Soldado mató accidentalmente a un policía en operativo del Ejército Nacional en la vía Panamericana: esto se sabe

Un policía murió accidentalmente en operativo del Ejército Nacional en la vía Panamericana - crédito @OctavioGuzmanGu / X

Un operativo policial realizado en la vía Panamericana, a la altura del municipio de Rosas, sur del Cauca, el 28 de marzo de 2026, terminó con la muerte del patrullero Miguel Ángel Gallardo Coca, perteneciente a la Policía Nacional de Colombia.

El hecho, que ocurrió en el kilómetro 84 de la vía Popayán-Pasto, durante un procedimiento de control de tránsito, estuvo marcado por un caso de fuego amigo.

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Según informes preliminares, un grupo del Ejército Nacional se encontraba en la zona cuando observó la persecución policial de una motocicleta. En medio de la confusión, los soldados abrieron fuego, lo que provocó que Gallardo Coca recibiera un disparo en una pierna. La herida, que habría causado desangramiento, resultó mortal pese a los intentos por salvarlo.

Momentos antes del tiroteo, los policías habían iniciado una persecución tras notar que los ocupantes de una motocicleta intentaron huir al ver el control policial. Durante la persecución, a la altura del kilómetro 75+500, uno de los perseguidos habría disparado dos veces contra los agentes.

La Policía y otras autoridades anunciaron investigaciones para esclarecer lo sucedido y determinar responsabilidades en la cadena de hechos que derivó en la muerte del uniformado.

Preocupación en el Cauca por el fuego amigo entre Policía y el Ejército

Una acción violenta dirigida contra efectivos de la fuerza pública derivó en la interrupción del paso y perjuicios para conductores y residentes, quienes debieron regresar en medio de operaciones de seguridad - crédito @AlertaMundoNews

Un artefacto explosivo detonado al paso de una patrulla de la Policía Nacional en la vía Panamericana obligó este 23 de marzo de 2026 a cerrar completamente el principal corredor vial que conecta el suroccidente de Colombia, tras dejar un agente muerto y 13 personas heridas entre los municipios de Timbío y Rosas, en el departamento de Cauca.

El episodio, que según confirmó la propia institución, constituye una nueva expresión de la violencia en una de las zonas más vulnerables a causa de la actividad de grupos armados ilegales, impactó de inmediato tanto la operación policial como la vida civil en la región.

Desde el punto exacto del ataque, en el sector conocido como Río Las Piedras, las autoridades desplegaron a técnicos antiexplosivos y equipos de la Sijín y el CTI de la Fiscalía para descartar la eventual presencia de otros dispositivos.

De acuerdo con cifras proporcionadas al cierre de la jornada, la explosión abrió un cráter considerable en la carretera, destruyó una parte significativa de la carpeta asfáltica y paralizó el tránsito entre Popayán y Pasto, capital del departamento de Nariño.

En el atentado falleció Juan David Grande Cantero, patrullero de la Policía Nacional originario de Piendamó, Cauca. El gobernador del departamento, Octavio Guzmán, confirmó que los heridos comprenden a tres uniformados—el patrullero Miguel Papajoy Muñoz y los subintendentes Juan David Ortiz Gómez y Néstor Jiménez, todos ellos de la estación de Timbío— y a diez civiles, de los cuales cinco pasaban por la zona en el momento de la detonación.

Un ataque con explosivos en la vía Panamericana, entre Timbío y Rosas, Cauca, dejó un policía muerto - crédito @OctavioGuzmanGu / X

Esta explosión directa y deliberada contra la fuerza pública y la población civil obligó a las autoridades a suspender todo el tránsito entre Cauca y Nariño. El resultado fue la incomunicación de varias poblaciones, el estancamiento del transporte de carga y pasajeros, y que conductores y residentes se vieran forzados a retornar a Popayán bajo temor a nuevos atentados.

La patrulla atacada circulaba por la zona como parte de un operativo de respuesta a alertas que señalaban la probable presencia de artefactos explosivos en la carretera, según detalló la Policía Metropolitana de Popayán. Al acercarse al sitio, la carga fue activada, ocasionando la muerte de Grande Cantero y múltiples heridas en los otros ocupantes oficiales y en civiles del sector.

La Secretaría de Salud y la Secretaría de Gobierno del Cauca iniciaron acciones para atender a los heridos y garantizar el seguimiento institucional de la emergencia - crédito @OctavioGuzmanGu / X

El gobernador Jorge Octavio Guzmán expresó a través de la red social X su condena del hecho: “Este es un ataque directo, cobarde y absolutamente reprochable de grupos criminales contra la población civil y la Fuerza Pública”.

Añadió, sobre el agente fallecido: “Lamentamos con dolor esta pérdida irreparable de un valiente que entregó su vida en cumplimiento del deber. Expresamos nuestras más sentidas condolencias a su familia y a la Policía Metropolitana de Popayán; acompañamos también a los tres uniformados y cinco civiles heridos, con el deseo de pronta recuperación”.