Escándalo en la Ungrd: Sneyder Pinilla no se opondrá a medida de aseguramiento de la Fiscalía, irá a prisión

Sneyder Pinilla, ex subdirector de riesgo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), confirmó el miércoles 19 de junio que no será obstáculo para la Fiscalía General de la Nación si el organismo establece medida de aseguramiento en su contra. En su declaración a los medios, tras el interrogatorio que rindió en las instalaciones del búnker del ente acusador, Pinilla dio a conocer su decisión.

El exalcalde del municipio de Sabana de Torres (Santander) manifestó que no tendrá inconvenientes en acogerse a lo dispuesto por las autoridades judiciales, como parte de la negociación para lograr un principio de oportunidad; debido a su participación en la red de corrupción al interior de la entidad; la misma que quedó al descubierto con el escándalo de la compra de carrotanques para La Guajira.

“De acuerdo con lo conversado con mis abogados, no me voy a oponer a una medida de aseguramiento que va a generar la Fiscalía, porque voy a segur en pro de contar toda la verdad al país. Es una situación muy compleja porque estaré privado de mi libertad, no me voy a escapar, por a poner la cara y me entregaré a la autoridad cuando requieran. Espero que en pocas semanas se genere la imputación”, dijo.

No volverá a salir a los medios de comunicación

En su presencia ante los medios, Pinilla aprovechó la oportunidad para pedirle perdón a sus padres. “Este no fue el ejemplo que me dieron”, afirmó el exfuncionario, que también mencionó a su compañera sentimental, pues es consciente que ha decepcionado a sus seres más queridos con conductas de tipo delictivo, pues habría jugado un papel clave en la entrega de coimas a congresistas y funcionarios.

“Tendré que despojarme de mi patrimonio para hacer la reparación sobre el principio de oportunidad”, reseñó Pinilla, que comentó que sigue aportando material probatorio acerca de los personajes que están involucrados en este entramado. “Y por respeto a la Fiscalía, esta será la última vez que salga ante los medios de comunicación, porque puede generar alguna ruptura en las pruebas”, afirmó.

El interrogatorio contra Pinilla continuará el jueves 20 y viernes 21 de junio, cuando el exfuncionario continúe en las diligencias ante la fiscal 79 de la Dirección Especializada contra la Corrupción, y María Cristina Patiño, fiscal novena delegada ante la Corte Suprema de Justicia, Este anuncio se dio en medio de los apuntes de la fiscal General Luz Adriana Camargo, en la forma en la que se ha llevado a cabo el proceso.

¿Molestia de la fiscal General por los casos de Sneyder Pinilla y Olmedo López?

En efecto, Camargo expresó su inquietud debido a que el equipo de funcionarios que lleva a cabo las negociaciones de los principios de oportunidad, no solo de Pinilla, sino también del exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) Olmedo López, todavía no ha entregado un informe de cómo avanzan estos procesos, que tienen en vilo al país.

“En este momento ese proceso está a cargo de un grupo muy competente de fiscales, que no han dado reporte aún…”, expresó la titular de la entidad, a la salida de la Comisión Legal para la Equidad de la Mujer del Congreso de la República, en la que habló de la acción, resultados, políticas y estrategias de investigación y judicialización de la entidad frente a las violencias basadas en género.

En este caso, Pinilla ha salpicado a los presidentes del Senado de la República, Iván Name, y de la Cámara de Representantes, Andrés Calle Aguas, al igual que Sandra Ortiz: exconsejera para las Regiones, como parte de una red en la que habría entregado cerca de $4.000 millones a ambos congresista para facilitar, según el denunciante, la aprobación de las iniciativas del Gobierno en el legislativo.