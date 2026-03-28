Colombia

Soldado mató accidentalmente a un policía en operativo del Ejército Nacional en la vía Panamericana: esto se sabe

El patrullero Miguel Ángel Gallardo Coca recibió un disparo en una pierna, que habría causado desangramiento

Guardar
El atentado en el Cauca se atribuye a grupos armados ilegales, como disidencias de las FARC, que buscan el control de territorios estratégicos para actividades ilícitas - crédito @OctavioGuzmanGu / X
Un policía murió accidentalmente en operativo del Ejército Nacional en la vía Panamericana - crédito @OctavioGuzmanGu / X

Un operativo policial realizado en la vía Panamericana, a la altura del municipio de Rosas, sur del Cauca, el 28 de marzo de 2026, terminó con la muerte del patrullero Miguel Ángel Gallardo Coca, perteneciente a la Policía Nacional de Colombia.

El hecho, que ocurrió en el kilómetro 84 de la vía Popayán-Pasto, durante un procedimiento de control de tránsito, estuvo marcado por un caso de fuego amigo.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook

Según informes preliminares, un grupo del Ejército Nacional se encontraba en la zona cuando observó la persecución policial de una motocicleta. En medio de la confusión, los soldados abrieron fuego, lo que provocó que Gallardo Coca recibiera un disparo en una pierna. La herida, que habría causado desangramiento, resultó mortal pese a los intentos por salvarlo.

Momentos antes del tiroteo, los policías habían iniciado una persecución tras notar que los ocupantes de una motocicleta intentaron huir al ver el control policial. Durante la persecución, a la altura del kilómetro 75+500, uno de los perseguidos habría disparado dos veces contra los agentes.

La Policía y otras autoridades anunciaron investigaciones para esclarecer lo sucedido y determinar responsabilidades en la cadena de hechos que derivó en la muerte del uniformado.

Preocupación en el Cauca por el fuego amigo entre Policía y el Ejército

Una acción violenta dirigida contra efectivos de la fuerza pública derivó en la interrupción del paso y perjuicios para conductores y residentes, quienes debieron regresar en medio de operaciones de seguridad - crédito @AlertaMundoNews

Un artefacto explosivo detonado al paso de una patrulla de la Policía Nacional en la vía Panamericana obligó este 23 de marzo de 2026 a cerrar completamente el principal corredor vial que conecta el suroccidente de Colombia, tras dejar un agente muerto y 13 personas heridas entre los municipios de Timbío y Rosas, en el departamento de Cauca.

El episodio, que según confirmó la propia institución, constituye una nueva expresión de la violencia en una de las zonas más vulnerables a causa de la actividad de grupos armados ilegales, impactó de inmediato tanto la operación policial como la vida civil en la región.

Desde el punto exacto del ataque, en el sector conocido como Río Las Piedras, las autoridades desplegaron a técnicos antiexplosivos y equipos de la Sijín y el CTI de la Fiscalía para descartar la eventual presencia de otros dispositivos.

De acuerdo con cifras proporcionadas al cierre de la jornada, la explosión abrió un cráter considerable en la carretera, destruyó una parte significativa de la carpeta asfáltica y paralizó el tránsito entre Popayán y Pasto, capital del departamento de Nariño.

En el atentado falleció Juan David Grande Cantero, patrullero de la Policía Nacional originario de Piendamó, Cauca. El gobernador del departamento, Octavio Guzmán, confirmó que los heridos comprenden a tres uniformados—el patrullero Miguel Papajoy Muñoz y los subintendentes Juan David Ortiz Gómez y Néstor Jiménez, todos ellos de la estación de Timbío— y a diez civiles, de los cuales cinco pasaban por la zona en el momento de la detonación.

Un ataque con explosivos en la vía Panamericana, entre Timbío y Rosas, Cauca, dejó un policía muerto - crédito @OctavioGuzmanGu / X
Un ataque con explosivos en la vía Panamericana, entre Timbío y Rosas, Cauca, dejó un policía muerto - crédito @OctavioGuzmanGu / X

Esta explosión directa y deliberada contra la fuerza pública y la población civil obligó a las autoridades a suspender todo el tránsito entre Cauca y Nariño. El resultado fue la incomunicación de varias poblaciones, el estancamiento del transporte de carga y pasajeros, y que conductores y residentes se vieran forzados a retornar a Popayán bajo temor a nuevos atentados.

La patrulla atacada circulaba por la zona como parte de un operativo de respuesta a alertas que señalaban la probable presencia de artefactos explosivos en la carretera, según detalló la Policía Metropolitana de Popayán. Al acercarse al sitio, la carga fue activada, ocasionando la muerte de Grande Cantero y múltiples heridas en los otros ocupantes oficiales y en civiles del sector.

La Secretaría de Salud y la Secretaría de Gobierno del Cauca iniciaron acciones para atender a los heridos y garantizar el seguimiento institucional de la emergencia - crédito @OctavioGuzmanGu / X
La Secretaría de Salud y la Secretaría de Gobierno del Cauca iniciaron acciones para atender a los heridos y garantizar el seguimiento institucional de la emergencia - crédito @OctavioGuzmanGu / X

El gobernador Jorge Octavio Guzmán expresó a través de la red social X su condena del hecho: “Este es un ataque directo, cobarde y absolutamente reprochable de grupos criminales contra la población civil y la Fuerza Pública”.

