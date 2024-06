Jessica de la Peña reveló el secreto para lucir un cuerpo de infarto

La presentadora reveló su secreto para mantener su figura - crédito Instagram/@jessdelapena

Jessica de la Peña es una de las periodistas y presentadoras más queridas de la televisión colombiana. Su desparpajo durante sus más de 20 años de carrera en diferentes medios de comunicación han hecho eco en la sociedad colombiana.

Aunque en su día a día se dedica a informar en el noticiero del Canal RCN, la presentadora no deja de interactuar, de forma constante, con más de un millón de seguidores, que le preguntan, siempre que pueden, sobre su vida por fuera de los reflectores.

En una de esas interacciones, la periodista abrió una caja de preguntas en Instagram para responder las curiosidades de sus seguidores. A pesar de que confesó varias intimidades como su relación con el padre de sus hijos, Ernesto Chalela, hubo una pregunta, en particular, que causó sorpresa entre los internautas.

La pregunta hacía alusión a su físico: “Estás delgada y estás hermosa. ¿Qué te hiciste?”, se leía en el mensaje de un seguidor. Ante la curiosidad, la presentadora respondió sin pena: “He bajado ocho kilos y es un trabajo que he realizado con mi coach de alimentación. Mucha gente piensa que me operé, no, no”.

La periodista aseguró que bajó ocho kilos gracias a la buena alimentación y a su entrenador personal - crédito Instagram/@jessdelapena

En la historia de Instagram también explicó la importancia de alimentarse de acuerdo con las necesidades del cuerpo. “Le estoy dando a mi cuerpo lo que necesita en las porciones que necesita”, respondió. Igualmente, aseguró que el proceso no ha sido nada fácil, pues ella ama comer.

“Yo soy comelona, a mí me encanta la comida, no es un secreto para los que me conocen, pero ¿qué hago? Como en las porciones que debo para estar en un buen peso. Mi coach sabe que los fines de semana peco, porque la vida sin pecar sería insostenible. Pero la mayoría de las veces yo me cuido”, manifestó la presentadora.

Shakira y su cuerpo de ensueño

Shakira basa su rutina de ejercicio en el baile y los ejercicios de fuerza - crédito EFE 162

Otra colombiana que dio que hablar por su capacidad de mantener una figura esbelta fue Shakira. La entrenadora de la intérprete de éxitos como Loba, Hips don’t lie, Waka Waka, entre otros éxitos, reveló en una entrevista con la revista Vogue todo lo que hace la barranquillera para mantener un cuerpazo a sus 47 años.

“Entrena seis días a la semana para estar en forma no solo para eventos, sino para sus presentaciones en vivo. Aunque el baile y la parte cardiovascular sean de gran relevancia en sus rutinas, también busca fortalecer su fuerza y resistencia utilizando pesas, nadando y haciendo circuitos de HIT que duran entre 45 y 60 minutos”, afirmó su entrenadora.

La entrenadora explicó que la artista inicia su semana bailando, dando prioridad a este ejercicio de cardio, que además mejora su rendimiento en los escenarios y reduce su fatiga: “Esta sesión se encuentra particularmente enfocada en su resistencia vascular, la prioridad es que permanezca durante 90 minutos haciendo ejercicios, pero teniendo unos cuantos descansos que segmentan la rutina”.

Kaiser, que ha acompañado a la compositora por más de 10 años, indicó que la alimentación es fundamental para tener una buena figura y aseguró que para la cantante la comida más importante es la del inicio del día. Por eso, cuando de desayuno se trata, elige algo sencillo y fácil de hacer en casa.

La cantante colombiana suele incluir huevos duros, aguacate y pescado en sus comidas para mantener su figura - crédito AP/Joan Mateu Parra

“Ella come regularmente huevos, aguacate, aceite de oliva y tomate, dándole un poco de sabor con un toque de sal de mar. De ser posible, lo acompaña con un smoothie de frutos rojos, algún jugo verde, y les agrega proteína elaborada a base de plantas”, aseguró Kaiser.

En horas de la tarde su dieta consiste en ingerir alimentos con altos índices proteicos como pescado o salmón asado. Además de acompañar sus comidas con vegetales frescos o una ensalada para crear un plato tan colorido como sea posible.

La cantautora no deja de lado los snacks, pero son muy particulares. “En su dieta suele incluir sopas, sus favoritas son las de alcachofa o de puerro con berenjena, una que combina con zanahoria y jengibre. La cena es muy similar a su comida: básicamente pescado y vegetales, que son una parte esencial de su plato y de su vida”, aseguró su entrenadora personal.