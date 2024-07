Maleja y ‘Tatán’ confesaron que les llegaron a proponer un trio: “Nos lo dijo directo a los ojos”

Tatán Mejía y Maleja Restrepo estuvieron a punto de separarse, así lo reveló el creador de contenido - crédito @maleja_restrepo/Instagram

Maleja Restrepo y Tatán Mejía son una pareja conocida en el ámbito del entretenimiento en Colombia. Han ganado millones de seguidores en las redes sociales al compartir detalles de su relación.

En varias ocasiones, han mencionado que se conocieron en 2007 durante su participación en el reality show de supervivencia La Isla de los Famosos. Mejía ha comentado en diversas entrevistas que “no la soportaba porque era gritona”.

Sin embargo, ambos construyeron una relación que se ha mantenido hasta la actualidad, tiempo en el que se convirtieron en papás de dos niñas, Guadalupe que nació en 2012 y Macarena en 2017. Los cuatro se han convertido en figuras públicas mientras comparten sus vivencias en familia.

Dentro de su ejercicio como creadores de contenido y pareja, ambos crearon un podcast llamado Parceros, en donde hablan de esas situaciones de pareja y amigos que han pasado juntos. En su más reciente episodio compartieron que una modelo les propuso hacer un trío.

La pareja de creadores de contenido narraron cuando una modelo les ofreció hacer un trio - crédito @laredcaracol / Instagram

“Nos propusieron hacer un trío, el contexto es que estábamos de paseo, Male se va y yo estoy en un evento, y ahí hay una modelo que era una de las modelos de protocolo, debíamos tener un contacto con ella, y en medio de la charla me preguntó por Maleja y después me dijo que nos quería comer a los dos”, explicó Tatán.

“Me encanta la claridad de esa pelada, qué seguridad, qué hijuemadres ovarios los de esa mujer, nos lo dijo directo a los ojos”, añadió Maleja. “Ella me dijo que teníamos todo, que en el hotel se podía y yo solo le dije que le iba a preguntar a Maleja”, dijo Tatán.

Tatán Mejía y Maleja Restrepo aseguraron que lo directa que fue la modelo los dejo sorprendidos - crédito @maleja_restrepo / Instagram

El deportista extremo aseguró que la determinación de la modelo lo puso nervioso; sin embargo, Maleja explicó que la mujer fue muy respetuosa al saber que no era una decisión que podía tomar Tatán por sí mismo. “O sea, esto no es solamente una decisión que tomo yo, es una opción que tomamos en pareja, porque hay muchos hombres que pueden llegar a decirle a su pareja que quiere hacer el trío sin siquiera consultar si ella quiere”.

Tatán asegura que fue complicado hacerle la propuesta a su esposa, “Malejita llegó por la noche y le dije que tenía que hablar con ella, le mostré a la mona y le dije que ella quería hacer un trío con nosotros”, dijo el deportista.

“Él fue muy pilo porque él me dijo que ella era la que me quería comer a mí, y que de paso también se lo quería comer a él, esa fue la estrategia de él, él no me dijo que primero se lo habían propuesto a él”, añadió Maleja.

“No estoy lista para abrir esa puerta”

La pareja explicó que la propuesta de la modelo abrió un tema de conversación que hace tiempo habían querido tocar, pero no se había dado la oportunidad, “Cuando él me dice, se abre la posibilidad de hablar de ese tema, obviamente lo pensé, pero más que todo hablar del tema, y fue esa oportunidad para preguntarnos si era el momento de hacerlo”.

“Fui yo la que le dije que en ese momento no quería abrir esa puerta, porque a mí me gusta mucho lo que nosotros tenemos y lo que nosotros hemos construido y me da mucho susto que entre otra persona y que pueda dañar y perjudicar lo que nosotros tenemos, el miedo es abrir la relación a otra persona”, dijo la presentadora de televisión.

La presentadora explicó que le da miedo dañar lo que ha construido con su pareja - crédito @laredcaracol / Instagram

“A veces uno cree que es por un ratico, pero después de hacerlo podría no ser por un ratico, podría ser por algo que nos guste con más frecuencia y yo en este momento no quiero abrir esa posibilidad” dijo Maleja.

En el Podcast Maleja le preguntó a su pareja si le gustaría abrir esa puerta, ya que él hace un tiempo le confesó que había participado en un trío, “en ese momento habla más y piensa uno más con el pipi, debo confesar que si tú me hubieras dicho yo hubiera ido, o hubiéramos llegado a un par de acuerdos”, aseguró Tatán.

La pareja aseguró que aún no están listos para abrir esa puerta a una nueva persona, sin embargo, aprovecharon para aclarar que hablar de cosas incómodas ha funcionado para su relación y recomienda hacerlo.