A Karoline, del ‘Desafío’, la tildaron de “abusiva” después de que sus compañeros descubrieran que estaba ocultando comida en su cama

En el programa Desafío, los miembros del equipo Beta protagonizaron una acalorada discusión relacionada con la comida en su casa, lo que generó tensiones internas entre sus participantes.

El programa de convivencia, que se transmite todas las noches a través de Caracol Televisión, se ha robado la atención de los televidentes del programa debido a las intensas competencias y el drama que surge entre los competidores diariamente.

Francisco, uno de los integrantes más destacados de Beta, convocó a una reunión al regresar del ‘Desafío de Sentencia, Premio y Castigo’, en el cual Omega resultó ganador gracias al desempeño de Tania. Durante esta sesión, Francisco expresó su opinión acerca del comportamiento de Karoline, que fue acusada de haber guardado galletas en su habitación, lo cual consideró un acto de “abusividad” por parte de sus compañeros.

“Reunión, reunión. Quiero que lo tomemos con seriedad, con mucha madurez, por parte de nosotros va a haber mucho respeto en el vocabulario. No somos niños. A mí me pareció un acto de abusividad (sic), que usted se haya guardado unas cosas allá en el cuarto”, indicó Francisco.

A pesar de la contundencia de sus afirmaciones, Glock salió en defensa de su compañera, argumentando que el almacenamiento de alimentos en la habitación era un acuerdo entre todas las mujeres del equipo. “Hubiese sido bueno no exponer a una persona a este tipo de cosas, sino hacerlo de modo individual”, señaló Glock en medio de la discusión.

Francisco aseguró haber visto a Karoline guardar un paquete de comida en su cajón. “No sé qué fue lo que guardó, pero el acto lo hizo de forma escondida”, agregó.

En respuesta, Karoline afirmó sentirse ofendida por las acusaciones y mostró su molestia ante lo que consideró una falta de respeto: “Llamarme abusiva. Eres muy atrevido”.

El conflicto se intensificó cuando Yoifer y Arandú intervinieron para reafirmar que no era la primera vez que Karoline guardaba comida en su cuarto.

Aunque Glock insistió en que se trataba de un acuerdo grupal, la situación se volvió insostenible cuando Hércules hizo una encuesta informal en la que preguntó a los demás miembros del equipo si se habían sentido ofendidos por Karoline. Todos levantaron la mano.

La participantes desde antes de la discusión con su compañero mostró signos de querer abandonar el programa puesto que reveló sentirse cansada y anhela tener su vida cotidiana: “Ya estoy medio aburridita, la verdad. Creo que mi casita me está llamando (...) Ya extraño la comodidad de mi casa, estar tranquila”, comentó Karoline.

Además del conflicto por la comida, la convivencia en Beta se ha visto afectada por decisiones económicas tomadas en las competencias. Karoline compartió que, durante una prueba, pidió que no les pusieran a pagar arriendo, pero enfrentó desaprobación y represalias por decisiones económicas pasadas. Según comentó, estas medidas fueron percibidas como una venganza por haberles quitado el 50 % de sus ganancias en un reciente Desafío de Sentencia, Premio y Castigo.

Este nuevo conflicto en Beta recibió cientos de comentarios por parte de los televidentes del programa a través de la red social X: “Francisco observando a Karoline esconder las cosas desde un rincón del cuarto”; “Francisco llegó a decirle la verdad a las de Beta, estaban acostumbrada a que los chicos le siguieran la corriente, porque en vez de decir Francisco no dices Karoline con su mala actitud o Glock y Darlyn con su morrongueria… no tapen el sol con un dedo”; “Karoline le escondió las galletas a los hombres con Glock, ¿Cuándo será el día que beta no se de en la madre por comida?”.

Este episodio resalta las tensiones y desafíos que enfrentan los participantes del Desafío XX, un reality que no solo pone a prueba sus habilidades físicas y mentales, sino también su capacidad para convivir y resolver conflictos. La constante presión de la competencia, combinada con la vida dentro del programa, ha demostrado ser una prueba dura para los competidores.