Así son las multas para los pensionados en Colombia que no cumplan con la declaración de renta en la Dian en 2026

El control de las cifras reportadas adquiere una relevancia especial en cada periodo fiscal - crédito Dian

Eludir la declaración de renta ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) acarrea sanciones para los pensionados en Colombia: según el caso, puede subir dependiendo de los ingresos brutos del año. La normativa exige presentar la declaración si se superan ciertos topes de patrimonio, ingresos, consumos o consignaciones, y obliga a actualizar el Registro Único Tributario (RUT) con el código de actividad económica propio de ingresos pensionales.

Un contribuyente que no cumpla con la declaración de renta requerida por la entidad puede enfrentar multas que superan los $500.000, con incrementos proporcionalmente más altos, con un porcentaje considerable de sus ingresos brutos. En casos de información inexacta, la sanción puede llegar al 100% de la diferencia determinada por la Dian. Estas sanciones pueden incluir embargos y otras medidas administrativas.

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Para el año gravable 2025, cuya declaración se hace en 2026, la entidad tributaria establece cuatro condiciones específicas que obligan a los pensionados a declarar renta:

Si el patrimonio bruto es igual o superior a $224.095.500.

Si los ingresos totales del año superan $69.718.600.

Si se tuvieron consumos con tarjeta de crédito o el valor total de compras alcance o supere $69.718.600 en ese año fiscal.

Si se tuvieron consignaciones bancarias o inversiones iguales o superiores a $69.718.600.

Basta con que se cumpla una de estas condiciones para que exista la obligación de declarar ante la autoridad tributaria.

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A inicios de 2026, se estima que en Colombia hay cerca de 2,2 millones de personas pensionadas - crédito Prosperidad Social

Multas por no declarar renta como pensionado en Colombia

Omitir la presentación de la declaración de renta puede derivar en sanciones relevantes y medidas como embargos:

Cuando hay extemporaneidad, es decir, si la declaración se presenta fuera del plazo fijado, la Dian impone una multa inicial del 5% del impuesto a cargo por cada mes o fracción de mes de retraso.

Si el saldo a pagar es cero, la sanción se calcula de manera distinta. En estos casos, el pensionado asume una penalidad sobre los ingresos brutos (0,5% mensual) o sobre el patrimonio líquido (1% mensual), dependiendo del tipo de omisión.

Para 2026, la sanción mínima es de $524.000, equivalente a 10 unidades de valor tributario (UVT).

Si la omisión consiste en no declarar en absoluto, la DIAN puede multar hasta con el 20% de los ingresos brutos reflejados en la última declaración presentada, o de los ingresos determinados por la entidad tras una investigación.

En situaciones de errores o información inexacta, la sanción puede alcanzar el 100% de la diferencia entre el saldo a pagar determinado por la Dian y aquel reportado por el pensionado.

Exención de impuesto para pensionados y diferencias entre declarar y pagar

Aunque los topes de ingresos o patrimonio desencadenan la obligación de declarar, la mayor parte de los pensionados en Colombia no paga impuesto de renta. Existe una exención para mesadas de hasta 1.000 UVT mensuales, que son $49.799.000 al mes para el año gravable 2025, y esto evita el cobro efectivo del impuesto.

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En Colombia, los pensionados deben declarar renta en 2026 (por el año gravable 2025) si sus ingresos brutos superan los $69.718.600 anuales - crédito Infobae Colombia

Sin embargo, la exención de pago no elimina la obligación de presentar la declaración. Los pensionados están obligados a cumplir este requisito si superan los topes establecidos, aunque el monto a pagar sea cero.

Es fundamental distinguir entre declarar y pagar. La declaración es un trámite obligatorio para quienes cumplen ciertas condiciones. La exención solo evita el pago, pero no la obligación de reportar la situación ante la Dian.

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Documentos y requisitos clave para declarar renta siendo pensionado

Para cumplir de manera adecuada, los pensionados deben tener disponible cierta documentación:

Formulario 220: certificado de ingresos y retenciones, expedido por la entidad pagadora y que indica el monto total recibido en el periodo gravable.

Certificados de ingresos adicionales, como arriendos, honorarios o intereses bancarios, se exigen los respectivos documentos.

Pagos únicos, indemnizaciones o sustituciones pensionales.

Extractos bancarios con corte al 31 de diciembre de 2025.

Certificados de tradición y libertad de bienes inmuebles

Comprobante del impuesto vehicular, si aplica.

Soportes de deudas (extractos de créditos o tarjetas), certificados de aportes a salud, dependientes y pagos de medicina prepagada, si corresponde.

La conservación de estos documentos permite acreditar deducciones y responder ante posibles verificaciones de la Dian.

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La declaración de renta es impuesto clave para el recaudo tributario de la Dian - crédito Dian

Actualización del RUT y clasificación adecuada para pensionados

Una exigencia relevante de la Dian es que el pensionado mantenga actualizado el Registro Único Tributario (RUT) e incluya el código de actividad económica 0020 para identificar ingresos pensionales. Diferenciar correctamente los ingresos evita errores en la clasificación y posibles sanciones.

La falta de actualización del RUT puede ocasionar que el sistema clasifique al contribuyente como omiso, generando alertas y exponiéndolo a la sanción mínima de $524.000.

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Todos estos trámites pueden gestionarse por medio de los canales digitales oficiales de la Dian. Clasificar con precisión los ingresos es esencial para prevenir sanciones y bloqueos. Cada caso presenta características particulares, por lo que se recomienda que los pensionados revisen su situación y documentos antes de cada declaración para verificar si están obligados o exentos y evitar contratiempos administrativos.