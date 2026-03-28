Ola de denuncias por presunto acoso sexual en medios de comunicación: Fiscalía reporta más de 50 casos en menos de tres días

Fiscalía recibe más de 50 denuncias de acoso en medios y activa protocolo de atención urgente - crédito Colprensa

La Fiscalía General de la Nación ha recibido más de 50 denuncias de presunto acoso sexual y laboral en el entorno de los medios de comunicación en menos de tres días, según reveló Blu Radio.

El aumento de los reportes se da en el contexto de una ola de señalamientos públicos y procesos internos que han sacudido al sector mediático colombiano en las últimas semanas.

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Las denuncias comenzaron a tomar fuerza luego de que se hicieran públicos varios casos de presunto acoso sexual en uno de los canales de televisión más grandes del país, donde presentadores y periodistas de larga trayectoria fueron señalados por conductas inapropiadas. El caso desató una reacción en cadena en redes sociales, impulsada por etiquetas como #MeTooColombia y #YoTeCreoColega, donde mujeres periodistas y trabajadoras de los medios compartieron sus experiencias y animaron a otras víctimas a romper el silencio.

La Fiscalía ha recibido más de 50 denuncias de presunto acoso sexual y laboral en medios de comunicación en apenas tres días - crédito @FiscaliaCol/ X

Frente a la magnitud del fenómeno y la visibilidad alcanzada en el debate público, la Fiscalía anunció la conformación de un Grupo de Tareas Especiales encargado de atender, verificar y priorizar las denuncias relacionadas con acoso en el contexto laboral de los medios. El equipo, conformado por fiscales especializados en violencias basadas en género, busca garantizar que la atención a las víctimas no implique revictimización y que las investigaciones se realicen con enfoque de género y diligencia.

En entrevista con Blu Radio, la fiscal general Luz Adriana Camargo explicó que el grupo especial cuenta con personal experto “Lo que hemos querido es que sean personas que tienen conocimiento en esta materia, para lo que tiene que ver con el trato a las víctimas, que la actividad de la Fiscalía no termine siendo revictimizante”, afirmó Camargo.

Según detalló el medio mencionado, en los últimos tres días, la Fiscalía ha recibido más de 50 denuncias de presunto acoso laboral en distintos medios de comunicación a través de su canal oficial de atención.

La Fiscalía mantiene habilitado un canal exclusivo de denuncias para facilitar el acceso a la justicia y el acompañamiento institucional a las víctimas - crédito Imagen Ilustrativa Infobae - Midjourney

Las denuncias recibidas en los últimos días no solo mencionan a trabajadores de televisión, sino también a periodistas y empleados de otros medios, juzgados y empresas, e incluso aluden a hechos ocurridos en espacios supuestamente seguros como los hogares de las víctimas.

La Fiscalía General de la Nación mantiene canal exclusivo para la recepción de denuncias de acoso sexual en entornos laborales, con el fin de agilizar el acceso a la justicia y brindar atención oportuna a las víctimas. El correo denuncia.acoso@fiscalia.gov.co está disponible para que cualquier persona afectada pueda reportar hechos de acoso y contar con acompañamiento institucional.

Al menos 200 denuncias por acoso sexual en medios de comunicación impulsan el movimiento #YoTeCreoColega en Colombia

A las más de 50 denuncias en Fiscalía, se suman al menos 200 denuncias de periodistas y trabajadoras del sector. La cifra, dada a conocer a través del movimiento #YoTeCreoColega y sistematizada por la periodista Juanita Gómez, refleja la magnitud del fenómeno y la urgencia de transformar el ambiente laboral en la industria mediática.

Todo comenzó luego de que se hicieran públicas denuncias en Caracol Televisión, lo que motivó a muchas mujeres a romper el silencio y compartir sus historias. El respaldo entre colegas y la indignación por la falta de acciones contundentes permitieron que los hashtags #MeToo y #YoTeCreoColega se convirtieran en un espacio de apoyo y visibilización.

“Gracias a la valentía de las mujeres que han alzado la voz a través de nuestro canal oficial. Cada uno de sus testimonios está siendo procesado con el rigor, el respeto y la confidencialidad que la verdad merece”, expresó Gómez en sus redes sociales.

- crédito @JuanitaGomezL/X

El correo electrónico yotecreocolega@gmail.com ha sido el principal canal para la recepción de denuncias, que hasta el 27 de marzo sumaban cerca de 200 casos. Gómez destacó que en esta iniciativa, “ya no hay espacio para el off the record cuando se trata de abuso. El silencio ya no es el precio para ejercer nuestra profesión. Seguimos recibiendo sus denuncias”.

El movimiento #YoTeCreoColega y la ola de denuncias han abierto un debate necesario sobre la cultura de silencio que históricamente ha predominado en la industria de los medios.