Exgobernadora del Valle reacciona eliminación de Martha Isabel Bolaños

Clara Luz Roldán González cuando fue directora de Coldeportes - crédito Colprensa/Juan Páez

El domingo 2 de junio Martha Isabel Bolaños, famosa por interpretar a ‘la Pupuchurra’ en la novela Betty la Fea, fue expulsada de La casa de los famosos Colombia tras obtener un 53,21% de los votos. En esta ocasión, la audiencia decidió en contra de los participantes, eligiendo a quién debían eliminar.

Dicha eliminación provocó todo tipo de reacciones en redes sociales. Una de las que destacó fue la de la exgobernadora del Valle del Cauca, Clara Luz Roldán, quien por medio de su cuenta de X, habló de la eliminación de la actriz del programa. En su publicación elogió a Bolaños y calificó su caso por La casa de los famosos Colombia como “un gran proceso”.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

Y es que, en su mensaje ella también resaltó que Martha Isabel Bolaños es caleña y dijo que la actriz era un “estandarte del talento de la mujer vallecaucana”.

“Una mujer que vale oro, mujer invencible. Mi apoyo siempre a Martha Isabel Bolaños @BolanosMartha , caleña y estandarte del talento de la mujer vallecaucana. Gran proceso cumpliste en #LaCasaDeLosFamososCol mi abrazo y cariño para ti y a disfrutar ese regreso a casa” , dijo la exgobernadora del Valle del Cauca en su cuenta de X.

Clara Luz Roldán elogia a Martha Isabel Bolaños - crédito @ClaraLuzRoldan

Y es que, en la nominación de la semana, la actriz del Valle del Cauca estuvo en la lista de posibles eliminados junto a tres otros concursantes llamados papillentes: Karen Sevillano, Alfredo Redes y Miguel Melfi. Por su parte, Pantera se aseguró la salvación al ganar la prueba, evitando así el riesgo de eliminación y garantizando su lugar en las etapas finales para su equipo.

En la última votación, Miguel Melfi se aseguró su permanencia con un mínimo 0,66% de votos en contra, seguido por Karen Sevillano con un 3,08%. Alfredo Redes casi fue eliminado con un 43,05%, resultando finalmente Martha Isabel Bolaños quien salió del show con el porcentaje más alto.

Bolaños asistió al after de ViX junto a Roberto Velásquez y Lina Tejeiro, donde compartió sus opiniones sobre su salida y defendió a su grupo, ‘Los Galácticos’. Lina le preguntó si pensaba que las votaciones negativas o las reuniones de los ‘Papillentes’ habían influido en su eliminación, a lo que ella respondió: “No, eso no confundió al público, simplemente no nos alcanzó porque ustedes vieron cuando salieron las estadísticas en la tarde estábamos 45 a 49. O sea, el grupo galáctico afuera se activó, pero afuera los papillentes yo siento que se movilizaron”.

También mencionó que la influencer La Segura siempre tuvo la intención de eliminarla del programa. “La Segura tiene millones de seguidores y estaban a fuego, o sea, literalmente yo siento que tenían una pequeña obsesión con sacarme”, comentó la actriz tras su eliminación.

Así fue la ola de memes tras la eliminación de Martha Isabel Bolaños de ‘La casa de los famosos Colombia’ -crédito X

Por otro lado, además de su publicación sobre La casa de los famosos Colombia, la exgobernadora dedicó una publicación en su cuenta de X a felicitar a Daniela Toloza Rocha por ser coronada como Miss Universe Colombia. Además destacó la transformación física que experimentó Toloza.

“Daniela Toloza Rocha @Danitolozarocha será la décima orgullosa representante del Valle del Cauca en la historia de Miss Universo Su coronación como Miss Universe Colombia es el reconocimiento a una mujer que nos ha enseñado de resiliencia y amor propio. De pesar más de 160kg y superar duros momentos, a ser la reina nacional. La admiro porque trabaja por la inclusión y ese debe ser el mensaje más importante: nadie debería ser rechazado por su aspecto físico, su identidad sexual, género o discapacidad. ¡Muchos éxitos a nuestra Miss Universo Colombia!!”, comentó Roldán en su cuenta de X.

Clara Luz Roldán felicita a la Miss Universe Colombia - crédito @ClaraLuzRoldan

Y es que, Daniela Toloza Rocha, representante de Valle del Cauca, obtuvo la corona tras competir entre 30 aspirantes, pasando a 16 finalistas, luego a ocho semifinalistas y, finalmente, al top 4.