también pone de manifiesto el poder de atracción y rentabilidad de eventos musicales a gran escala. La temporada del Real Madrid fue impresionante, no solo por los títulos en la Liga de España y la Champions League, también por albergar presentaciones de artistas de talla mundial como Taylor Swift.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

Los ingresos generados por los conciertos de Karol G son suficientes para pagar el primer año del contrato de Mbappé - crédito Europa Press

El delantero francés Kylian Mbappé, campeón con Mónaco, PSG y la selección de Francia, llegó a Madrid desde París sin costo de transferencia. Mbappé, un sueño hecho realidad para muchos equipos, firmó un contrato de cinco temporadas con un salario de 14 millones de euros netos por año, más una prima de 30 millones de euros. Aunque esta cifra es menor a los 72 millones de euros que ganaba en el PSG, sigue siendo una cantidad considerable.

Curiosamente, los ingresos generados por los conciertos de Karol G son suficientes para pagar el primer año del contrato de Mbappé, e incluso hacerle un adelanto de la prima pactada. Esto destaca cómo el impacto financiero de grandes eventos musicales puede influir en las operaciones de un club deportivo de primer nivel. “Música para los oídos de los socios del club”, comentaron varios fanáticos, aludiendo al éxito musical, si no también a los beneficios financieros.

Mbappé, que lucirá la camiseta con el dorsal ‘9′, debutará en un partido amistoso 31 de julio contra el Milán en el Soldier Field de Chicago, Estados Unidos. Sin embargo, su debut oficial con el Real Madrid no será hasta el 14 de agosto, cuando enfrente al Atalanta en un partido por la Supercopa de Europa que se disputará en el estadio PGE Narodowy de Varsovia, Polonia.

La combinación del éxito de Karol G y la incorporación de Mbappé llenó de entusiasmo y expectativas tanto a los hinchas como a los directivos del Real Madrid. Este evento marca una nueva era en la gestión de recursos y en la promoción de espectáculos en el estadio Santiago Bernabéu, demostrando que la fusión de deporte y entretenimiento puede generar beneficios enormes.

Mbappé, quien lucirá la camiseta con el dorsal 9, debutará en un partido amistoso 31 de julio contra el Milán en el Soldier Field de Chicago, Estados Unidos - crédito Juan Medina/REUTERS

El éxito de la ‘Bichota’

Karol G demostró que su éxito no solo se debe a su talento innato, sino también a su capacidad para aprovechar cada oportunidad que se presenta. Agustín G. Cascales, DJ y cronista musical, resaltó en una entrevista con EFE: “Es evidente que el timing ha sido fundamental para que vendiese sin aparente esfuerzo cuatro Bernabéu. Siempre está en el lugar adecuado en el momento clave. Y sabe aprovechar cada momentum que se le brinda, o que ella provoca, con éxito”.

Carolina Giraldo, conocida globalmente como Karol G, recorrió un camino lleno de desafíos desde sus primeros días en la música. Su participación en The X Factor fue inicialmente marcada por el rechazo, pero su persistencia la llevó a lanzar en 2023 el álbum Mañana será bonito, que no solo consolidó su lugar en la industria musical, sino que también le valió múltiples galardones en los Latin Grammy y el reconocimiento de Billboard como Woman Of The Year.

Karol G demostró que su éxito no solo se debe a su talento innato, sino también a su capacidad para aprovechar cada oportunidad que se presenta - crédito Europa Press

Víctor Sánchez, director de la agencia El Poder De Tu Música, recordó un momento decisivo en la carrera de Karol G: “Cuando ya no quería seguir sufriendo porque no alcanzaba el éxito, su padre hipotecó su vida para cumplir el sueño de su hija”. El impacto de Karol G trasciende los escenarios. Sus fieles seguidores en las redes sociales llenaron de elogios y emoción cada uno de sus conciertos en Madrid. Un fan expresó en la red social X: “¡Increíble los más de tres minutos de aplausos a la Bichota, KAROL G, en el Santiago Bernabéu! Madrid se ha caído por unos minutos ¡Brutal!”, acompañado de un video del emotivo momento.