Colombia

Ola de denuncias por presunto acoso sexual en medios de comunicación: Fiscalía reporta más de 50 casos en menos de tres días

En medio de señalamientos públicos y movimientos como #MeTooColombia, la Fiscalía ha recibido decenas de denuncias de presunto acoso laboral y sexual en el periodismo y la televisión. La respuesta institucional incluye un grupo de tareas especiales con enfoque de género y protección a las víctimas

Guardar
Fiscalía recibe más de 50 denuncias de acoso en medios y activa protocolo de atención urgente - crédito Colprensa
Fiscalía recibe más de 50 denuncias de acoso en medios y activa protocolo de atención urgente - crédito Colprensa

La Fiscalía General de la Nación ha recibido más de 50 denuncias de presunto acoso sexual y laboral en el entorno de los medios de comunicación en menos de tres días, según reveló Blu Radio.

El aumento de los reportes se da en el contexto de una ola de señalamientos públicos y procesos internos que han sacudido al sector mediático colombiano en las últimas semanas.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Las denuncias comenzaron a tomar fuerza luego de que se hicieran públicos varios casos de presunto acoso sexual en uno de los canales de televisión más grandes del país, donde presentadores y periodistas de larga trayectoria fueron señalados por conductas inapropiadas. El caso desató una reacción en cadena en redes sociales, impulsada por etiquetas como #MeTooColombia y #YoTeCreoColega, donde mujeres periodistas y trabajadoras de los medios compartieron sus experiencias y animaron a otras víctimas a romper el silencio.

La Fiscalía ha recibido más de 50 denuncias de presunto acoso sexual y laboral en medios de comunicación en apenas tres días - crédito @FiscaliaCol/ X
La Fiscalía ha recibido más de 50 denuncias de presunto acoso sexual y laboral en medios de comunicación en apenas tres días - crédito @FiscaliaCol/ X

Frente a la magnitud del fenómeno y la visibilidad alcanzada en el debate público, la Fiscalía anunció la conformación de un Grupo de Tareas Especiales encargado de atender, verificar y priorizar las denuncias relacionadas con acoso en el contexto laboral de los medios. El equipo, conformado por fiscales especializados en violencias basadas en género, busca garantizar que la atención a las víctimas no implique revictimización y que las investigaciones se realicen con enfoque de género y diligencia.

En entrevista con Blu Radio, la fiscal general Luz Adriana Camargo explicó que el grupo especial cuenta con personal experto “Lo que hemos querido es que sean personas que tienen conocimiento en esta materia, para lo que tiene que ver con el trato a las víctimas, que la actividad de la Fiscalía no termine siendo revictimizante”, afirmó Camargo.

Según detalló el medio mencionado, en los últimos tres días, la Fiscalía ha recibido más de 50 denuncias de presunto acoso laboral en distintos medios de comunicación a través de su canal oficial de atención.

Periodistas denuncian en Infobae Colombia episodios de acoso sexual en RCN y Caracol Televisión - crédito Imagen Ilustrativa Infobae - Midjourney
La Fiscalía mantiene habilitado un canal exclusivo de denuncias para facilitar el acceso a la justicia y el acompañamiento institucional a las víctimas - crédito Imagen Ilustrativa Infobae - Midjourney

Las denuncias recibidas en los últimos días no solo mencionan a trabajadores de televisión, sino también a periodistas y empleados de otros medios, juzgados y empresas, e incluso aluden a hechos ocurridos en espacios supuestamente seguros como los hogares de las víctimas.

La Fiscalía General de la Nación mantiene canal exclusivo para la recepción de denuncias de acoso sexual en entornos laborales, con el fin de agilizar el acceso a la justicia y brindar atención oportuna a las víctimas. El correo denuncia.acoso@fiscalia.gov.co está disponible para que cualquier persona afectada pueda reportar hechos de acoso y contar con acompañamiento institucional.

Al menos 200 denuncias por acoso sexual en medios de comunicación impulsan el movimiento #YoTeCreoColega en Colombia

A las más de 50 denuncias en Fiscalía, se suman al menos 200 denuncias de periodistas y trabajadoras del sector. La cifra, dada a conocer a través del movimiento #YoTeCreoColega y sistematizada por la periodista Juanita Gómez, refleja la magnitud del fenómeno y la urgencia de transformar el ambiente laboral en la industria mediática.

Todo comenzó luego de que se hicieran públicas denuncias en Caracol Televisión, lo que motivó a muchas mujeres a romper el silencio y compartir sus historias. El respaldo entre colegas y la indignación por la falta de acciones contundentes permitieron que los hashtags #MeToo y #YoTeCreoColega se convirtieran en un espacio de apoyo y visibilización.

“Gracias a la valentía de las mujeres que han alzado la voz a través de nuestro canal oficial. Cada uno de sus testimonios está siendo procesado con el rigor, el respeto y la confidencialidad que la verdad merece”, expresó Gómez en sus redes sociales.

