Presidente de la Federación Colombiana de Fútbol halagó a James Rodríguez en la previa del partido ante Francia: “Fuera de serie y fundamental”

El dirigente volvió a referirse al volante del Minnesota- crédito Mariano Vimos/Colprensa

La selección Colombia encarará su segundo partido amistoso en la fecha FIFA cuando el 29 de marzo de 2026 juegue ante la selección francesa, por lo que este partido se convertirá en una prueba de fuego importante para las aspiraciones de la Tricolor.

En esta situación, el 27 de marzo de 2026, el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol Ramón Jesurún habló con el programa F90 de ESPN Colombia acerca del tema del debate a nivel deportivo: la titularidad de James en la selección y su presente a nivel deportivo.

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El presidente de la Federación Colombiana de Fútbol habló sobre la importancia de James Rodríguez-crédito @ESPNColombia/X

En el programa en mención, se le consultó a Ramón Jesurún sobre el estado físico de James Rodríguez, y allí el directivo afirmó que lo único que necesita el capitán de la Tricolor es tomar ritmo de competencia a 76 días del comienzo de la Copa del Mundo.

“Yo creo que James necesita entrenamientos y competencia. Es un jugador, pues que todos sabemos que es un jugador fuera de serie, es un jugador fundamental para la selección Colombia”, dijo.

Habló también sobre la importancia del capitán de la Tricolor dentro del grupo de juego, y el esquema del equipo de Néstor Lorenzo, y que lo único que necesita James es tener ritmo de juego.

“Además cuando él parte de la concentración de la selección Colombia es una transformación total dentro de lo positivo, obviamente. Es el gran capitán que tenemos hoy, eh, muy comprometido. Necesita ritmo”, explicó.

Finalmente, destacó que para que James tenga un buen ritmo de competencia tanto a nivel físico cómo en lo futbolístico, resaltó la importancia del capitán de la Tricolor para que el exvolante del club León tenga minutos:

“Lo que necesitamos es que lo logre. Él está encaminado a ello. Y bueno, dentro de la selección también es importante que dentro del equipo también adquiera ese ritmo y es lo que yo creo que en el partido de ayer y en el partido seguramente del próximo domingo, ayudará con los que más adelante tenga con su equipo, el Minnesota, y como dije anteriormente, pueda llegar muy preparado al inicio de la Copa del Mundo”, resaltó.

El concepto de Jesurún tras la derrota de Colombia ante Croacia

Ramón Jesurún también habló sobre la derrota de la selección Colombia ante Croacia-crédito Jairo Cassiani/REUTERS

El presidente de la Federación Colombiana de Fútbol habló sobre la derrota ante Croacia, destacando que la Tricolor tuvo fallas a lo largo de los 90 minutos en Orlando, Florida.

“Para mí no hay nada diferente a que fue un partido ante un tremendo rival. Un partido duro. Yo creo que en Colombia tuvimos algunas fallas. Ellos las aprovecharon. Pero la selección yo creo que, en términos generales, para tener cuatro meses sin estar juntos, que lleguen dos o tres días antes a jugar como jugaron ayer, a mí me dejó una sensación de tranquilidad. Aquí lo importante es que la gente tiene que tener en cuenta que fue un partido de preparación. Es un amistoso. Entonces, bien, creo que no hay que hacer drama ni nada. Obviamente a nadie le gusta perder. Pero yo creo que lo que los técnicos se proponían y todos nos proponíamos, se cumplió. Enfrentaron a un muy buen rival y ver que la selección estaba con su memoria clara, algunas cosas de pronto no funcionaron, pero tranquilidad total, tranquilidad total. Tenemos selección”.

Jesurún confirmó que la lista de jugadores presentes en la doble fecha FIFA ante Croacia y Francia será la base para el Mundial 2026 - crédito FCF

Finalmente, aclaró que la lista de 26 jugadores que está presente en la doble fecha FIFA será la base para la lista final de la Tricolor para el Mundial:

“No hay ningún misterio en pensar que la base del equipo que va a ir al Mundial es el que está aquí en los Estados Unidos en esta gira, que pueda haber variaciones, una, dos, tres o ninguna, todo es posible, pero el equipo de confianza del profesor Lorenzo es este grupo, de pronto con uno o dos nombres más, que fueron al fin y al cabo los que tuvieron la responsabilidad de las Eliminatorias e incluso de la Copa América”, finalizo.