Añadió, sobre el agente fallecido: “Lamentamos con dolor esta pérdida irreparable de un valiente que entregó su vida en cumplimiento del deber. Expresamos nuestras más sentidas condolencias a su familia y a la Policía Metropolitana de Popayán; acompañamos también a los tres uniformados y cinco civiles heridos, con el deseo de pronta recuperación”.

Temas Relacionados

Vía PanamericanaEjército NacionalPoliciaFuego amigoColombia-Noticias

Más Noticias

Paloma Valencia se pronunció tras la última encuesta presidencial que la pone en un “cabeza a cabeza” con Abelardo de la Espriella: “Una opción que puede derrotar al heredero de Petro”

Crecen los apoyos emergentes y se perfila un final abierto según el peso de alianzas y percepciones públicas

Infobae

Jugadores de la selección Colombia hablaron en la previa del partido ante Francia: “Mbappé es un jugador increíble, uno de los mejores en el mundo”

La Tricolor se prepara para su último partido en la fecha FIFA de marzo de 2026, y Jhon Arias, Santiago Arias y Yerson Mosquera entregaron sus sensaciones para el duelo ante los Galos

Jugadores de la selección Colombia hablaron en la previa del partido ante Francia: “Mbappé es un jugador increíble, uno de los mejores en el mundo”

Estas son las empresas con mejores condiciones laborales para las mujeres en Colombia, según Great Place to Work

La última medición reconoce a 55 organizaciones por implementar prácticas que mejoran la experiencia de las mujeres y fortalecen su rol dentro de empresas de distintos sectores, favoreciendo así un entorno profesional más inclusivo y participativo

Estas son las empresas con mejores condiciones laborales para las mujeres en Colombia, según Great Place to Work

El Icetex financiará el 100% de la matrícula para estudiar inglés 24 semanas en Sudáfrica: quedan dos cupos

El Icetex financia la matrícula completa de un curso presencial de inglés de 24 semanas en Sudáfrica. La convocatoria cierra el 10 de abril

El Icetex financiará el 100% de la matrícula para estudiar inglés 24 semanas en Sudáfrica: quedan dos cupos

Encontraron restos humanos mientras realizaban una obra pública de Madrid, Cundinamarca: al menos un cráneo y huesos de extremidades

En los registros audiovisuales es posible observar a un trabajador manipulando un objeto que aparenta ser un cráneo, que muestra detalles como los dientes tras ser limpiado

Encontraron restos humanos mientras realizaban una obra pública de Madrid, Cundinamarca: al menos un cráneo y huesos de extremidades
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

El objeto clave que habría dejado abandonado “Iván Mordisco” antes de que su campamento fuera bombardeado por el Ejército

El objeto clave que habría dejado abandonado “Iván Mordisco” antes de que su campamento fuera bombardeado por el Ejército

Ejército neutralizó motobomba con capacidad para afectar 200 metros a la redonda en El Plateado

Encontraron tres cuerpos incinerados dentro de un carro en Cauca: es la masacre número 35 que se registra en Colombia en 2026

Expertos verifican si “Iván Mordisco” es uno de los abatidos tras bombardeo a campamento de las disidencias entre Amazonas y Guaviare

ELN habría atacado a dos policías que patrullaban las calles de Curumaní, Cesar: uniformada recibió un disparo en el rostro

ENTRETENIMIENTO

La actriz Marcela Gallego denunció que a su hijo lo robaron dos veces en Bogotá en una sola semana y respondió a críticas en redes: “Que nunca les pase”

La actriz Marcela Gallego denunció que a su hijo lo robaron dos veces en Bogotá en una sola semana y respondió a críticas en redes: “Que nunca les pase”

El Agropecuario reveló que estuvo a punto de abordar el vuelo en el que murió Yeison Jiménez: “Fui el último que estuvo con él”

Aura Cristina Geithner se suma a ‘La casa de los famosos Colombia’: esta será la fecha de ingreso de la reconocida actriz

Westcol fue internado en la cárcel La Picota en Bogotá: esto fue lo que pasó

Sofía Vergara, entre las “mujeres poderosas” de la revista People: no es la única colombiana

Deportes

Presidente de la Federación Colombiana de Fútbol halagó a James Rodríguez en la previa del partido ante Francia: “Fuera de serie y fundamental”

Presidente de la Federación Colombiana de Fútbol halagó a James Rodríguez en la previa del partido ante Francia: “Fuera de serie y fundamental”

Etapa 6 de la Vuelta a Cataluña: el danés Jonas Vingegaard vuelve a ganar y Santiago Buitrago sigue como el mejor colombiano

Tabla de posiciones de la Liga BetPlay tras el triunfo de Santa Fe ante Bucaramanga: el León se volvió a meter en la pelea por el grupo de los 8

Estos son los jugadores que repiten del último amistoso entre Colombia y Francia: James Rodríguez y Kylian Mbappé encabezan el listado

Francia vs. Colombia: hora y dónde ver el último amistoso de la Tricolor en la fecha FIFA de marzo