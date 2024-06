“Yo he probado de todo”: Clara López reveló cómo ha sido su experiencia con el consumo de drogas

La senadora Clara López reveló que el LSD hace parte de la lista de sustancias psicoactivas que ha probado - crédito Colprensa

La senadora del Pacto Histórico Clara López, que en redes sociales y en el Congreso de la República ha defendido la legalización de ciertas drogas en Colombia, como la marihuana, reveló detalles sobre su experiencia con el consumo de estupefacientes. En el programa Desnúdate con Eva, aseguró que, mientras se formaba como profesional, llegó a probar varias drogas.

“Yo he probado de todo, le puedo hacer la lista”, dijo la congresista, entre risas, cuando la periodista Eva Rey le preguntó si había experimentado con el “porrito”. Entonces, asumiendo el reto de mencionar todas las drogas que ha consumido, enlistó: “Hongos, mescalina, LSD, los poppers”.

En su lista también incluyó el yagé, una preparación ancestral que suelen utilizar algunas comunidades indígenas. Y, aunque se aventuró a probarlos y conocer los efectos que estos generan en el cuerpo, confesó que su uso no pasó de una vez, porque pensaba que, de pronto, podría generar algún tipo de dependencia a ellos. “Después de que me gradué de la universidad me maduré, pero yo todo lo ensayé una vez, no era práctica”, detalló López.

La postura que tiene la congresista con respecto al consumo de drogas en Colombia ha sido clara, tanto así que lamentó que en junio de 2023 se hundiera el proyecto que buscaba la legalización de la marihuana para su uso recreativo, que, además, también se utiliza con fines medicinales.

“Lamentable que a través de mentiras e interpretaciones a medias hayan archivado el proyecto que regularizaba el consumo recreativo de cannabis. El país requiere con urgencia leyes que transformen el paradigma estigmatizante del consumo. La guerra contra las drogas está perdida”, criticó entonces la senadora en su cuenta de X (antes Twitter).

Al igual que ella, otros congresistas han dado a conocer públicamente que han consumido ciertos tipos de alucinógenos, defendiendo también a quienes asumen el uso de drogas como una práctica habitual en sus vidas, sin que eso signifique un problema de dependencia o peligro para los demás.

Una de las reconocidas congresistas que se sumó a la lista de políticos que han probado el “porro” es la representante a la Cámara Jennifer Pedraza, que, en conversación con Eva Rey, destacó la importancia de hacer pedagogía al respecto.

“La verdad, sí. Yo defiendo la posibilidad de que las personas podamos consumir sustancias psicoactivas sin que eso sea una medida irresponsable. Creo que hay que educar a las personas al respecto, a mí no me parece eso de seguirlo metiendo todo debajo del tapete. No resuelve el problema”, señaló la representante en el programa.

Cabe destacar que, de acuerdo con el Ministerio de Justicia y del Derecho, en Colombia existe un consumo problemático de sustancias psicoactivas que debe ser abordado. Pues, se ha evidenciado un incremento de casos de uso problemático de estupefacientes. Esto implica serias repercusiones en materia de salud pública y a nivel social.

La sensación de placer o estimulación suelen atraer a los consumidores, que ingieren, inhalan, fuma o se inyectan todo tipo de sustancias. Según el Ministerio de Salud, algunas son de origen natural y otras son sintéticas o semisintéticas, así como una parte de ellas son legales y otras no. En todo caso, el abuso de drogas puede generar una dependencia difícil de tratar.

“Un consumo es problemático cuando este afecta la salud, las relaciones con la familia y amigos. También cuando altera las actividades diarias como el trabajo o el estudio, o cuando implica problemas económicos o con la ley. Se considera que todo consumo de sustancias lícitas o ilícitas en mujeres embarazadas o en periodo de lactancia, así como en niñas, niños y adolescentes, son problemáticos”, detalla la cartera en su sitio web.