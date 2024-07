Desde Nueva York, Gustavo Petro se metió en las elecciones de Estados Unidos y aseguró que Biden podría perder porque “la juventud norteamericana de origen árabe no quiere votar por él”

Durante un foro en Nueva York, Gustavo Petro relaciona la política de EE.UU. en Gaza con el descontento de jóvenes árabes hacia Biden - crédito Ricardo Maldonado Rozo / EFE

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, participó en el encuentro académico titulado Paz, justicia social, justicia ambiental y cambio climático, en Nueva York. Durante su intervención, abordó múltiples temas, incluido el proceso electoral en Estados Unidos.

Petro ha mostrado una tendencia a comentar sobre la política estadounidense en ocasiones anteriores. Durante el foro, expresó sus reflexiones sobre las posibles implicaciones de la situación en Gaza y cómo podría afectar las elecciones presidenciales.

Petro afirmó que el presidente Joe Biden podría perder la próxima elección presidencial, no solo debido a los problemas internos conocidos, sino también por la falta de apoyo de la juventud norteamericana de origen árabe. Según el mandatario colombiano, esta juventud no solo no apoya a Biden, sino que también rechaza a Donald Trump.

Durante su turno en el foro, Petro cuestionó las decisiones de Biden en Medio Oriente y previó efectos negativos para su campaña - crédito NATO Annual Summit

“Biden puede perder la elección, no solo por los problemas que ya sabemos, sino porque la juventud norteamericana de origen árabe, no quiere votar por él”, señaló Petro.

El presidente colombiano argumentó que esta falta de apoyo está relacionada con las acciones de Estados Unidos en Gaza. Petro indicó que los jóvenes de origen árabe en Estados Unidos se sienten solidarios con los palestinos debido a las acciones israelíes en Gaza, a las cuales Estados Unidos ha brindado un “apoyo somero”.

“Le cobrarían a Biden su apoyo somero a las acciones israelíes en Gaza y que le han causado la muerte a más de cien mil palestinos”, agregó. Petro subrayó que estos jóvenes, aunque no sean de Gaza, provienen de países con afinidad cultural hacia los palestinos. “¿Por qué (no le votarían)? Porque están botando bombas en Gaza”, mencionó Petro.

El presidente también señaló la heterogeneidad y la solidaridad de los jóvenes en Estados Unidos. “Lo que sale a las calles es el arcoíris de la humanidad, aun sin posibilidad de voto”, concluyó.

De acuerdo con sus declaraciones, esta solidaridad humana más amplia podría influir en el resultado electoral.

En su intervención, el presidente colombiano subrayó la potencial alienación de jóvenes árabes hacia ambos partidos debido a la situación en Gaza - crédito MOHAMMED SABRE / EFE/EPA/

Esta no es la primera vez que Petro se pronuncia sobre las elecciones estadounidenses. Hace unas semanas, tras el debate presidencial donde Biden no dejó una buena impresión, el mandatario colombiano sugirió que la familia Obama podría “salvar” a la humanidad de un posible regreso del sector de derecha a la Casa Blanca.

“Siento que la familia Obama tiene en sus manos la posibilidad de desenredar el torbellino de violencia en el mundo”, afirmó. Petro manifestó su esperanza en que el progresismo dentro de los Demócratas encuentre el camino hacia la paz. “Ojalá el progresismo dentro de los Demócratas de EE.UU. encuentre el camino de la paz”, dijo en un trino.

Durante sus declaraciones, subrayó que las acciones en Gaza generan amplias repercusiones y que la juventud de origen árabe siente una fuerte solidaridad con los palestinos, lo que impacta su percepción de los candidatos presidenciales.

Durante su intervención en Nueva York, el presidente Gustavo Petro afirmó que la implementación del Acuerdo de Paz de 2016 no exige una reforma a la Constitución de 1991, aunque destacó la urgencia de consolidar un acuerdo nacional - crédito Joel González / Presidencia

Petro defiende Acuerdo de Paz 2016 en la ONU y propone ‘fast track’

Gustavo Petro abordó la implementación del Acuerdo de Paz de 2016 en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas durante su visita a Nueva York. El presidente colombiano afirmó que no es necesario reformar la Constitución de 1991 para poner en marcha los acuerdos firmados con la extinta guerrilla de las Farc, aunque subrayó la necesidad de un acuerdo nacional para acelerar el proceso.

Petro indicó que, a diferencia del proceso de paz de 1991, que resultó en un cambio constitucional, el Acuerdo de Paz de 2016 implica un consenso nacional, un objetivo que no se ha alcanzado debido a la negativa de una parte significativa de la sociedad colombiana. Según el presidente, “medio país votó en contra del proceso de paz” y sin su apoyo, es imposible llegar a un acuerdo nacional.

El mandatario propuso ante la comunidad internacional y la ONU la implementación del mecanismo de ‘fast track’ para aprobar reformas y proyectos de ley de manera más expedita en Colombia. Este instrumento, señaló Petro, es esencial para garantizar el cumplimiento y la implementación efectiva del Acuerdo de Paz de 2016.

En su intervención, Petro recordó que la Constitución de 1991 surgió como parte de un proceso de paz con el M-19, pero lamentó que sus objetivos, especialmente en términos de equidad social, no se han cumplido. Según sus palabras, “no puede haber un Estado Social de Derecho si somos el país más desigual del mundo”.