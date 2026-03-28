Colombia

Encontraron restos humanos mientras realizaban una obra pública de Madrid, Cundinamarca: al menos un cráneo y huesos de extremidades

En los registros audiovisuales es posible observar a un trabajador manipulando un objeto que aparenta ser un cráneo, que muestra detalles como los dientes tras ser limpiado

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Restos óseos en Madrid, Cundinamarca - crédito Periodismo Público/X
Restos óseos en Madrid, Cundinamarca - crédito Periodismo Público/X

Trabajadores que realizaban labores en una obra pública en el barrio San Francisco de Madrid, Cundinamarca, descubrieron el 27 de marzo restos óseos mientras instalaban redes de acueducto y alcantarillado. El hallazgo incluyó lo que aparentan ser cráneos y extremidades humanas, según reportaron medios locales y registros en videos difundidos en redes sociales.

El episodio reactivó versiones entre algunos habitantes, quienes afirmaron en redes sociales que tales hallazgos resultan frecuentes cuando se ejecutan obras de infraestructura en la zona, y sugieren que el área habría funcionado anteriormente como cementerio indígena; sin embargo, esa hipótesis no ha sido corroborada por las autoridades.

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Tras el reporte del hallazgo, unidades policiales acudieron al sitio e iniciaron las primeras investigaciones para determinar si los restos se relacionan con hechos recientes o pertenecen a períodos más antiguos, confirmaron medios locales. En los registros audiovisuales es posible observar a un trabajador manipulando un objeto que aparenta ser un cráneo, que muestra detalles como los dientes tras ser limpiado.

Hasta el momento, las autoridades no han emitido un pronunciamiento definitivo sobre el origen de los restos, aunque las labores de inspección continúan en el área mientras se recopilan pruebas para esclarecer el caso.

Hallazgo de restos óseos en Cundinamarca: autoridades investigan los hechos - crédito periodismo público/X
Hallazgo de restos óseos en Cundinamarca: autoridades investigan los hechos - crédito periodismo público/X

Encontraron una maleta con restos humanos en un área boscosa en Bogotá

El hallazgo de una maleta con restos humanos en el occidente de Bogotá ha perturbado a los habitantes de Fontibón y ha llevado a las autoridades a intensificar la búsqueda de responsables, en medio de un repunte de casos similares que preocupa a la capital colombiana.

El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses inició el miércoles 4 de marzo de 2026 las labores forenses para identificar la víctima y esclarecer la causa exacta de la muerte, mientras peritos y policías recopilan indicios que permitan reconstruir los hechos.

La escena fue descubierta a pocos metros de la avenida Ciudad de Cali y la avenida La Esperanza, en el barrio Santander de Fontibón, luego de que vecinos alertaran sobre la presencia de un equipaje sospechoso.

Una vez inspeccionada, la maleta contenía partes de un cuerpo humano, lo que motivó la intervención coordinada de la Policía Metropolitana de Bogotá y la Fiscalía General de la Nación, que aseguraron el área y activaron rigurosos protocolos de recolección de pruebas durante cerca de una hora.

El hallazgo del cuerpo del tatuador Juan Pablo Arango Uribe, conocido como Pogo, en Medellín, activó una investigación judicial por material oficial y restos humanos en su vivienda - crédito AFP
De acuerdo con la reconstrucción realizada por Citytv a partir de fuentes policiales y judiciales, la noche del 27 de febrero de 2026, cámaras de seguridad en Kennedy captaron la secuencia en que cuatro personas abandonaron un cuerpo sin vida en plena vía pública - crédito AFP

El oficial Julio César Botero de la Policía capitalina señaló al medio que “en la localidad de Fontibón encontraron en una zona boscosa una maleta y al momento de hacer las verificaciones, se estableció que al interior hay partes de un cuerpo humano”.

Esta intervención forma parte de una respuesta oficial que se extiende por la ciudad en fechas recientes, tras registrarse nuevos episodios de abandono de restos humanos en Bogotá, principalmente en zonas como Kennedy.

De acuerdo con la reconstrucción realizada por Citytv a partir de fuentes policiales y judiciales, la noche del 27 de febrero de 2026, cámaras de seguridad en Kennedy captaron la secuencia en que cuatro personas abandonaron un cuerpo sin vida en plena vía pública. El material fue difundido inicialmente por el sistema de medios y luego analizado en detalle por las autoridades, que consideran estas imágenes una pieza central para avanzar en las diligencias investigativas.

Mientras tanto, funcionarios judiciales especializados en recolección de indicios embalaron la maleta según los procedimientos, trasladaron los restos bajo custodia oficial hasta las instalaciones del Instituto Nacional de Medicina Legal e iniciaron los exámenes para establecer la identidad precisa y las circunstancias del fallecimiento. Si bien los primeros hallazgos sugieren que se trataría de un hombre y que hubo signos evidentes de violencia, estos datos siguen pendientes de confirmación tras las pericias médico-legales, según indicó el medio de comunicación.

Unidades del CTI de la Fiscalía realizaron el levantamiento de los cuerpos y recolectaron pruebas en el lugar del ataque armado ocurrido en el barrio Altos de Parrantial, en Maicao - crédito red social X
Mientras tanto, funcionarios judiciales especializados en recolección de indicios embalaron la maleta según los procedimientos, trasladaron los restos bajo custodia oficial hasta las instalaciones del Instituto Nacional de Medicina Legal e iniciaron los exámenes para establecer la identidad precisa y las circunstancias del fallecimiento - crédito red social X

Las investigaciones policiales y judiciales exploran diversas hipótesis sobre el móvil y la posible implicación de terceras personas. Los agentes revisan grabaciones de cámaras de seguridad tanto de la escena en Fontibón como de locales, viviendas y calles aledañas, con el propósito de rastrear el recorrido de quienes abandonaron la maleta e identificar patrones que permitan vincular estos episodios. Los técnicos forenses también analizaron huellas dactilares, rastros biológicos y objetos recuperados, resguardando cada elemento en busca de pruebas clave.

Ante la falta de documentos identificatorios y familiares que reclamaran los restos, el Instituto de Medicina Legal cruzó datos con los registros de personas desaparecidas en Bogotá, al tiempo que la Policía solicitó la colaboración ciudadana para esclarecer los hechos. Voceros de la institución señalaron al diario El Tiempo: “Toda colaboración resulta fundamental para reconstruir la cadena de hechos”.

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