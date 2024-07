Nuevo dardo de Germán Vargas Lleras a Gustavo Petro por Constituyente: “No le gusta nada de esta Constitución que juró defender”

El exvicepresidente criticó que el presidente Gustavo Petro hiciera cuestionamientos a los sectores, después del nombramiento de Juan Fernando Cristo - crédito Colprensa

Se mantiene encendida la polémica por una posible convocatoria de una constituyente en Colombia lanzada por el presidente Gustavo Petro, tras la designación de Juan Fernando Cristo como nuevo ministro del Interior.

El turno fue para el exvicepresidente Germán Vargas Lleras que, a través de su columna publicada por El Tiempo, cuestionó las declaraciones del primer mandatario nacional contra las altas cortes y sectores que criticaron la idea del jefe de Estado para convocar a una Constituyente.

Asimismo, el exfuncionario señaló que al nuevo encargado de la cartera del Interior tendrá una tarea difícil para recomponer las relaciones entre el Gobierno y el Congreso de la República, si quiere concretar dicha propuesta.

“Ni 24 horas duraron las buenas intenciones del nuevo ministro del Interior, Juan Fernando Cristo. Su mensaje institucional y de apego a la Constitución del 91 quedó hecho trizas ante el trino de Petro en el sentido de que primero que una constituyente es el poder constituyente (...) a Petro no le gusta nada de esta Constitución que juró defender. Más claro, imposible”, escribió Vargas Lleras.

A su vez, el líder político indicó que tras las declaraciones de Petro al presidente de la Corte Constitucional, José Fernando Reyes, “lo que no le gusta a Petro es la propia Constitución Nacional porque, entre otras, no ha permitido la financiación de la educación, ni la reforma agraria, ni ha servido para ordenar el territorio, ni la justicia ni la política. Tampoco el clima, ni el agua, ni la vida, ni mucho menos la paz, han conseguido ser respetadas en Colombia”.

De acuerdo con el presidente, el magistrado Reyes obvia tres puntos clave para un análisis de poder - crédito @petrogustavo/X

No obstante, reconoció que “las declaraciones de Cristo me entusiasmaron porque, como he sostenido de tiempo atrás, el tema de la constituyente hay que enfrentarlo ya y bajo las reglas establecidas, es decir, con aprobación del Congreso y revisión de la Corte Constitucional, lo cual supone, como es natural, un acuerdo nacional previo como lo propuso el ministro”.

Inclusive, Vargas Lleras le dio un consejo al nuevo ministro del Interior para que pueda encaminar la propuesta de constituyente por la legalidad. “Ahora le tocará capotear el vendaval del poder constituyente, de las constituyentes de bolsillo, al mejor estilo venezolano, con total ruptura de la institucionalidad (...) no nos dejará más camino que el de la Corte Constitucional y su capacidad de atajar el decretazo que se ha cocinado en la mente de Petro desde hace quién sabe cuántos años”, mencionó.

Alerta por magistrados pro-Petro

De otro lado, el exvicepresidente Germán Vargas Lleras reiteró su preocupación ante los nombramientos de nuevos magistrados que hará el presidente Petro dentro del alto tribunal, como es el caso de Vladimir Fernández, quien recientemente reemplazó al abogado Alejandro Linares.

“Con lo cual, asumo yo, sumará 4 votos favorables a las políticas del actual gobierno. Afirmo lo anterior, pues me he puesto a la tarea de consultar el sentido del voto en las decisiones más trascendentales para el Gobierno de dos magistrados en particular: los doctores Juan Carlos Cortés y Natalia Ángel (...) por eso es hora de prender todas las alarmas”, explicó.

Recientemente, fue reemplazado el magistrado Alejandro Linares por Vladímir Fernández - crédito Colprensa

De hecho, Vargas Lleras señaló los tres proyectos vitales de su mandato que tuvieron respaldo por parte de los juristas mencionados. Inicialmente, se refirió a la política de paz total, donde mencionó que “en las sentencias C-262, 363, 525 y 542 de 2023 ambos magistrados votaron la exequibilidad de las normas en unos casos y la decisión de declararse inhibida en otros, pero siempre respaldando el contenido del instrumento”

Frente a la reforma tributaria, uno de los primeros proyectos aprobados en el legislativo, el exfuncionario resaltó que “en los más de 9 fallos que analicé, todos en relación con esta ley, se observa una misma línea de conducta de los magistrados Cortés y Ángel para mantener a salvo los tributos creados en la reforma”.

Por último, analizó que el Plan de Desarrollo y la creación del Ministerio de la Igualdad no se realizaron los ajustes correspondientes. “En lugar de decretar la inexequibilidad, ordenó al presidente del Senado de la República subsanar el procedimiento de aprobación”, concluyó.