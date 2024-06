Espíritu, el nuevo restaurante de Álvaro Clavijo, chef de El Chato: “Quiero que la gente disfrute y sea feliz”

El chef de El Chato trabajó de la mano con miembros de algunos de sus restaurantes de la capital de la República para imprimir el registro de su marca en Medellín - crédito Restaurante El Chato

Uno de los mejores restaurantes de Colombia es El Chato, que se ubica en Bogotá y hace parte del ranking 50 Best, al lograr consolidarse entre los 25 más destacados a nivel global, además de hacer parte del listado The Best Chefs Awards 2023, en el que ocupó el puesto 34.

Ahora, uno de los nuevos retos de Álvaro Clavijo, chef del renombrado restaurante, es la apertura de Espíritu, un nuevo recinto gastronómico que se encuentra en el último piso del Hotel Novotel El Tesoro, en Medellín.

De acuerdo con El Tiempo, Clavijo ha estado en todo el proceso de creación y construcción de cada uno de los platos que conforman la carta de Espíritu, en el que se destaca la comida de mar y las carnes rojas, lo que logra llevar en un viaje de sabores al comensal a partir de sabores fuertes y esenciales como el picante y lo ahumado. En este punto se encontrará mucha ciencia en cada una de las elaboraciones con el propósito de generar experiencias gastronómicas distintas en los clientes.

Para esto, el chef de El Chato trabajó de la mano con miembros de algunos de sus restaurantes de la capital para imprimir el registro de su marca en Medellín: “Espíritu es la experiencia de todo lo que hemos hecho estos años a nivel personal. Lo lindo de este proyecto, aunque yo no estaré acá tiempo completo, es que llevo educando y trabajando con gente que tiene un talento increíble”, afirmó al medio citado. Pero además añadió: “Esto es una extensión de todo el conocimiento que hemos desarrollado con los éxitos que han tenido El Chato y Selma a lo largo de los años”.

Experiencia creativa

Para los que deseen disfrutar de platos tradicionales con una presentación diferente y ante todo creativa, Espíritu ya está abierto. Además, en el lugar podrá apreciar de la vista panorámica de la Ciudad de la eterna primavera, y a la vez, de los acabados rústicos de los interiores del recinto.

Por otro lado, una de las entradas, que es de los puntos más fuertes del restaurante, es el ‘Secreto de cerdo’, que es la axila del cerdo y es cortada en lonjas y bañada en salsa de tamarindo, lo que contrasta con el sabor ahumado que tiene la proteína. Cabe destacar que, todas las preparaciones que acompañan la proteína, produce un sabor equilibrado de picante, siendo protagónico en varios de los platos de Clavijo: “Hace rato le perdí el miedo al picante. Para mí el picante y la sal deben tener un balance, como el ácido y el amargo. Todo tiene que estar balanceado en la boca para que las cosas fluyan”, explicó en medio de la entrevista con medio mencionado.

La investigación y el estudio en las preparaciones hacen parte de Álvaro Clavijo, pues confesó a El Tiempo lo que tuvo en cuenta para construir el menú de Espíritu: “Yo viajé muchos años y rescato un poquito de cada lugar: el miedo a los ingredientes los perdí en España; aprendí a cocinar en Francia; en Estados Unidos aprendí de la disciplina de los gringos, y de Dinamarca su estilo de emplatado y la estética que manejamos”. De esta forma, el chef aplica todos y cada uno de sus conocimientos al 100% en ingredientes colombianos.

La investigación y el estudio en las preparaciones hacen parte de Álvaro Clavijo, pues viajó muchos años y rescató un poquito de cada lugar - crédito EFE

En conclusión, Clavijo es un chef con una hilera de premios, pero ganarlos no está entre sus prioridades. Con el restaurante en el que pronto tendrá una acogida como la ha tenido el Chato, es probable que el recinto gastronómico situado en Medellín pueda ser galardonado también, pero Clavijo se rehúsa a esa idea.

“No, ojalá que no. Quiero que la gente venga, disfrute, coma y sea feliz. Esos premios ya los logramos, yo lo hice más como un tema personal. Y ahora ya lo entendí: yo no quiero demostrarle a nadie qué tan bueno soy. Quiero que la gente se divierta con las cosas que hacemos y que esas mismas cosas fluyan, pero no más. No es por ser arrogante ni nada, sino que ‘El Chato’ ya hizo lo que tenía que hacer”, puntualizó el chef de Espíritu y El Chato.