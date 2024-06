Manuela Gómez se quejó sobre las altas tarifas en el sistema de salud en Estados Unidos: “Quedé debiendo esta vida y la otra”

Manuela Gómez regresó a Colombia tras complicado percance de salud en Estados Unidos -crédito @manugomezfranco1/Instagram

La influencer y empresaria Manuela Gómez, conocida por su participación en el reality Protagonistas de Nuestra Tele del Canal RCN, generó preocupación entre sus seguidores debido a las recientes complicaciones de salud que ha experimentado durante su embarazo. Después de estar internada en Estados Unidos, donde recibió atención médica por una inflamación significativa en sus pies, Gómez decidió regresar al país para continuar con el monitoreo de su embarazo.

La situación fue compartida por la creadora de contenido en sus redes sociales, donde se quejó sobre los altos costos médicos en Estados Unidos: “Quedé debiendo esta vida y la otra en ese hospital. Yo no sé qué voy a hacer. O sea, ni con un riñón alcanzo a pagar esa cuenta y eso que me fui del hospital; me iban a dejar hospitalizada y me fui. Cuánta plata habría quedado debiendo si me hubiera quedado, Dios mío”, explicó Gómez a través de sus historias de Instagram, red social en la que cuenta con cerca de dos millones y medio de seguidores.

La influencer compartió su retorno a Medellín en Instagram -crédito @manugomezfranco1/Instagram

La empresaria mencionó sus preocupaciones económicas después de su estadía en el extranjero. Según Gómez, los gastos hospitalarios en Estados Unidos alcanzan cifras millonarias: “Tengo que pelear eso con la aseguradora para que ellos paguen porque yo tengo mi póliza en Colombia y un seguro de viaje. ¡Uy no! Tenaz, de verdad fatal, fatal enfermarse en Estados Unidos y justo me pasa a mí”.

En la noche del 29 de mayo, la empresaria había alarmado a sus seguidores con una serie de publicaciones desde un centro médico en Estados Unidos. En estos mensajes, detalló que se había sometido a numerosos exámenes para asegurar la salud de su bebé: “He estado un poco perdida porque he estado en el médico haciéndome un montón de chequeos médicos para descartar cualquier cosa de la niña, para saber si la niña está bien, si no. Entonces quería pasar por aquí a darles un saludito. Yo estoy a la espera como de los resultados y cualquier cosa les voy avisando”, afirmó en una de sus publicaciones.

La influencer regresó a Colombia para continuar con el monitoreo de su embarazo -crédito @manugomezfranco1/Instagram

Durante su estadía en el país norteamericano, Gómez también tuvo la oportunidad de comprar artículos necesarios para la llegada de Samantha. Pese a la situación delicada de salud, expresó su entusiasmo por esta oportunidad: “Me fue súper bien en el vuelo, ya llegué a ‘los Miamis’, porque me vine de shopping para comprarle las cositas a la niña”, mencionó en sus redes.

Sin embargo, la influencia de sus decisiones sobre la salud de su hija ha sido motivo de crítica y especulación entre sus seguidores. Algunos de sus seguidores cuestionaron su viaje a Miami: “Como decían por ahí: ¡ay, no!, es que tan muerta de hambre, cómo se le ocurre tener una niña y no comprarle nada. ¡Ay, mi amor!, yo sé cómo hago mis cosas y la que puede, puede, y si no puede, pues que aplauda mientras le dan la visa. Ahí va el indirectazo, mi amor”.

Tras recibir atención médica en Estados Unidos, Manuela Gómez se quejó de los altos costos hospitalarios -crédito @manugomezfranco1/Instagram

Gómez ha mantenido informados a sus seguidores sobre su situación, agradeciendo los mensajes de apoyo y oraciones recibidos: “Gracias a todos por sus mensajes y oraciones. Sé que Samantha va a estar bien, estamos en buenas manos”, compartió en una de sus publicaciones más recientes.

La historia de Manuela Gómez y sus complicaciones de embarazo ha sido un tema de conversación entre sus fanáticos y esto se dio desde que comentó a sus seguidores sobre el bajo peso de su bebé: “La bebé está muy flaca, por debajo del promedio. Tengo que esperar 15 días para hacerme otra ecografía y saber si la niña bajó o subió. Estos días son definitivos, no sabemos qué puede pasar”, expresó en su momento.

Manuela Gómez estuvo internada en los Estados Unidos por complicaciones con su embarazo - crédito @manugomezfranco1/Instagram