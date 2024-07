Gamero descalificó a Morelos por supuesta provocación en el clásico entre Millonarios y Nacional

Gamero calificó de provocador a Alfredo Morelos, tras el clásico entre Millonarios y Nacional. (Crédito: Reuters / Santos FC)

Luego de un nuevo clásico colombiano entre Millonarios y Nacional, donde los locales perdieron 2-1 en un encuentro que ‘sacó chispas’ por su intensidad durante la noche del miércoles 24 de julio, el director técnico del club bogotano, Alberto Gamero, se quejó por el arbitraje y se refirió a una desavenencia que aseguró que hubo con el delantero verdolaga Alfredo Morelos.

“No soy la persona adecuada para venir a juzgar al árbitro, yo le dije que sí me molestó lo que hizo Morelos, porque está bien que festejen que hicieron el gol, pero no festejarlo con nuestra afición. Sin embargo, salimos perjudicamos nosotros porque en ese alboroto me expulsan a Leonardo Castro; eso fue lo que le pedí”, citaron de sus declaraciones en Noticias Caracol.

Y es que durante el también conocido Superclásico del fútbol profesional colombiano el delantero del equipo embajador recibió una segunda amarilla, luego de que en el tanto de la victoria, que llegó por un penalti que ejecutó Edwin Cardona en el minuto 86, Morelos celebrara provocando a la hinchada albiazul, lo que conllevó a una profunda molestia en Castro, al que le impusieron una segunda amarilla, y en el banco azul, donde también resultó expulsado Orlando Rojas, asistente del DT.

Millos también se quedó sin su arquero titular Iván Arboleda, en otra polémica decisión del arbitro del encuentro, Nicolás Gallo, donde el jugador, en un mano a mano, derribó a Kevin Viveros, sin embargo, lo que se esperaba era máximo una amarilla, pero el juez fue con roja directa, explicaron en el portal información deportiva BolaVip.

Gamero también señaló lo complejo del partido luego del tempranero gol de Nacional por parte de Joan Castro en los primeros minutos del vibrante partido, que en Millonarios, además, enfrentaron con 10 hombres, luego de la expulsión de Arboleda.

“No era fácil en una jugada de esas ir perdiendo el partido a los 9 minutos, después la expulsión, no era fácil replantear un partido; lo que hicimos estuvo acorde a lo que pensábamos. Me parece que Castro (Leonardo) por la derecha, y Córdoba por la izquierda, mantuvieron los dos laterales, la superioridad de ellos (Nacional) era por dentro porque intentamos sacar un mediocentro como Welchs”, recogieron de sus declaraciones en Noticias Caracol.

El DT del equipo bogotano también se refirió al rendimiento del jugador estrella del momento del equipo, Radamel ‘El Tigre’ Falcao García, que tuvo algunas oportunidades de gol en el que se considera uno de los clásicos más importante del balompié colombiano.

“Tiene 25 días de estar con nosotros y lo que estamos tratando es darle a él que se engrane rápido con el equipo. Se lo dije cuando salió del partido, que está haciendo buenas presentaciones y está llegando, es jugador que siempre va a estar ahí y seguro que también que cuando la comience a meter, la va a meter”, afirmó.

El partido

Millonarios perdió contra Nacional 2-1 en la noche del miércoles 24 de julio. (Crédito: Colprensa)

Un penalti ejecutado por Edwin Cardona allanó el camino para que Nacional se impusiera por 2-1 a Millonarios, con nueve jugadores, el jueves en el estadio Nemesio Camacho El Campín.

Cardona adelantó a Nacional a cuatro minutos del final desde el punto penal. El mediocampista envió su lanzamiento a la escuadra derecha. Alfredo Morelos cometió falta sobre Danovis Banguero. La victoria del equipo dirigido por Pablo Repetto también llegó gracias a un gol de Joan Castro y otro de Banguero.

Iván Arboleda y Leonardo Castro fueron expulsados por Millonarios -el primero con tarjeta roja directa- en el tiempo añadido por medio y a los 88 minutos, respectivamente.

Castro ayudó a los visitantes a comenzar con buen pie, rompiendo el empate en el minuto 9. El defensa remató a la escuadra derecha. El defensa disparó raso al rincón derecho tras combinar con Cardona. La ventaja, sin embargo, no duró mucho, ya que Banguero, que remató de volea tras una jugada a balón parado, igualó la contienda en el minuto 67. El portero alcanzó a tocar el balón, pero no pudo evitar que entrara. Delvin Alfonzo dio la asistencia. Pero los visitantes reaccionaron bien y el gol de la victoria de Cardona llegó en el minuto 86.

Aunque no impidió que su equipo se llevara los tres puntos, Kevin Viveros desperdició una buena ocasión para Nacional.