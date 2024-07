Petro comparó a los jugadores de la selección Colombia con la primera línea: afirmación causó polémica en redes

El presidente Gustavo Petro encendió las redes con polémica comparación con los jugadores de la selección Colombia - crédito Colprensa

En medio del acto de promulgación de la nueva ley general de las pensiones, que se llevó a cabo el martes 16 de julio de 2024 en la plaza de Bolívar de Bogotá, el presidente de la República, Gustavo Petro, lanzó una polémica afirmación, en la que relacionó de forma directa a la primera línea, movimiento juvenil acusado de graves desmanes durante el paro nacional de 2021 y los jugadores de la selección Colombia.

Con su habitual estilo, en un discurso en el que se dedicó a lanzar diferentes pullas a quienes, según él, se opusieron en el Congreso a la aprobación de esta reforma, el jefe de Estado aprovechó para referirse a la reciente participación de la Tricolor en la Copa América 2024: torneo en el que se llevó a cabo en los Estados Unidos y en el que el representativo dirigido por Néstor Lorenzo logró el subcampeonato.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

Así como lo había hecho en su perfil de X, el primer mandatario lamentó que no haber recibido con honores al grupo de jugadores y cuerpo técnico que, tras 23 años, puso a soñar al país con la conquista del título. Y, acto seguido, se atrevió a hacer el símil que de inmediato ocasionó un fuerte debate en las redes sociales, pues algunos de los participantes del paro afrontan delicados procesos judiciales por vandalismo.

“Ayer (lunes) hubiera querido recibir a la selección Colombia aquí, con el pueblo. Quizá un pueblo más juvenil, de todas las edades. Creo que se lo merecían. Son jóvenes que en cierta forma son otra ‘primera línea’, en el esfuerzo físico, en la disciplina, en estar entrenando todos los días. En tener ilusiones. A veces ilusiones que le vende a uno la televisión, tener el jet y viajar a Miami, cualquier novia...”, afirmó.

Durante la promulgación de la nueva ley en pensiones, el presidente Gustavo Petro comparó a la selección Colombia que compitió en la Copa América 2024 con la primera línea, famosa por el paro nacional de 2021 - crédito Presidencia

Gustavo Petro y una comparación que causó un “huracán” en redes sociales

Incluso, en su argumentación, fue más allá y habló de los sentimientos que generaba la plantilla de 26 jugadores presente en suelo americano, durante la competición, comparables –en su concepto– con los afectos provenientes de la familia. Otra afirmación que dio pie para toda clase de apuntes entre sus contradictores, que ya seguían de cerca su discurso y la convocatoria al icónico lugar para firmar la nueva ley.

“La ilusión está en otras intensidades. La emoción está en sentir el amor del pueblo. En sentir la fuerza popular, quizá no todos lo sienten. Es una forma. Sentir el amor es una de las intensidades. Amor no solo lo da una mujer y unos hijos, a veces toda una sociedad, las sociedades futuras que uno no conoce hoy logran colocar ese sentimiento que una persona pueda ser amada”, añadió.

En desarrollo...