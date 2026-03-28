El Icetex financiará el 100% de la matrícula para estudiar inglés 24 semanas en Sudáfrica: quedan dos cupos

El Icetex abrió hasta el 10 de abril la convocatoria para dos becas que cubren el 100% de la matrícula en un curso presencial de inglés en Sudáfrica- crédito VisualesIA

El Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior (Icetex) habilitó una convocatoria en alianza con el Bayswater College, una institución con sede en Ciudad del Cabo, Sudáfrica, que lleva más de siete décadas dedicada a la enseñanza del idioma y a la administración de programas académicos internacionales.

La convocatoria pone a disposición dos becas que financian el 100% del valor de la matrícula para un programa presencial de inglés. El curso tiene una extensión de 24 semanas, se desarrolla entre julio de 2026 y enero de 2027, con una carga de 20 horas semanales, y los materiales académicos están cubiertos dentro del beneficio. La inscripción abrió el 19 de marzo y el plazo para aplicar vence el 10 de abril a las 5:00 p. m.

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El acceso a este tipo de programas en el exterior ha sido históricamente limitado para la mayoría de los colombianos. Viajar a un país de habla inglesa con fines educativos implica superar barreras económicas, migratorias y logísticas que no están al alcance de todos.

Este esquema de becas busca reducir al menos una de esas barreras: el costo académico directo. Los gastos de transporte, alojamiento y manutención durante los seis meses en Ciudad del Cabo corren por cuenta de cada beneficiario, por lo que los postulantes deben considerar esa variable al momento de evaluar su aplicación.

Ciudad del Cabo, sede del Bayswater College, albergará a los dos colombianos que resulten beneficiados con las becas del Icetex para estudiar inglés durante 24 semanas- AP Foto/Nardus Engelbrecht

A quiénes va dirigido y qué se requiere

El programa está orientado exclusivamente a personas que hayan completado estudios de educación superior en Colombia, ya sea en el nivel técnico, tecnológico o profesional universitario. No se especifica en la convocatoria un nivel mínimo de inglés como condición de ingreso, aunque el perfil del beneficiario apunta a quienes buscan desarrollar o fortalecer el idioma en un entorno de inmersión total, lejos de las dinámicas del aprendizaje en aula que predominan en el país.

Para formalizar la postulación, cada aspirante debe reunir y cargar en la plataforma del Icetex los documentos requeridos en formato PDF. La entidad habilitó un sistema en línea donde los interesados pueden registrarse bajo la categoría de “Preinscrito” y gestionar sus archivos —cargarlos, reemplazarlos o eliminarlos— mientras la convocatoria permanezca abierta.

No obstante, una vez se envíe la solicitud de inscripción de forma definitiva, no habrá posibilidad de hacer modificaciones, agregar nuevos archivos ni corregir la información ya suministrada. Solo se aceptarán postulaciones realizadas a través del canal oficial establecido por la institución.

Los beneficiarios del programa estudiarán 20 horas semanales de inglés en Ciudad del Cabo durante seis meses, con matrícula y materiales financiados por completo- VisualesIA/Icetex

El contexto del programa

Bayswater College es la institución educativa con la que el Icetex suscribió esta alianza. Con más de 70 años de operación, el colegio tiene sede en Ciudad del Cabo y ha orientado su actividad a la formación en inglés y a la gestión de programas internacionales.

Su ubicación en una ciudad donde el inglés es uno de los idiomas oficiales de Sudáfrica —junto a otras diez lenguas reconocidas constitucionalmente— representa el principal atractivo formativo del programa: la posibilidad de usar el idioma fuera del aula en contextos reales y cotidianos, algo que no es posible replicar en un entorno local.

El modelo de inmersión, en el que el estudiante está expuesto al idioma de manera constante durante meses, es reconocido como uno de los esquemas de aprendizaje de lenguas extranjeras con mayor velocidad de adquisición, aunque su acceso ha dependido tradicionalmente de la capacidad económica de cada persona.

Bayswater College, institución con más de 70 años de trayectoria en la enseñanza del inglés, recibirá a los becarios colombianos entre julio de 2026 y enero de 2027- crédito Europa Press/Tejas Sandhu

En ese sentido, una beca que elimina el valor de la matrícula representa un punto de entrada que de otra manera no existiría para muchos egresados colombianos.

Los interesados deben ingresar a la plataforma oficial del Icetex para completar el proceso de preinscripción y carga de documentos antes del 10 de abril de 2026 a las 5:00 p. m. No se reciben postulaciones por fuera del sistema habilitado ni en formatos distintos al PDF.

Dado que los cupos son solo dos y el proceso no admite correcciones una vez enviada la solicitud definitiva, se recomienda revisar con cuidado cada documento antes de completar el registro.