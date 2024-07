Mexicana se animó a probar combinaciones de alimentos típicas en Colombia y se hizo viral: “No haré caras”

La creadora de contenido destacó varias preparaciones que le agradaron - crédito @OyeKenedy/Freepik

Además de su biodiversidad de ecosistemas, Colombia también se ha convertido en un lugar predilecto para el turismo por su gastronomía, puesto que preparaciones como la bandeja paisa o el mote de queso han sido destacadas por medios especializados sobre el tema.

A pesar de ello, también hay combinaciones que suelen ser típicas en algunas ciudades del país, pero que a nivel internacional no generan atractivo por mezclar sabores dulces y salados, por ejemplo, una que genera debate a nivel nacional es la changua, un caldo que es popular en Bogotá que se hace a base de leche.

Es por ello que la creadora de contenido mexicana Oye Kenedy, que en realidad se llama Kenedy Abril Rojas Ramos, aceptó el reto de probar varias preparaciones colombianas que desde su opinión son extrañas, destacando que conoció estas combinaciones por medio de videos en TikTok.

En primer lugar, la mexicana probó sopa con banano, lo que suele ser una combinación habitual en algunas familias colombianas, pero al hacerlo, la youtuber se equivocó y terminó mezclando la fruta con un consomé.

“No está mal, no es mi sensación favorita, pero como que el caldo se volvió dulce, pero no sabe mal”, indicó la influenciadora.

En segundo lugar, la mexicana destacó un video en el que un niño indicaba que algo extraño de los colombianos es que comían pollo frito con miel, pero ella aseguró que ese tipo de combinaciones no le disgustaban tanto, a pesar de que reconoció no haber comido la señalada.

Para poder cumplir con el reto, Kenedy se acercó a una popular cadena de comida rápida y ordenar un combo de pollo, pero la miel tuvo que comprarla en un espacio diferente, ya que a diferencia de Colombia, en el país norteamericano no es habitual combinar las dos cosas.

La creadora de contenido intentó no remojar todo el pollo con la miel por miedo a que no le gustará, pero tras probar por primera vez, indicó que “en la otra vida yo fui colombiana”, ya que era una combinación que realizaría de ahora en adelante.

La mexicana tenía miedo de probar queso con chocolate

Por último, la creadora de contenido afirmó que había llegado el turno de la combinación que más le preocupaba comer, siendo esta la del queso con chocolate, que en Colombia algunas personas consumen sumergiendo el producto lácteo durante varios minutos en la bebida caliente.

“Tengo miedo, la neta, pero mi cena de hoy va a ser queso con chocolate, vamos a probarlo, no me voy a espantar porque el pollo con miel la neta si me gustó, entonces imagínate que me guste el queso con chocolate”.

Debido a que tenía dudas sobre qué producto debía ir primero, Kenedy buscó videos de personas colombianas consumiendo la combinación, lo que hizo que se enterará de que en el país existe una variante de queso llamada siete cueros, que indicó quería probar en el futuro, ya que no sabía si era el mismo que en su país nombraron queso de hebra.

“No haré caras porque igual el queso me gusta”, indicó la mexicana antes de probar la combinación que finalmente sí le agradó, por lo que aseguró que intentaría comerla de manera regular.

En los comentarios del video que tiene más de 20.000 reproducciones, seguidores colombianos de la influenciadora le recomendaron otras preparaciones; además, le indicaron que se había equivocado en el orden, puesto que la sopa con banano es tradicional para el almuerzo y no para el desayuno, mientras que el queso con chocolate se suele preparar en algunas familias para la primera comida del día.