- crédito @JuanitaGomezL/X
- crédito @JuanitaGomezL/X

El correo electrónico yotecreocolega@gmail.com ha sido el principal canal para la recepción de denuncias, que hasta el 27 de marzo sumaban cerca de 200 casos. Gómez destacó que en esta iniciativa, “ya no hay espacio para el off the record cuando se trata de abuso. El silencio ya no es el precio para ejercer nuestra profesión. Seguimos recibiendo sus denuncias”.

El movimiento #YoTeCreoColega y la ola de denuncias han abierto un debate necesario sobre la cultura de silencio que históricamente ha predominado en la industria de los medios.

Temas Relacionados

acoso sexual en mediosFiscalía General de la Nacióndenuncias acoso laboralmas de 50 denuncias acoso laboralColombia-Noticias

Más Noticias

Paloma Valencia se pronunció tras la última encuesta presidencial que la pone en un “cabeza a cabeza” con Abelardo de la Espriella: “Una opción que puede derrotar al heredero de Petro”

Crecen los apoyos emergentes y se perfila un final abierto según el peso de alianzas y percepciones públicas

Infobae

Jugadores de la selección Colombia hablaron en la previa del partido ante Francia: “Mbappé es un jugador increíble, uno de los mejores en el mundo”

La Tricolor se prepara para su último partido en la fecha FIFA de marzo de 2026, y Jhon Arias, Santiago Arias y Yerson Mosquera entregaron sus sensaciones para el duelo ante los Galos

Jugadores de la selección Colombia hablaron en la previa del partido ante Francia: “Mbappé es un jugador increíble, uno de los mejores en el mundo”

Estas son las empresas con mejores condiciones laborales para las mujeres en Colombia, según Great Place to Work

La última medición reconoce a 55 organizaciones por implementar prácticas que mejoran la experiencia de las mujeres y fortalecen su rol dentro de empresas de distintos sectores, favoreciendo así un entorno profesional más inclusivo y participativo

Estas son las empresas con mejores condiciones laborales para las mujeres en Colombia, según Great Place to Work

El Icetex financiará el 100% de la matrícula para estudiar inglés 24 semanas en Sudáfrica: quedan dos cupos

El Icetex financia la matrícula completa de un curso presencial de inglés de 24 semanas en Sudáfrica. La convocatoria cierra el 10 de abril

El Icetex financiará el 100% de la matrícula para estudiar inglés 24 semanas en Sudáfrica: quedan dos cupos

Soldado mató accidentalmente a un policía en operativo del Ejército Nacional en la vía Panamericana: esto se sabe

El patrullero Miguel Ángel Gallardo Coca recibió un disparo en una pierna, que habría causado desangramiento

Soldado mató accidentalmente a un policía en operativo del Ejército Nacional en la vía Panamericana: esto se sabe
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

El objeto clave que habría dejado abandonado “Iván Mordisco” antes de que su campamento fuera bombardeado por el Ejército

El objeto clave que habría dejado abandonado “Iván Mordisco” antes de que su campamento fuera bombardeado por el Ejército

Ejército neutralizó motobomba con capacidad para afectar 200 metros a la redonda en El Plateado

Encontraron tres cuerpos incinerados dentro de un carro en Cauca: es la masacre número 35 que se registra en Colombia en 2026

Expertos verifican si “Iván Mordisco” es uno de los abatidos tras bombardeo a campamento de las disidencias entre Amazonas y Guaviare

ELN habría atacado a dos policías que patrullaban las calles de Curumaní, Cesar: uniformada recibió un disparo en el rostro

ENTRETENIMIENTO

La actriz Marcela Gallego denunció que a su hijo lo robaron dos veces en Bogotá en una sola semana y respondió a críticas en redes: “Que nunca les pase”

La actriz Marcela Gallego denunció que a su hijo lo robaron dos veces en Bogotá en una sola semana y respondió a críticas en redes: “Que nunca les pase”

El Agropecuario reveló que estuvo a punto de abordar el vuelo en el que murió Yeison Jiménez: “Fui el último que estuvo con él”

Aura Cristina Geithner se suma a ‘La casa de los famosos Colombia’: esta será la fecha de ingreso de la reconocida actriz

Westcol fue internado en la cárcel La Picota en Bogotá: esto fue lo que pasó

Sofía Vergara, entre las “mujeres poderosas” de la revista People: no es la única colombiana

Deportes

Presidente de la Federación Colombiana de Fútbol halagó a James Rodríguez en la previa del partido ante Francia: “Fuera de serie y fundamental”

Presidente de la Federación Colombiana de Fútbol halagó a James Rodríguez en la previa del partido ante Francia: “Fuera de serie y fundamental”

Etapa 6 de la Vuelta a Cataluña: el danés Jonas Vingegaard vuelve a ganar y Santiago Buitrago sigue como el mejor colombiano

Tabla de posiciones de la Liga BetPlay tras el triunfo de Santa Fe ante Bucaramanga: el León se volvió a meter en la pelea por el grupo de los 8

Estos son los jugadores que repiten del último amistoso entre Colombia y Francia: James Rodríguez y Kylian Mbappé encabezan el listado

Francia vs. Colombia: hora y dónde ver el último amistoso de la Tricolor en la fecha FIFA de marzo