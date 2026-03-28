Colombia

Reapareció Polo Polo para lanzarle pullas a la bancada del Pacto Histórico: “Tienen ustedes dos ministros presos”

El representante respondió en video a los señalamientos del congresista Alfredo Mondragón, rechazando los cálculos sobre el costo de su curul y atribuyó irregularidades al movimiento oficialista

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- crédito @miguelpolopolo/Instagram
Polo Polo respondió a críticas sobre costos legislativos y puso en la mira la bancada oficialista - crédito @miguelpolopolo/Instagram

El debate por los costos y la asistencia de los congresistas colombianos sumó un nuevo capítulo tras la difusión de un video en la red social X, donde Miguel Polo Polo, representante a la Cámara, respondió a los señalamientos del también congresista del Pacto Histórico en Valle del Cauca, Alfredo Mondragón.

El cruce de declaraciones se centró en los recursos que el Estado destina a la labor legislativa y el nivel de ausentismo de los parlamentarios.

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En un video, Mondragón aseguró que el país se ahorrará más de siete mil millones de pesos con la salida de Polo Polo del Congreso, sugiriendo que ese monto representa el costo de su curul.

Una curul a la cual él no iba a trabajar”, afirmó el representante, en alusión a la supuesta inasistencia de su colega.

Polo Polo hizo fuertes acusaciones sobre la bancada del Pacto Histórico - crédito @MiguelPoloP/X
Polo Polo hizo fuertes acusaciones sobre la bancada del Pacto Histórico - crédito @MiguelPoloP/X

La respuesta de Polo Polo llegó de inmediato. El legislador cuestionó la cifra mencionada por Mondragón y la transparencia en el manejo de fondos públicos por parte de la bancada oficialista.

Un congresista no le cuesta al país siete mil millones de pesos, le cuesta en los cuatro años de legislaturas, dos mil millones de pesos”, replicó Polo Polo en el video. Luego añadió: “¿O es que esa cuenta tan grande de siete mil millones de pesos son sus ingresos por hacer negocios sucios bajo la mesa y recibir contratos?”.

La polémica escaló cuando el representante de la oposición señaló a miembros del Pacto Histórico y del gobierno nacional por supuestos casos de corrupción.

Ahí ya tienen ustedes dos ministros presos, varios altos funcionarios presos también por corrupción, e incluso a su jefe, Gustavo Petro, le encanta recibir fajos de billetes en bolsas de basura”, sostuvo Polo Polo haciendo alusión al escándalo de corrupción de la Ungrd.

En su intervención, el congresista detalló los ingresos de la bancada oficialista: “Nada más en el año 2025, ustedes cobraron la suma de 31.200 millones de pesos y en lo que va de los cuatro años han cobrado más de 130 mil millones de pesos”.

Miguel Polo Polo y Alfredo Mondragón protagonizan una controversia pública con señalamientos sobre corrupción, manejo de fondos y ausencias en la Cámara de Representantes - crédito @MiguelPoloP/X

Además, cuestionó la gestión legislativa: “¿Para qué? Para destruir la salud de Colombia, para intentar expropiar nuestras pensiones, para aprobar la nefasta paz total que hoy tiene llena de coca a Colombia y nadando en sangre a este país”.

El representante también exhibió cifras sobre el ausentismo en el Congreso, con énfasis en integrantes del Pacto Histórico.

Encabezando la lista dentro de su partido está la señora María del Mar Pizarro, la hija del guerrillero Pizarro, con cincuenta y cuatro fallas”, precisó Polo Polo.

Mencionó también a “la señora Carmen Ramírez, por los colombianos en el exterior, con cincuenta y tres fallas”, así como a María Fernanda Carrascal y Santiago Osorio, con cuarenta y uno y veintiocho ausencias respectivamente.

El ranking incluyó además al senador y candidato presidencial de la bancada, Iván Cepeda, quien, de acuerdo con Polo Polo, suma “47 fallas que le han costado al país más de 300 millones de pesos”.

Según el legislador, “las ausencias de esos personajes que acabé de mencionar, junto a los de los demás miembros del Pacto Histórico, su partido, le han costado al país hasta el año 2024, nada más que el 2024, 5.682 millones de pesos cobrados sin ir a trabajar”.

Miguel Polo Polo dejó claro que no pedirá disculpas por su gesto con las botas, que botó a la basura, las cuales eran en honor a las víctimas de los 'falsos positivos' - crédito Catalina Olaya/Colprensa
Miguel Polo Polo desafió cifras de Alfredo Mondragón y acusó corrupción en el Congreso - crédito Catalina Olaya/Colprensa

La derrota de Miguel Polo Polo como representante a la Cámara por la circunscripción Afro el 8 de marzo de 2026 impulsó reacciones y memes en redes, mientras usuarios recordaban un video escolar suyo de 2013: “Me dirigí a todos los salones para que sacaran a sus representantes”.

Las opiniones oscilaron entre elogios y críticas, como “ese muchacho tiene futuro” o “era bueno pero se le subió el poder”.

Cinco días después, Polo Polo reapareció respaldando a Abelardo de la Espriella: “Sigo firme con Abelardo”. Óscar Benavides, nuevo congresista, celebró el resultado: “Vamos a recuperar la dignidad de nuestro pueblo negro”.

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