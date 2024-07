Katherine Miranda se quedó con las ganas de ser presidenta de la Cámara: estas son las mujeres que han ocupado la dignidad

Katherine Miranda aceptó a través de las redes sociales su revés por la presidencia de la Cámara - crédito @mirandabogota/Instagram

Katherine Miranda, del partido Alianza Verde, no contó con los votos para regir los destinos de la corporación, para el periodo legislativo 2024-2025, en medio de una jornada llena de controversia, pues se hizo contar, voto a voto, contra el candidato del Gobierno, Jaime Raúl Salamanca, pese a ser ambos de la misma colectividad. El ganador, como se calculaba, fue el aspirante oficialista, que barrió en la contienda.

Miranda, bogotana de 38 años y que es politóloga de la Universidad del Rosario, con estudios de especialización en Cultura de Paz, Cohesión Social y Diálogo Intercultural de la Universidad de Barcelona (España), quedó cerca de ocupar el cargo, luego de seis años de ejercicio como parlamentaria en representación de la capital. Y en el momento en el que está enfrentada con el presidente Gustavo Petro.

En total, han sido tres las mujeres que han oficiado como las titulares del organismo legislativo, por lo que su probable llegada significaba un paso importante en cuanto a lo que respecta a la igualdad de género basada en méritos; en un momento en el que las relaciones de una buena parte del Congreso con el jefe de Estado atraviesan por su peor momento; y viene precedida de Andrés Calle Aguas: que terminó su periodo señalado como uno de los partícipes del caso de corrupción en la Unidad de la Gestión de Riesgo de Desastres (Ungrd).

“¡Siempre me he creído el cuento de que yo soy una mujer capaz y que nada me queda grande! Hoy pierdo la presidencia de la Cámara contra el Gobierno, fue una campaña llena de dignidad, altura y con la conciencia tranquila. Jamás me arrepentiré de tener criterio, independencia y carácter, seguiré haciendo mi trabajo con disciplina y rigurosidad”, comentó la derrotada en su perfil de X.

La última mujer en ocupar esta importante distinción fue Jennifer Arias, del Centro Democrático, que se encargó de cerrar el periodo legislativo en el gobierno de Iván Duque Márquez (2021-2022), en medio del escándalo que representó el trámite de algunas de las reformas gubernamentales, el recordado “Anatolio, vote sí” con la ley de garantías y la anulación de su título de magíster en Gobierno y Políticas Públicas de la Universidad Externado de Colombia, al comprobarse plagio.

Luego de su paso por el Congreso, Arias –cercana al expresidente Álvaro Uribe Vélez– se retiró de la actividad política y se dedicó a aspectos más personales, relacionados con su espiritualidad. Un viraje en su carrera que en su momento generó toda clase de reacciones, entre quienes la veían como una de las fichas fuertes del uribismo en el Congreso, pero se vieron sorprendidos por su salida del legislativo.

Zulema Jattin, la baronesa que terminó condenada por ‘parapolítica’

Antes de Arias, en los anaqueles del Congreso hay que retroceder cerca de 16 años para encontrar a una mujer como presidenta de la Cámara. Ella fue la cordobesa Zulema Jattin, Liberal que posteriormente pasó al partido de la U, que llegó al puesto más importante de la corporación para la legislatura 2004-2005; justo en el mismo periodo en el que su entonces esposo, el fallecido senador tolimense Luis Humberto Gómez Gallo llegó a la presidencia del Congreso.

Sin embargo, su paso en el Congreso se vio salpicado por haber firmado un pacto político con los grupos paramilitares, liderados por Salvatore Mancuso en 2003, así como lo hicieron otros políticos y un contratista también estuvieron involucrados. Ni más ni menos que fue una de las protagonistas del megaescándalo de la Parapolítica, por lo que perdió su curul en 2006, por decisión de la Corte Suprema.

Casualmente, Jattin también fue una de las congresistas que era del círculo político de Uribe Vélez, pues hizo campaña en favor del exjefe de Estado. En su momento, junto a Gómez Gallo, del cual se separó posteriormente, conformó sin duda una dupla poderosa con en el Legislativo, a tal punto de ser calificado como el matrimonio que mandaba en el Congreso y aprobaba las reformas del exmandatario.

Nancy Patricia Gutiérrez, la primera mujer en ocupar la presidencia de la Cámara

La exparlamentaria cundinamarquesa, que posteriormente fue ministra y candidatas a cargos de elección popular locales, quedó en la historia por ser la primera representante en llegar a la presidencia, en el periodo 1999-2000, como parte de la coalición que apoyaba, en ese entonces, al presidente Andrés Pastrana Arango, siendo su madrina política la exgobernadora de Cundinamarca Leonor Serrano de Camargo.

Su arribo a la corporación se dio en reemplazo del presidente de la Cámara Arando Pomárico, que salió de su cargo en medio de escándalos por corrupción. El apoyo del liberalismo fue vital para llegar a esta dignidad, con lo que marcó un hito en el legislativo. No obstante, siendo presidenta del Congreso, en 2008, la sala penal de la Corte Suprema abrió investigación por Parapolítica; de la que fue absuelta solo seis años después, en 2014, al no encontrarse mérito para continuar sindicada.

Y es que Gutiérrez, que en el último tiempo ha hecho proselitismo de la mano de Uribe Vélez, como integrante del Centro Democrático, ha sido la única mujer en ocupar las presidencias de la Cámara y el Senado, por lo que ha sido considerada una de las congresistas más influyentes del legislativo; más allá de los escándalos que intentaron mancillar su carrera.